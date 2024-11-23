رخصة قيادة دراجة مائية في دبي: الخطوات والمستندات
هل أنت مقيم في دبي أو سائح وترغب في امتلاك دراجة مائية؟ أو هل أنت مدرب رياضي وترغب في مساعدة الأفراد الذين يحاولون ركوب دراجة مائية؟ لأي من هاتين المهنتين، تحتاج إلى ترخيص من السلطات المختصة.
أولاً، عليك التسجيل والتقدم بطلب للحصول على ترخيص للمركبة نفسها، كما تحتاج أيضًا إلى رخصة قيادة بحرية لركوب الدراجة المائية.
لتقديم طلب الحصول على ترخيص قارب بحري، انتقل إلى الموقع الرسمي لهيئة دبي البحرية. انقر على خدمات هيئة دبي البحرية في القائمة الموجودة في الأعلى، ثم حدد "تسجيل القوارب البحرية". وفقًا لوكيل مركز الاتصال، يندرج إصدار ترخيص قارب بحري ضمن فئة "القوارب البحرية الترفيهية"، على الرغم من أنه قد تكون هناك استثناءات معينة.
كما يمكنك التقديم عبر مراكز سعادة المتعاملين أو تطبيق DMA الذكي.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة حرفية
بعد تسجيل الدخول عبر الهوية الوطنية أو الحساب الشخصي، يجب على مقدم الطلب البدء في تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة التالية، وبعد الموافقة على الطلب، يمكن للعميل تحديد موعد المعاينة ودفع الرسوم.
في التحضير للتفتيش، من المهم التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الفنية. المستندات المطلوبة للخطوة الأولى من الطلب عبر الإنترنت هي كما يلي:
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول وجواز السفر لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول وصورة جواز السفر وتأشيرة الإقامة الإماراتية للمغتربين
بالنسبة للوافدين: إثبات إجمالي دخل لا يقل عن 20 ألف درهم، أو صورة من الشراكة في رخصة تجارية صادرة عن دبي، أو صورة من سند الملكية لأصحاب العقارات الحرة الذين لا ينطبق عليهم قانون الإقامة
بالنسبة للمركبات البحرية الجديدة: نسخة من شهادة بناء المركبة البحرية، أو أي وثيقة من الشركة المصنعة أو المورد تسرد تفاصيل المركبة البحرية، أو نسخة من وثيقة إثبات الملكية، أو فاتورة شراء المركبة البحرية موثقة من الجهة المعتمدة.
بالنسبة للوسائل البحرية المسجلة سابقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة: صورة من شهادة إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية، وصورة من عقد البيع مصدقًا من الجهة المخولة.
بالنسبة للمركبات البحرية الجديدة المستوردة: نسخة من شهادة بناء المركبة البحرية أو أي وثيقة من الشركة المصنعة أو المورد تسرد تفاصيل المركبة البحرية أو نسخة من فاتورة شراء المركبة البحرية موثقة من الجهة المعتمدة.
بالنسبة للمركبات البحرية المستوردة المسجلة سابقاً: صورة من شهادة إلغاء تسجيل المركبة البحرية، وصورة من عقد البيع مصدقاً من الجهة المرخصة.
صورة من شهادة الإفراج الجمركي الصادرة من الجهات المختصة.
نسخة من شهادة التأكيد من المورد المعتمد لترخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية (VHF) المعمول بها (للمركبات البحرية الترفيهية التي يزيد طولها عن 35 قدمًا، أي 10.67 مترًا)
نسخة من شهادة المواصفات البيئية الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) لمحركات البنزين البحرية الخارجية الجديدة
نسخة من عقد الرهن البحري بين الراهن والمرتهن (إن وجد)
نسخة من شهادات قانون اليخوت في الإمارات العربية المتحدة (إن وجدت)
العملية بعد التفتيش
بعد اجتياز الفحص الفني، يجب على العميل زيارة مكتب هيئة حماية البنية التحتية الحيوية والسواحل (خفر السواحل) لتثبيت جهاز إرسال واستقبال السلامة والأمان للمركبة البحرية.
يجب أن يتم التثبيت وفقًا لمتطلبات خفر السواحل ويجب تسليم شهادة التثبيت الأصلية إلى DMCA.
ويجب بعد ذلك تحديث تفاصيل التأمين في بوابة DMCA أو التطبيقات الذكية.
قم بإرفاق المستندات المطلوبة للمرحلة الثانية، كما هو موضح أدناه، ودفع الرسوم المقررة.
المستندات المطلوبة بعد التفتيش
شهادة فحص فني سارية المفعول للمركبات البحرية الصادرة عن DMCA (للمركبات البحرية الترفيهية الجديدة التي يقل طولها عن 24 مترًا ويصل عدد الركاب إلى 12 راكبًا)
- صورة من وثيقة التأمين صالحة لمدة 13 شهراً صادرة عن شركة تأمين مرخصة للعمل في الإمارة.
صورة من تسجيل المقطورة ساري المفعول أو صورة من عقد الرصيف السنوي ساري المفعول صادر عن نادي بحري أو مرفأ في الإمارة.
