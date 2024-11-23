رخصة قيادة دراجة مائية في دبي: الخطوات والمستندات

صورة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول وجواز السفر لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول وصورة جواز السفر وتأشيرة الإقامة الإماراتية للمغتربين

بالنسبة للوافدين: إثبات إجمالي دخل لا يقل عن 20 ألف درهم، أو صورة من الشراكة في رخصة تجارية صادرة عن دبي، أو صورة من سند الملكية لأصحاب العقارات الحرة الذين لا ينطبق عليهم قانون الإقامة

بالنسبة للمركبات البحرية الجديدة: نسخة من شهادة بناء المركبة البحرية، أو أي وثيقة من الشركة المصنعة أو المورد تسرد تفاصيل المركبة البحرية، أو نسخة من وثيقة إثبات الملكية، أو فاتورة شراء المركبة البحرية موثقة من الجهة المعتمدة.

بالنسبة للوسائل البحرية المسجلة سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة: صورة من شهادة إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية، وصورة من عقد البيع مصدقًا من الجهة المخولة.

بالنسبة للمركبات البحرية الجديدة المستوردة: نسخة من شهادة بناء المركبة البحرية أو أي وثيقة من الشركة المصنعة أو المورد تسرد تفاصيل المركبة البحرية أو نسخة من فاتورة شراء المركبة البحرية موثقة من الجهة المعتمدة.

بالنسبة للمركبات البحرية المستوردة المسجلة سابقاً: صورة من شهادة إلغاء تسجيل المركبة البحرية، وصورة من عقد البيع مصدقاً من الجهة المرخصة.

صورة من شهادة الإفراج الجمركي الصادرة من الجهات المختصة.

نسخة من شهادة التأكيد من المورد المعتمد لترخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية (VHF) المعمول بها (للمركبات البحرية الترفيهية التي يزيد طولها عن 35 قدمًا، أي 10.67 مترًا)

نسخة من شهادة المواصفات البيئية الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) لمحركات البنزين البحرية الخارجية الجديدة

نسخة من عقد الرهن البحري بين الراهن والمرتهن (إن وجد)