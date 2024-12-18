زيارة السجناء في أبوظبي: الخطوات والمستندات المطلوبة
قد يجد بعض المقيمين أنفسهم في موقف مؤسف حيث يتعين عليهم زيارة أحد أحبائهم - سواء كان أحد أفراد العائلة أو صديقاً - في أحد سجون الإمارات العربية المتحدة.
وفي أبوظبي، توجد ثلاث مؤسسات إصلاحية في العين والوثبة والمفرق، وتتبع إدارة المؤسسات الإصلاحية والعقابية في شرطة أبوظبي.
أوقات الزيارة الصباحية في العين والوثبة تكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فيكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً. أما أوقات الزيارة المسائية، فهي أيام الجمعة والسبت والاثنين من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 عصراً.
أوقات الزيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في المفرق تكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً أيام الجمعة والسبت والاثنين، ومن الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة. أما أوقات الزيارة المسائية، فهي من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 5 عصراً.
هكذا يستطيع الزوار الحصول على تصريح زيارة السجناء في العاصمة.
المستندات المطلوبة
عند التقدم بطلب الحصول على التصريح، يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التالية على موقع تم TAMM في أبوظبي.
إذن من النيابة العامة في حالة أن تكون الزيارة من غير الدرجة الأولى موضحاً فيه بيانات الزائر والنزيل.
بطاقة هوية أصلية سارية المفعول أو جواز سفر ساري المفعول (يجب على المتقدمين تقديم الأصل في حالة عدم وجود بطاقة هوية)
جواز سفر ساري المفعول
تستغرق العملية ما يصل إلى حوالي 25 دقيقة على الموقع.
رسوم
التطبيق مجاني.
متطلبات
يجب على المتقدمين للحصول على التصريح الأخذ في الاعتبار المتطلبات التالية:
إذا رغبت والدة النزيل في زيارته، فعليها إبراز شهادة الميلاد أو دفتر العائلة الأصلي في المرة الأولى فقط.
إذا رغبت زوجة النزيل في زيارته، فعليها إحضار عقد الزواج الأصلي أو دفتر العائلة الأصلي، ويشترط تقديمه في المرة الأولى فقط.
إذا رغب أقارب النزيل من غير الدرجة الأولى أو أحد الأصدقاء في زيارته، فيجب عليهم تقديم إذن من النيابة العامة مع موافقة داخلية، على أن يكون موعد الزيارة يوم الأحد من كل أسبوع.
يجب على موظفي السفارات والمحامين تقديم ما يثبت أنهم ممثلون أو قناصل معتمدون لدى السفارة قبل الزيارة.
يجب على جميع الزوار الالتزام بأوقات الزيارة المعتمدة من قبل إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية.