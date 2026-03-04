سكة الأمان: "قطار الاتحاد" ينقل 350 مسافراً قبل تدشينه الرسمي وسط تعليق الرحلات الجوية

مع استمرار تعليق الرحلات الجوية بسبب التطورات الإقليمية الجارية، قامت السلطات الإماراتية بتشغيل خدمة ركاب خاصة لقطار الاتحاد، نقلت أكثر من 350 شخصاً قبل إطلاقها الرسمي.

تم تشغيل الرحلة الاستثنائية بين محطة الغويفات على الحدود السعودية ومحطة الفاية في أبوظبي، ونفذتها شركة الاتحاد للقطارات بالتنسيق وتحت الإشراف المباشر لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي (ADCMC).

في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يظهر الركاب وهم يستقبلون بالورود عند وصولهم إلى وجهتهم.