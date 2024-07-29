"سند" المجانية لأصحاب الهمم ..متطلبات الحصول عليها
في دبي، يتمتع أصحاب الهمم بمجموعة من المزايا التي تهدف إلى تسهيل حياتهم. إحدى هذه المبادرات هي بطاقة "سند"، والتي يمكن اللحصول عليها مجاناً في دبي من قبل المواطنين والمقيمين والسياح عند تقديم إثبات الإعاقة.
ويمكن لأصحاب الهمم التقدم بطلب للحصول على بطاقة "سند" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بهيئة تنمية المجتمع أو مركز سعادة المتعاملين.
,تتيح بطاقة "سند" لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا بما في ذلك مواقف مجانية للسيارات في دبي والإعفاء من رسوم سالك وخصومات في المستشفيات وعروض خاصة على خطط الهاتف الشهرية.
المستندات المطلوبة
المواطنون الحاملون لجواز سفر دبي (الفئة A)
سيتم إصدار بطاقة "سند" لمدة 5 سنوات لمن يندرج تحت هذه الفئة، وذلك بعد تقديم المستندات التالية:
نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية.
نسخة إلكترونية من جواز السفر (يجب ألا يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن 6 أشهر).
نسخة إلكترونية من دفتر العائلة الصادر في دبي.
نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة وعالية الجودة مقاس 4*5 سم.
نسخة إلكترونية من تقرير طبي يثبت وجود الإعاقة ويبين تفاصيلها بما في ذلك نوعها وتصنيفها. ويجب أن يكون التقرير صادراً عن جهة تشخيصية معتمدة من اللجنة الطبية في دبي.
نسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع (إن وجدت).
أصحاب المراسيم (الفئة B)
سيتم إصدار بطاقة "سند" لمدة 5 سنوات لحاملي المرسوم، وذلك بعد تقديم المستندات التالية:
نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية أو شهادة مرسوم سارية المفعول في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية أو عدم القدرة على تجديدها.
نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة وعالية الجودة مقاس 4*5 سم.
نسخة إلكترونية من تقرير طبي يثبت وجود الإعاقة ويبين تفاصيلها بما في ذلك نوعها وتصنيفها. يجب أن يكون التقرير صادراً عن جهة تشخيصية معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع (إن وجدت).
نسخة إلكترونية من إثبات الإقامة في دبي.
المواطنون المقيمون في دبي، وحاملي جواز سفر إمارات أخرى (الفئة C)
وبحسب أحد موظفي مركز الاتصال، فإن المواطنين، حاملي جواز سفر صادر من إمارة أخرى، والمقيمين في دبي، يحق لهم الحصول على بطاقة "سند" لمدة 5 سنوات، بعد تقديم المستندات التالية:
نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية.
نسخة إلكترونية من جواز السفر (يجب ألا يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن 6 أشهر).
نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة وعالية الجودة مقاس 4*5 سم.
نسخة إلكترونية من تقرير طبي يثبت وجود الإعاقة ويبين تفاصيلها بما في ذلك نوعها وتصنيفها. ويجب أن يكون التقرير صادراً عن جهة تشخيصية معتمدة من اللجنة الطبية في دبي.
نسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع (إن وجدت).
نسخة إلكترونية من إثبات الإقامة في دبي.
غير المواطنين حاملي إقامة دبي (الفئة D)
نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية.
نسخة إلكترونية من جواز السفر (يجب ألا يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن 6 أشهر).
نسخة إلكترونية من تصريح الإقامة الصادر في دبي (يجب ألا يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن 6 أشهر).
نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة وعالية الجودة مقاس 4*5 سم.
نسخة إلكترونية من تقرير طبي يثبت وجود الإعاقة ويبين تفاصيلها بما في ذلك نوعها وتصنيفها. ويجب أن يكون التقرير صادراً عن جهة تشخيصية معتمدة من اللجنة الطبية في دبي.
نسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع (إن وجدت).
نسخة إلكترونية من إثبات الإقامة في دبي.
السياح (الفئة E)
كما يحق للسائح التقدم بطلب للحصول على بطاقة "سند"، والتي سيتم إصدارها لفترة زمنية بناءً على مدة زيارة السائح، بعد تقديم المستندات التالية:
نسخة إلكترونية من تأشيرة الزيارة، صادرة من دبي.
نسخة إلكترونية من جواز السفر (تاريخ انتهاء الصلاحية يجب ألا يقل عن 6 أشهر).
نسخة إلكترونية من التقرير الطبي أو بطاقة الإعاقة المعتمدة من الدولة الأم.
نسخة إلكترونية من إثبات الإقامة في دبي.
نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة وعالية الجودة مقاس 4*5 سم.
قد تطلب هيئة تنمية المجتمع مستندات إضافية لاستكمال الطلب. ومن الضروري ملاحظة أن استلام الطلب لا يعني منح الخدمة.
خطوات التقديم
أولاً سيتم تسجيل طلب الخدمة وإشعار العميل من خلال رسالة نصية. بعد ذلك، تقوم الهيئة بالتحقق من تقديم جميع المستندات، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيتم إشعار المتعامل عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.
في حال تقديم تقرير طبي لإثبات الإعاقة، يتم إحالة الطلب إلى اللجنة الطبية بهيئة الصحة بدبي. في حال موافقة اللجنة على التقرير، سيتم إصدار بطاقة "سند". فيما سيتم إشعار العميل في حالة الرفض.
في حال تقديم بطاقة أصحاب الهمم الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع كإثبات، فسيتم الموافقة على الطلب وإصدار بطاقة "سند".