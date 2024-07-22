شراء العقارات بدبي للأجانب: المناطق والإجراءات القانونية

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإنه "يحق للأجانب شراء العقارات بنظام التملك الحر في المناطق المحددة لتملك الأجانب ويقصد بالتملك الحر الملكية المطلقة غير المقيدة بزمن يشمل ذلك تملك الأرض وما يبنى عليها. للأجانب أيضاً الحق في اكتساب كافة الحقوق العقارية على العقارات في المناطق المحددة بما في ذلك حق المساطحة وحق والانتفاع والإيجار طويل الأمد لمدة لا تتجاوز عن 99 سنة".

وتشير المساطحة إلى حق عقاري، حيث يمكن للمالك الاستثمار والبناء على أرض مملوكة لطرف آخر، لمدة لا تزيد عن 50 عاماً. وبعد هذه المدة، سيتم نقل ملكية الأرض إلى المالك الأصلي.

ويعني حق الانتفاع أن الفرد يمكنه الانتفاع بالعقار المملوك لمالك آخر لمدة لا تزيد عن 99 سنة، وبعد ذلك تعود الملكية إلى المالك الأصلي.