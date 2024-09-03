سفر الأطفال بمفردهم مع شركات الطيران الإماراتية
نظراً لجدول أعمال الآباء المزدحم والعلاقات العائلية البعيدة، تزايدت حالات سفر الأطفال بمفردهم. وللتعامل مع هذه الحالة، أطلقت شركات الطيران الإماراتية، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، خدمات خاصة لضمان سلامة وراحة هؤلاء الركاب الصغار أثناء رحلاتهم. ومع ذلك، قد تكون هذه التجربة مقلقة لكل من الأطفال والآباء.
سيتناول هذا المقال المخاوف المتعلقة بسفر الأطفال بمفردهم ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بالإجراءات والقيود، بما في ذلك متطلبات العمر، الوزن المسموح به للأمتعة، وكيفية التعامل مع الرحلات المتصلة. سنستعرض أيضاً التدابير التي تتخذها شركات الطيران لضمان رحلة سلسة ومريحة للأطفال، بالإضافة إلى معلومات حول الشركات الإماراتية التي تقدم هذه الخدمة.
طيران الإمارات
تقدم الخطوط الجوية الإماراتية خدمة مخصصة للأطفال المسافرين بمفردهم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، حيث يستفيدون من خدمة الرعاية الخاصة على متن الطائرة. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، يمكن للآباء طلب الخدمة مقابل رسوم قدرها 50 دولاراً لكل مرحلة من الرحلة. أما الأطفال فوق 15 عاماً فيمكنهم السفر بمفردهم دون الحاجة إلى هذه الخدمة.
أجرة السفر للأطفال المسافرين بمفردهم
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً، فيجب عليهم السفر بسعر البالغين ليحصلوا على خدمة الأطفال المسافرين بمفردهم. أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً فيسافرون بسعر البالغين أيضاً ويمكنهم السفر بمفردهم دون الخدمة. ومع ذلك، يمكن للوالدين حجز الخدمة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عاماً مقابل رسوم قدرها 50 دولاراً لكل مرحلة من الرحلة.
المساعدة في المطار
عند وصول الآباء أو الأوصياء مع الأطفال إلى مطار دبي الدولي (DXB)، يمكنهم التوجه مباشرة إلى صالة الأطفال المسافرين بمفردهم بالقرب من منطقة التسجيل. على الوالد أو الوصي الذي يودع الطفل تقديم إثبات هوية وتوقيع استمارة إذن.
سيتولى أحد الأعضاء المتخصصين من طيران الإمارات استقبال الطفل ومساعدته في إجراءات الأمن والجوازات، قبل أن يلتقي بطاقم الطائرة عند باب الطائرة. عادةً ما يصعد الأطفال والعائلات إلى الطائرة أولاً. عند هبوط الطفل، سيكون هناك عضو من الفريق في باب الطائرة لاستقباله.
نقاط هامة للآباء والأولياء:
الحد الأقصى لوقت رحلة الترانزيت المسموح به هو 4 ساعات إذا كان الطفل سيسافر على متن رحلة ترانزيت مع شركة طيران أخرى. أما إذا كان سينتقل إلى رحلة أخرى تابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي، فإن وقت رحلة الترانزيت المسموح به هو 8 ساعات. أما إذا كان وقت الترانزيت يتجاوز 8 ساعات فيتطلب الأمر موافقة طيران الإمارات.
ومع ذلك، لا يمكن للركاب الصغار البقاء ليلاً في مطارات الترانزيت ما لم يكن هناك وصي بالغ يتواجد لاستقبالهم والعناية بهم في نقطة الترانزيت، وهو أمر يتطلب الموافقة أيضاً.
أما الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة أو عناية محددة، يجب أن يكونوا برفقة وصي يدفع الأجرة ويكون عمره 16 عاماً أو أكثر.
يجب على الوالد أو الوصي القانوني ملء وتوقيع استمارة بيان التعويض قبل أن يتمكن الطفل من السفر، وهذه الاستمارة متاحة في مكاتب طيران الإمارات في المطار.
يجب على والد الطفل أو الوصي عليه البقاء في المطار حتى موعد مغادرة الرحلة. كما يجب عليهم تقديم إثبات هوية عند مرافقة الطفل عند المغادرة أو عند استلامه من الوجهة. وستحتفظ شركة الطيران بجواز سفر الطفل طوال مدة الخدمة.
الاتحاد للطيران
توفر شركة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، خدمة مخصصة للأطفال المسافرين بمفردهم والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً على الرحلات التي تشغلها الاتحاد فقط. تكون الخدمة إلزامية للأطفال بين 5 و11 عاماً، حيث يجب حجزهم على تذكرة للبالغين وتُقدم الخدمة مجاناً. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، يمكنهم السفر بتذكرة البالغين، مع خيار طلب الخدمة مقابل 100 دولار للرحلات المباشرة و150 دولاراً للرحلات الترانزيت.
كيفية الحجز؟
قم بحجز تذكرة الطيران لطفلك واحفظ رقم الحجز. ثم اتبع الخطوات التالية لطلب خدمة الأطفال المسافرين بمفردهم:
املأ استمارة طلب خدمة الأطفال المسافرين بمفردهم باللغة الإنجليزية.
ستتواصل شركة الطيران معك خلال 24 ساعة لمعالجة الطلب. إذا كان عمر طفلك بين 12 و17 عاماً، فسوف يُطلب منك دفع الرسوم في هذه المرحلة.
اطبع نسخة من استمارة الطلب المملوءة، وقم بالتوقيع عليها، ثم خذها معك إلى المطار.
يجب القيام بكل هذا قبل 24 ساعة على الأقل من رحلة طفلك، حيث قد يتم فرض رسوم عليك إذا طلبت الخدمة في المطار.
سيتولى أحد أعضاء فريق الاتحاد توجيه الطفل خلال إجراءات الجوازات واستلام الأمتعة والجمارك. وسيبقى أحد أفراد الفريق مع الطفل حتى صعوده إلى الطائرة. كما سيستقبله أحد أفراد الفريق عند الوصول في الموعد المحدد لرحلته – وسيتعين على الوصي الذي سيستقبله في الوجهة النهائية إظهار بطاقة الهوية.
على متن الطائرة
سيضمن طاقم الاتحاد للطيران أن يحظى طفلك برحلة آمنة ومريحة، مع توفير وسائل ترفيهية مثل خدمة E-BOX وحزمة الأنشطة. يجب أن يكون لدى طفلك هاتفه أو جهازه اللوحي لمشاهدة E-BOX على متن طائرات A320 أو A321.
لا يُسمح للأطفال دون سن الخامسة باستخدام خدمة الأطفال المسافرين بمفردهم. ويجب عليهم السفر برفقة أحد الوالدين أو الوصي في جميع الأوقات. وبموافقة والدي الطفل، يجب أن يكون عمر الوصي 18 عاماً أو أكثر وأن يسافر في نفس المقصورة مثل الوالدين.
التحضير قبل سفر الطفل بمفرده
قبل الذهاب إلى المطار، تأكد من أن طفلك لديه جميع الوثائق المطلوبة للسفر، بما في ذلك جواز سفره وتأشيرته ووثائقه الصحية. احرص أيضاً على أن يكون لديك نسخة مطبوعة من استمارة خدمة الأطفال المسافرين بمفردهم.
يجب أن يكون الطفل موجوداً في المطار ويقوم بإجراءات تسجيل الدخول قبل ساعتين على الأقل من موعد الرحلة. ويجب على الوالدين البقاء في المطار حتى إقلاع رحلة الطفل.
رحلات الترانزيت
لازال بإمكان الطفل استخدام الخدمة شريطة أن تكون رحلة الترانزيت الثانية تابعة للاتحاد للطيران. أثناء انتقالهم إلى رحلة أخرى للاتحاد للطيران، سيتم استقبال الطفل ومرافقته إلى صالة الانتظار في أبوظبي.
الأمتعة والمقاعد
بما أن الطفل يسافر على تذكرة سفر خاصة بالبالغين، فإن وزن الأمتعة المسموح به سيكون وفقاً لسياسة الأمتعة القياسية. كما يمكن للوالدين حجز مقعد لطفلهم في أي وقت بعد حجز التذاكر قبل ساعة واحدة من موعد الرحلة. وإلا، فإن شركة الطيران ستخصص له مقعداً تلقائياً مجاناً.