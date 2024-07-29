"سند" المجانية لأصحاب الهمم ..متطلبات الحصول عليها

في دبي، يتمتع أصحاب الهمم بمجموعة من المزايا التي تهدف إلى تسهيل حياتهم. إحدى هذه المبادرات هي بطاقة "سند"، والتي يمكن اللحصول عليها مجاناً في دبي من قبل المواطنين والمقيمين والسياح عند تقديم إثبات الإعاقة.

ويمكن لأصحاب الهمم التقدم بطلب للحصول على بطاقة "سند" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بهيئة تنمية المجتمع أو مركز سعادة المتعاملين.

,تتيح بطاقة "سند" لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا بما في ذلك مواقف مجانية للسيارات في دبي والإعفاء من رسوم سالك وخصومات في المستشفيات وعروض خاصة على خطط الهاتف الشهرية.