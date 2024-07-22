شراء العقارات بدبي للأجانب: المناطق والإجراءات القانونية
يتاح للأجانب الذين لا يعيشون في دولة الإمارات ، بالإضافة للمقيمين، شراء العقارات في الدولة، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومية الدولة .
وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، فإنه يتاح للأجانب تملك الأراضي والعقارات ملكية حرة ضمن المناطق المخصصة للملكية الأجنبية من قبل حاكم دبي.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإنه "يحق للأجانب شراء العقارات بنظام التملك الحر في المناطق المحددة لتملك الأجانب ويقصد بالتملك الحر الملكية المطلقة غير المقيدة بزمن يشمل ذلك تملك الأرض وما يبنى عليها. للأجانب أيضاً الحق في اكتساب كافة الحقوق العقارية على العقارات في المناطق المحددة بما في ذلك حق المساطحة وحق والانتفاع والإيجار طويل الأمد لمدة لا تتجاوز عن 99 سنة".
وتشير المساطحة إلى حق عقاري، حيث يمكن للمالك الاستثمار والبناء على أرض مملوكة لطرف آخر، لمدة لا تزيد عن 50 عاماً. وبعد هذه المدة، سيتم نقل ملكية الأرض إلى المالك الأصلي.
ويعني حق الانتفاع أن الفرد يمكنه الانتفاع بالعقار المملوك لمالك آخر لمدة لا تزيد عن 99 سنة، وبعد ذلك تعود الملكية إلى المالك الأصلي.
المناطق المخصصة للأجانب
وبحسب قائمة أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن هذه هي بعض المناطق التي يتاح للأجانب التملك الحر للعقارات بها في الإمارة:
نخلة جميرا
جزر العالم
وسط مدينة دبي
المدينة القديمة
برج خليفة
الخليج التجاري
دبي مارينا
تلال الإمارات
أبراج بحيرات الجميرا (JLT)
جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)
ديسكفري جاردنز
المرابع العربية
مردف (قطع أراضي محددة)
مجمع دبي للاستثمار (DIP)
فالكون سيتي
مدينة دبي الرياضية
دبي موتور سيتي
مدينة دبي العالمية
جزر جميرا وقرية جميرا
لمعرفة المناطق الأخرى التي المتاحة لشراء الأراضي أو العقارات للأجانب، عليك الاتصال بدائرة الأراضي والأملاك.
إجراءات ضرورية
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، من المهم أولاً إجراء العناية القانونية الواجبة، ومن ثم صياغة وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.
ويتوفر عقد البيع بين البائع والمشتري ويمكن تحميله عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويمكنك الوصول إليه عن طريق زيارة الموقع والنقر على علامة التبويب "التنزيلات" في الأعلى.
وللاطلاع على قائمة العقارات المتاحة، يمكن للمستخدم الدخول على موقع دائرة الأراضي والأملاك الإلكتروني، والنقر على بيانات العقارات ضمن "البيانات المفتوحة"، ثم الاختيار من بين الحقول المحددة للعثور على العقارات المناسبة لاحتياجاته.
وبالنسبة للأجانب، انقر على التملك الحر، ويمكن بعد ذلك التحقق من نوع العقار (سكني، تجاري، إلخ)، وحالة البيع (جاهز، معروض للبيع)، والمنطقة وغيرها من المعالم.
العناية القانونية الواجبة
يتعين على المشتري التأكد من أن العقار مملوك بالفعل للبائع أو المطور، وأنه خالٍ من الرهن العقاري أو الامتيازات أو أي رسوم أخرى.
ويمكن القيام بذلك من خلال قيام المشتري والبائع بزيارة أحد مكاتب دائرة الأراضي والأملاك، أو من خلال خدمة دائرة الأراضي والأملاك عبر الإنترنت التي تمكنك من الاستفسار عما إذا كان الفرد مالكاً للعقار من خلال اتباع الخطوات التالية:
الضغط على "كل الخدمات" ضمن علامة تبويب "الخدمات" في موقع دائرة الأراضي والأملاك.
اختيار "الخدمات المعلوماتية" ثم الضغط على "الاستعلام عن شخص فيما إذا كان يمتلك العقارات".
انقر على الوصول إلى هذه الخدمة. يمكنك بعد ذلك البحث حسب الاسم أو بطاقة الهوية الإماراتية أو رقم جواز السفر أو الشركة.
ضمن الخدمات المعلوماتية، يمكنك أيضاً الضغط على "الاستعلام عن حالة مشروع عقاري" وإدخال اسم المشروع لمتابعة حالته.
سجل البيع
أولاً، يجب عليك توقيع عقد البيع والشراء الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن ثم لتسجيل البيع يجب عليك زيارة أحد مراكز خدمة أمناء التسجيل العقاري، أو من خلال تطبيق "Dubai REST" الذكي، مع المستندات والرسوم المطلوبة.
خطوات التسجيل
من خلال مراكز الخدمة
تقديم المستندات المطلوبة من خلال الخزنة الرقمية أو الخزينة
سيتم إدخال تفاصيل المعاملة وتدقيقها في النظام من قبل الموظف
بعد دفع الرسوم، سيحصل المشتري على المستندات اللازمة الصادرة عبر البريد الإلكتروني
من خلال تطبيق "Dubai REST"
بعد اختيار خدمة شراء العقار، قم بإدخال الرقم المرجعي للحجز الصادر عن البائع
تأكد من بياناتك وادفع الرسوم (سواء المبلغ الكامل أو مبلغ الحجز) من خلال صفحة الدفع "نقودي" وستتمكن من تحميل الشهادة
المستندات المطلوبة
شهادة عدم الممانعة الإلكترونية (E.NOC) من المطور في مناطق التملك الحر (عبر تطبيق Dubai REST)
بطاقة الهوية الإماراتية للبائع والمشتري (للتعريف فقط، لا يتم تقديم نسخة) أو جواز سفر ساري المفعول للأجانب غير المقيمين
توكيل قانونية في حالة وجود ممثل
إذا كانت شركة غير مسجلة، فيجب على الكيان التقدم بطلب التسجيل
الرسوم
رسوم شركاء الخدمة - 2000 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة إذا كانت قيمة البيع أقل من 500000 درهم
رسوم شركاء الخدمة - 4000 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة إذا كانت قيمة البيع تساوي أو تزيد عن 500000 درهم
وحدة عقارية أو فيلا – 250 درهماً
خريطة قطعة أرض للأراضي الموحدة مع بلدية دبي – 225 درهماً
خريطة قطعة أرض للأراضي خارج سلطة بلدية دبي - 100 درهم
رسوم المعرفة لكل رسم - 10 دراهم
رسوم الابتكار لكل رسم – 10 دراهم
رسوم البائع - 2 في المائة من قيمة البيع
رسوم المشتري - 2 في المائة من قيمة البيع
الوثائق الصادرة
سيتم إصدار المستندات المطلوبة من قبل المشتري، والتي قد تشمل:
شهادة الملكية الإلكترونية
سند ملكية
شهادة حق الانتفاع بسند الملكية الإلكترونية
عقد البيع المؤقت (شهادة البيان)
عقد التسجيل المؤقت
الرسوم
خريطة