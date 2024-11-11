سياحة النوم تكتسب شعبية في الإمارات: الراحة أولاً

وأضافت المقيمة في الخليج التجاري: "عندما تسافر مع أطفال صغار، فإن الأمر لا يشبه العطلة بالضبط؛ بل إنه أقرب إلى تغيير المكان. علاوة على ذلك، عندما يكون الأطفال صغارًا، فإنهم غالبًا لا يتذكرون هذه الرحلات. ولهذا السبب، في الماضي، تركت ابني مع والدتي، التي تعيش معي هنا، وسافرت مع زوجي إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وأذربيجان وفرنسا والعديد من الأماكن الأخرى. يجب أن تكون العطلة بمثابة استراحة بالنسبة لي أيضًا - ليس فقط فرصة للتعويض عن النوم، وهو أولوية للعديد من الأمهات، وخاصة الأمهات العاملات مثلي، بل إنها وقت لممارسة أنشطة مختلفة نستمتع بها كبالغين".