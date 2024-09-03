سفر الأطفال بمفردهم مع شركات الطيران الإماراتية

توفر شركة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، خدمة مخصصة للأطفال المسافرين بمفردهم والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً على الرحلات التي تشغلها الاتحاد فقط. تكون الخدمة إلزامية للأطفال بين 5 و11 عاماً، حيث يجب حجزهم على تذكرة للبالغين وتُقدم الخدمة مجاناً. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، يمكنهم السفر بتذكرة البالغين، مع خيار طلب الخدمة مقابل 100 دولار للرحلات المباشرة و150 دولاراً للرحلات الترانزيت.