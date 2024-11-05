زيارة دار دبي للأوبرا: نصائح وقواعد اللباس

نعم، لدى دار الأوبرا في دبي قواعد خاصة بالزي. ويُتوقع من الرجال والنساء ارتداء ملابس أنيقة. وهذا يعني أنه في حين قد لا يكون لزاماً على الرجال ارتداء بدلة سهرة رسمية، إلا أنه من المستحسن ارتداء بدلة. أما بالنسبة للنساء، فيجب ألا تكون الملابس مكشوفة، ومن الأفضل أن تكون ملابسهن محتشمة.