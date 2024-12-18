زيارة السجناء في أبوظبي: الخطوات والمستندات المطلوبة

أوقات الزيارة الصباحية في العين والوثبة تكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فيكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً. أما أوقات الزيارة المسائية، فهي أيام الجمعة والسبت والاثنين من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 عصراً.

أوقات الزيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في المفرق تكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً أيام الجمعة والسبت والاثنين، ومن الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة. أما أوقات الزيارة المسائية، فهي من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 عصراً.

هكذا يستطيع الزوار الحصول على تصريح زيارة السجناء في العاصمة.