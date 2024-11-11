سياحة النوم تكتسب شعبية في الإمارات: الراحة أولاً
تكتسب سياحة النوم، شعبية متزايدة بين سكان الإمارات العربية المتحدة حيث يبحث السائحون عن وجهات للاستمتاع بنوم هادئ ليلاً أو حتى قيلولة نهارية منعشة، . في الواقع، أظهر تقرير أن 38 في المائة من الناس في الإمارات ييبحثون عنالسفر لتحسين جودة النوم سياحة النوم.
على عكس العطلات التقليدية التي تركز على مشاهدة المعالم السياحية أو المغامرة، يكشف تقرير اتجاهات السفر لعام 2025 من هيلتون كيف يعطي مسافرو الإمارات العربية المتحدة الأولوية للراحة إلى جانب إعادة التواصل مع الأصدقاء والعائلة مع تسارع وتيرة الحياة في البلاد. يسافرون لتحسين جودة نومهم والاسترخاء وإعادة ضبط أنفسهم، وغالبًا ما يقضون أيامًا في القيلولة في السرير.
"يوم واحد فقط من النوم الجيد ليلاً"
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت "سالي ماديسون"، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة: "الحياة في دبي سريعة الخطى لدرجة أننا جميعًا نحتاج إلى أخذ قسط من الراحة من حين لآخر. ومع جدول زوجي المزدحم وروتين حياتي وإدارة حياتي مع الأطفال، لا نحصل غالبًا على وقت فراغ أو وقت ممتع معًا. لذلك، عندما نذهب في إجازة، نعطي الأولوية للاسترخاء".
وقالت المغتربة البريطانية: "لا أميل إلى الإفراط في جدولة المهام؛ فإذا شعرنا بالرغبة في البقاء في السرير طوال اليوم لمشاهدة الأفلام، فإننا نفعل ذلك. إن قضاء الإجازة يعني ترك جميع المهام اليومية وراءنا، مما يسمح لنا بالاسترخاء حقًا. يشعر العديد من أصدقائي هنا بنفس الشعور، وخاصة أولئك الذين لديهم أطفال صغار - فهم يحلمون بيوم واحد فقط للنوم فيه".
وعلى عكس العطلات التقليدية التي تركز على مشاهدة المعالم السياحية أو المغامرة، تركز سياحة النوم على التجارب المريحة والإقامة الملائمة للنوم.
وتقدم الفنادق والمنتجعات الآن "باقات نوم" تشمل ستائر معتمة وغرفاً عازلة للصوت وأغطية أسرة عالية الجودة وشاي يساعد على النوم وتأملات موجهة وعلاجات نوم شخصية. ويفضل 57% من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة الآن الفنادق التي تحتوي على وسائل راحة مصممة لتحسين النوم.
هل الفنادق في الشرق أفضل من الغرب؟
وأضافت سالي: "النوم ضروري بالنسبة لنا. ما زلت أتذكر فندقًا في تايلاند بسرير بطول خمسة أمتار - كان رائعًا، وحصلت على أفضل نوم في حياتي. سأعود إلى هناك فقط من أجل السرير والتجربة المريحة. في أماكن مثل تايلاند وبالي، غرف النوم جميلة ومريحة. لكن في أوروبا، يكون الأمر إما ناجحًا أو فاشلاً؛ على سبيل المثال، في أمستردام، مكثنا أسبوعين في فندق بسرير غير مريح ورائحة كريهة، مما جعل النوم المريح مستحيلًا، مما أفسد التجربة بأكملها".
وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلاثة من كل أربعة مسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة يختارون الوجهات التي حلموا بزيارتها عندما كانوا أطفالاً عند السفر مع أطفالهم. وعلاوة على ذلك، فإن 80% منهم غالباً ما يتطلعون إلى استكشاف جذورهم الثقافية أو تراثهم أثناء رحلاتهم.
"إنه جزء من الخطة. هناك أماكن زرتها أيضًا، وخاصة في المملكة المتحدة؛ هناك ذكريات خاصة عن أماكن أريد أن آخذ أطفالي إليها، بما في ذلك القلاع التاريخية التي قضيت فيها الكثير من الوقت، حيث اصطحبني والداي إلى هناك"، قالت سالي مازحة.
ما يشعر به جيلي Z والألفية
ورغم أن التجارب تشكل أهمية كبرى، فإن 42% من المسافرين بغرض الترفيه في الإمارات العربية المتحدة يخططون للقيام بذلك بهدف الراحة. ومن بين جميع المسافرين، يقول 62% إنهم ينامون بشكل أفضل في الفندق مقارنة بالمنزل.
وأكدت الدراسة أن "جيلي Z والألفية هما أكثر عرضة للاستمتاع بهذه الممارسة" مقارنة بنظرائهم الأكبر سنا.
