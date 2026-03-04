سكة الأمان: "قطار الاتحاد" ينقل 350 مسافراً قبل تدشينه الرسمي وسط تعليق الرحلات الجوية

مع استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب التطورات الإقليمية الجارية، قامت السلطات الإماراتية بتشغيل خدمة ركاب خاصة لقطار الاتحاد، نقلت أكثر من 350 شخصاً قبل إطلاقها الرسمي.
تم تشغيل الرحلة الاستثنائية بين محطة الغويفات على الحدود السعودية ومحطة الفاية في أبوظبي، ونفذتها شركة الاتحاد للقطارات بالتنسيق وتحت الإشراف المباشر لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي (ADCMC).
في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يظهر الركاب وهم يستقبلون بالورود عند وصولهم إلى وجهتهم.
“نشكر جميع الموظفين الذين أتاحوا لنا فرصة العودة من جدة إلى الإمارات بأمان وسهولة في ظل هذه الظروف،” يقول أحد الركاب في الفيديو.
قال شخص تم تعريفه كفرد من عائلة أحد الركاب إن السلطات “اعتنت بعائلاتنا منذ بداية الأزمة وظلت على اتصال بهم.”
قال محمد الشحي، الرئيس التنفيذي للمشاريع في الاتحاد للقطارات، إن السلطات قد جدولت “عدداً من الخدمات الإضافية.”
“ستستمر العمليات حسب الحاجة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المختصة، حتى استئناف الحركة الجوية وعودة الرحلات إلى جداولها العادية.”
لقطة شاشة من الفيديو/المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي
وأضاف أن هذه الرحلة الخاصة تظهر “الاستعداد الفني والتشغيلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية” ومرونة أنظمة تشغيلها.
قالت الاتحاد للقطارات إن الخدمة تم تقديمها من خلال “آلية منظمة ومدارة بعناية”، مع بروتوكولات السلامة وخطط الطوارئ التي تضمن عمليات سلسة وآمنة. واستمرت عمليات الشحن كما هو مقرر عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.
قال مطر سعيد النعيمي، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد: “إن تشغيل خدمة الركاب قبل إطلاقها الرسمي يظهر درجة عالية من المرونة المؤسسية، بناءً على إعادة التوزيع الفعال للقدرات المتاحة لمعالجة الأولويات المجتمعية، دون المساس بالخطط التشغيلية طويلة الأجل أو الأمن اللوجستي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد قدرة المنظومة الوطنية على اتخاذ قرارات تشغيلية مدروسة وفي الوقت المناسب، تستند إلى تقييمات المخاطر في الوقت الفعلي في ضوء الظروف الراهنة.”
في وقت سابق، وصفت السلطات الربط بين محطتي الغويفات والفيا بأنه “ذو أهمية استراتيجية”، حيث يعزز الاتصال بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
الاتحاد للقطارات هي المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تربط الشبكة التي يبلغ طولها 900 كيلومتر المدن والموانئ والمراكز الصناعية الرئيسية من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي. وهي في طريقها لتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية للركاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.