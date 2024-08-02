سيرك وموسيقى وألعاب رقمية في "صيف دبي"

كشفت الوجهات المختلفة في جميع أنحاء دبي عن جدول فعاليات يضم أكثر من 40 عرضاً فنياً جديداً وفعالية ترفيهية داخل مراكز التسوق خلال النصف الثاني من مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة التي تقدمها العلامات التجارية الكبرى في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة، مع الاستمتاع بالدخول المجاني إلى عروض الموسيقى والفعاليات الترفيهية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

ويقدم سيتي سنتر مردف مجموعة من الفعاليات الترفيهية الممتعة لزواره من العائلات عند إنفاق 200 درهم في المتاجر المشاركة. ويُقام عرض كونغ فو باندا الذي يعد أحدث إضافة لجدول فعاليات مفاجآت صيف دبي في شهر أغسطس، ثلاث مرات يومياً حتى 4 أغسطس. كما يستضيف مركز التسوق العرض الجديد كلياً والذي يقدمه الفريق الفائز ببطولة العالم للقفز بالحبال يومي 24 و25 أغسطس. وفي الوقت ذاته، يمكن للصغار وعشاق الرياضات الرقمية ومحبي التكنولوجيا، المشاركة في مهرجان الألعاب الذي يُقام في سيتي سنتر مردف يومياً، ويحتفي بثقافة الألعاب الرقمية النابضة بالحياة في دبي من خلال مشاركة المشاهير والرعاة وأبرز منظمي فعاليات الألعاب.

ويمكن لزوار مول الإمارات الاستمتاع بمشاهدة عرض فلاش موب روك أند رول الجديد كلياًيومي 10 و11 أغسطس، والذي يقدمه مجموعة من محترفي الفنون الاستعراضية والعروض البهلوانية.

ويعود عرض الموسيقى والأضواء تخيل الشهير في دبي فستيفال سيتي مول بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف. ويمكن لزوار مركز التسوق أيضاً مشاهدة عروض جديدة وممتعة في كل عطلة نهاية أسبوع من مفاجآت صيف دبي، بما في ذلك عرض عازف الكمان يومي 10 و11 أغسطس، وعرض القفز بالترامبولين البهلواني يومي 17 و18 أغسطس، وعرض فينتيجفاكيشنيومي 31 أغسطس و1 سبتمبر.

ويستمتع الزوار بعرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو مع عروض السيرك الترفيهية المجانية وتجربة التزحلق الممتعة التي تستمر حتى 1 سبتمبر. ويمكن للعائلات والأصدقاء مشاهدة العروض الترفيهية الجديدة للسيرك الأوروبي الرائع هارليكوين، وعرض الكوميديا السحري الذي يقدمه جون أودري، وعرض خفة اليد المفضل لدى الجميع والذي يقدمه ماجيك فيل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الاستمتاع بالمشاركة في ورش العمل الإبداعية المميزة.

ويمكن لزوار نخيل مول الاستمتاع بحضور عروض آيس كريم جيسترز يومي 17 و18 أغسطس، والتي تضم مجموعة فنانين يرتدون أزياء تحاكي أشكال الآيس كريم والحلويات المختلفة والمتنوعة وقطرات الشراب، مما يكوّن لوحةً فنيةً رائعةً للمتسوقين.

ويقدم ابن بطوطة مول لزواره عرض الزهورالمتجول يومي 10 و11 أغسطس. وفي الوقت ذاته، تساعد جلسات أسترولابالتي تُقام من 16 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، الأطفال على إطلاق العنان لإبداعاتهم في ما يتعلق ببناء الروبوتات، والليغو، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنشطة ماينكرافت.

وتنتقل العروض الترفيهية المتجولة إلى سيركل مول يومي 17 و18 أغسطس.

ويعد الصيف في سيتي ووك أكثر متعةً من أي وقت مضى خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تستضيف الوجهة الشهيرة مجموعة من عروض الترفيه الداخلية المميزة التي يقدمها عازف الجيتار والتشيللو أيام 10 و11 و24 و25 أغسطس.

ويمكن للمتسوقين من زوار ذا آوتلتفيليدج الاستمتاع بمشاهدة عرض الحلوى المتجول يومي 17 و18 أغسطس.

وينتظر الزوار الكثير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية خلال مفاجآت صيف دبي وحتى 31 أغسطس في أشهر الوجهات والمعالم السياحية على مستوى المدينة، بما في ذلك ممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج، ولاست إكزتأبوظبي ودبي، ولاست إكزت القدرة، والسيف، وبوكس بارك، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالفعاليات الموسيقية الترفيهية، والاستفادة من العروض الحصرية على تناول الطعام والتسوق ومنتجات التجميل والترفيه وغيرها الكثير.

ويحتفل مدهش، الشخصية المحبوبة لدى الجميع بمرور 25 عاماً على ظهوره هذا العام، ويدعو العائلات والأصدقاء إلى لقائه داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويتوجه مدهش ودانة إلى سوق التنين ودبي باركس آندريزورتس يوم 3 أغسطس، ثم إلى ذا فيو آت ذا بالم وسيركل مول يوم 4 أغسطس. وتظهر الشخصيتان المحبوبتان داخل روكسي سينما في دبي هيلز مول يوم 7 أغسطس، وابن بطوطة مول ودبي فستيفال بلازا يوم 10 أغسطس، ثم مول الإمارات يوم 11 أغسطس. ويظهر مدهش ودانة في سيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول يوم 17 أغسطس، ثم في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغةيوم 18 أغسطس، ثم يختتمان الشهر بزيارة سيتي سنتر معيصم والبرشاء مول قبل العودة إلى مول الإمارات وسيركل مول وسوق التنين وذا فيو آت ذا بالم بحلول نهاية الشهر.