وأكدت المغتربة الهندية "ديبيكا سومان: أن أولويات الأزواج تكون مختلفة عندما يكونون أصغر سنا، وخاصة بدون أطفال، وغالبا ما يتعلق الأمر باختيار فندق يتمتع باتصال جيد.
"هذا لأنك تستطيع إدارة كل شيء بشكل مستقل، ولا يشكل النوم مشكلة. ولكن مع تقدمك في العمر وتزايد ضغوط الحياة، تبدأ في البحث عن أكثر من مجرد سهولة الوصول. فأنت تريد فندقًا مريحًا يوفر لمسة فاخرة ويوفر تجارب هادئة."
وكشف استطلاع سابق أجرته شركة"ون بول" OnePoll ونشره موقع السفر العالمي Skyscanner أن 80% من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة أصبحوا الآن أكثر اهتماما بجودة النوم مقارنة بما كانوا عليه قبل بضع سنوات.
وأضافت المقيمة في الخليج التجاري: "عندما تسافر مع أطفال صغار، فإن الأمر لا يشبه العطلة بالضبط؛ بل إنه أقرب إلى تغيير المكان. علاوة على ذلك، عندما يكون الأطفال صغارًا، فإنهم غالبًا لا يتذكرون هذه الرحلات. ولهذا السبب، في الماضي، تركت ابني مع والدتي، التي تعيش معي هنا، وسافرت مع زوجي إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وأذربيجان وفرنسا والعديد من الأماكن الأخرى. يجب أن تكون العطلة بمثابة استراحة بالنسبة لي أيضًا - ليس فقط فرصة للتعويض عن النوم، وهو أولوية للعديد من الأمهات، وخاصة الأمهات العاملات مثلي، بل إنها وقت لممارسة أنشطة مختلفة نستمتع بها كبالغين".
وأشارت سومان إلى أن الرحلات المخصصة للزوجين تعد بمثابة مهرب مفيد، حيث توفر فرصة للتواصل من جديد دون تشتيت الانتباه المعتاد. والسفر مع الأطفال يضيف نوعًا مختلفًا من الفرح، لكن التركيز يتحول أكثر نحو الأنشطة الموجهة للأسرة.
وأضافت: "أشعر أن إجازاتي مع زوجي ضرورية لتقوية الروابط الزوجية والاسترخاء. ومع حياتنا المزدحمة، من النادر أن نجد وقتًا جيدًا نقضيه معًا. وعندما نذهب مع ابننا، يكون مسار الإجازة مختلفًا تمامًا. فهو يركز في الغالب على احتياجاته. لذا، فإن هذه الإجازات منفصلة بالنسبة لنا".
مدلل في الرحلات
وفي الوقت نفسه، يؤكد المسافرون من الإمارات العربية المتحدة أنهم يفضلون بشدة الأنشطة الشاطئية وحمامات السباحة، والتجارب الترفيهية والعافية.
وتأكيداً على ذلك، أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة هيلتون في تقرير اتجاهات السفر لعام 2025 أن 81% من المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدّرون الحصول على خدمات فاخرة أثناء رحلاتهم، وأن 71% يستمتعون بالاستلقاء على الشاطئ أو بجانب حمام السباحة طوال اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم 43% في كثير من الأحيان بحجز تجارب العافية أو السبا أثناء سفرهم لتحسين نومهم.
وقالت المغتربة الأمريكية "ناتاليا ميراندا": "نظرًا لأننا نعمل 60-70 ساعة في الأسبوع ومع قيام ابني بالأنشطة المدرسية، فإن وقتنا معًا كعائلة محدود. لذلك، نركز على الأماكن لتحقيق أقصى استفادة من ذلك الوقت، مثل الشاطئ في كيرالا أو بالي. نحزم دائمًا أربع ألعاب، وتصبح مسابقات أونو لدينا مكثفة للغاية في العطلات. على سبيل المثال، عندما ذهبنا إلى منتجع في كيرالا، كنا نعلم أنه لن يكون هناك الكثير للقيام به إلى جانب الذهاب إلى المسبح، والقيام ببعض مشاهدة المعالم السياحية، والاستمتاع ببساطة بصحبة بعضنا البعض.
وأضافت المقيمة في منطقة جيه إل تي: "يحب الجميع النوم وتناول الطعام أثناء الإجازة، وهذا ما يفعله طفلي أيضًا". وعادة ما تختار الأسرة عشرة أيام لقضاء الإجازة لأنها تشعر بأنها الوقت الأمثل لها. وأضافت ميراندا: "اليومان الأولان مليئان بالجولات السياحية. ثم يأتي الجزء الأخير من الرحلة عندما نجلس حول المسبح ونتناول الطعام. لا نريد أن نستنفد طاقتنا في النهاية لأننا مضطرون للعودة إلى العمل".