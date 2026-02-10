سيارات أجرة بدون سائق عبر تطبيق "أوبر" في دبي

قد يتمكن سكان دبي قريباً من حجز وركوب سيارة أجرة ذاتية القيادة بالكامل عبر تطبيق أوبر.

أعلنت شركتا بايدو، و أوبر تكنولوجيز، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي’، أن مركبات أبولو جو ذاتية القيادة ستُطلق على منصة أوبر في دبي خلال الشهر القادم.

ستُطلق الخدمة أولاً في مناطق مختارة من جميرا. وستتوسع إلى أجزاء أخرى من المدينة بناءً على الدروس التشغيلية والموافقات التنظيمية.

عند حجز رحلة داخل منطقة الخدمة، قد يتم مطابقة الركاب مع مركبة أبولو جو أثناء اختيار أوبر إكس أو أوبر كومفورت. وسيرى الركاب أيضاً خياراً جديداً 'ذاتي القيادة' داخل تطبيق أوبر. وستتولى إدارة الأسطول شركة تشغيل خارجية، نيو هورايزون.

تدعم هذه الخطوة هدف دبي’ بجعل 25 بالمائة من جميع رحلات النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

“إن جلب أبولو جو إلى دبي عبر منصة أوبر يمثل خطوة محورية في مهمتنا لتوفير تنقل ذاتي آمن وفعال ومتاح في جميع أنحاء العالم،” قال نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية، مجموعة القيادة الذكية. “باعتباره إنجازاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين أبولو جو وأوبر التي أُعلن عنها في يوليو الماضي، فإن هذا النشر يجلب رسمياً خدمة طلب الركوب الذاتية القيادة إلى دبي، مستفيداً من شبكة أوبر’ الواسعة لتحويل رؤيتنا المشتركة إلى حقيقة.”

قالت أوبر إن الشراكة ستساعد في توسيع وصول الجمهور إلى التنقل الذاتي.

“نحن متحمسون للشراكة مع بايدو بينما نواصل توسيع بصمتنا الذاتية القيادة في جميع أنحاء دبي. وكما ساعدنا ملايين الأشخاص على تجربة السيارات الكهربائية لأول مرة، سنوسع وصول المستهلكين إلى التكنولوجيا الذاتية القيادة في المدن الكبرى حول العالم،” قال سرفراز ماريديا، الرئيس العالمي للقيادة الذاتية في أوبر. “مع وجود أكثر من 20 شريكاً للمركبات ذاتية القيادة يكملون بالفعل ملايين الرحلات الذاتية القيادة سنوياً، فإن أوبر هي المنصة العالمية التي يمكن لصناعة المركبات ذاتية القيادة أن تنطلق منها على نطاق واسع."

يأتي هذا الإعلان بعد خطط توسع سابقة. ففي ديسمبر، قالت الشركتان إنهما ستجلبان خدمة طلب الركوب الذاتية القيادة إلى لندن، وهي سوق للقيادة اليمنى. وفي يناير، افتتحت أبولو جو أيضاً حديقة أبولو جو في دبي، وهي أول مركز عمليات وإدارة لها في الخارج.