بعد استكمال كافة الإجراءات، ستتوفر نسخة إلكترونية من رخصة وشهادة المركبة البحرية في حساب العميل، كما يمكن للعميل التواصل مع الهيئة لطباعة وتسليم الرخصة الأصلية وشهادة المركبة البحرية مقابل تكلفة إضافية.
بمجرد حصول العميل على الترخيص، فإن الخطوة التالية هي تثبيت جهاز الاتصالات (VHF) إذا لزم الأمر.
وبحسب موقع الهيئة، فإن طلب ترخيص وسيلة بحرية سيتم إلغاؤه تلقائياً في حال عدم استيفاء جميع المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولن يتم استرداد الرسوم المدفوعة.
رخصة قيادة المركبات البحرية
ويجب على الراغبين في ركوب الدراجات المائية التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة القوارب الترفيهية أيضاً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية أو مراكز خدمة العملاء.
سيتم إصدار رخصة قيادة دراجة مائية للفئات التالية من المركبات:
رخصة قيادة قارب بحري ترفيهي للقوارب التي يصل طولها إلى 12 مترًا (يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 16 عامًا على الأقل)
رخصة قيادة مؤقتة للقوارب الترفيهية (للزائرين)
رخصة قيادة مركبات بحرية ترفيهية
يمكن للمتقدمين الذين يستوفون معايير السن التقدم بطلب للحصول على الترخيص، بشرط أن يكونوا قد أكملوا دورة تدريبية في مركز تدريب معتمد، داخل أو خارج البلاد. المستندات المطلوبة هي كما يلي:
نموذج طلب ترخيص طاقم بحري
إعلان اللياقة الطبية (انظر أدناه لمعرفة كيفية الوصول إليه)
صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء
بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية وصورة جواز السفر لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية وصورة جواز السفر وتأشيرة الإقامة سارية المفعول للوافدين
شهادة إتمام الدورة الأصلية، صادرة عن مراكز التدريب المعتمدة من قبل DMCA في الإمارات العربية المتحدة
رخصة أصلية/شهادة إتمام الدورة وشهادة معادلة صادرة عن هيئة دبي البحرية (لحاملي الشهادات الأجنبية)
لتنزيل نموذج اللياقة الطبية، قم بزيارة موقع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ثم انقر على "حولنا" من القائمة الموجودة في الأعلى، ثم حدد "كياناتنا" وانتقل إلى "سلطة دبي البحرية" من القائمة المنسدلة، ثم انقر على "المعلومات البحرية"، وانتقل لأسفل إلى نماذج الطلبات التي ستجد تحتها نموذج "إقرار اللياقة الطبية - MED3"
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة مؤقتة للقوارب الترفيهية
يمكن للزوار التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للمركبات البحرية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. المستندات المطلوبة هي:
نموذج طلب ترخيص طاقم بحري
طلب الحصول على تصريح الزوارق البحرية للأجانب (انظر أدناه لمعرفة كيفية الوصول)
صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء
نسخة من جواز السفر وتأشيرة الزيارة سارية المفعول
شهادة إتمام الدورة الأصلية، صادرة عن مراكز التدريب المعتمدة من قبل DMCA في الإمارات العربية المتحدة
رخصة القيادة الأصلية وشهادة المعادلة الصادرة عن هيئة دبي البحرية (لحاملي الشهادات الأجنبية)
لتنزيل نموذج طلب تصريح الزوارق البحرية للزائرين الأجانب، قم بزيارة موقع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ثم انقر على "حولنا" من القائمة الموجودة في الأعلى، ثم حدد "جهاتنا" وانتقل إلى "هيئة دبي البحرية" من القائمة المنسدلة، ثم انقر على "معلومات بحرية"، وانتقل لأسفل إلى نماذج الطلبات، حيث ستجد نموذج "طلب تصريح الزوار الأجانب للقوارب البحرية"
معادلة الشهادات لحاملي الشهادات الأجنبية
إذا كان المتقدم حاصلاً على شهادة من مركز تدريب معتمد خارج الدولة، فيشترط الحصول على شهادة أو ترخيص معادل لها، ويجب على المتقدم تقديم المستندات التالية:
نموذج طلب ترخيص طاقم بحري
الشهادة الأصلية أو الرخصة
نسخة من جواز السفر والهوية وتأشيرة الإقامة
سيتم بعد ذلك إخطار العميل بحالة طلب المعادلة وأي إجراءات يجب استكمالها، وستكون شهادة المعادلة صالحة لمدة شهر واحد فقط من تاريخ الموافقة.
كما تقدم الهيئة من خلال مكاتبها أو مراكزها المعتمدة خدمات الاختبارات النظرية والعملية وتقييم حاملي الشهادات الأجنبية أو منتهية الصلاحية وغيرهم.
وذلك للتأكد من أن مقدم الطلب على علم بجميع متطلبات قيادة المركبات البحرية والقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة.
تصريح مدرب الرياضات البحرية
لكي يكون المتقدم مدرب جت سكي، عليه الحصول على رخصة مدرب رياضات بحرية، والمستندات المطلوبة هي كالتالي:
نموذج طلب ترخيص طاقم بحري
صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء
بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية وصورة جواز السفر لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية وصورة جواز السفر وإقامة سارية المفعول (للوافدين) على أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.
شهادة اللياقة الطبية الأصلية الصادرة عن المراكز الطبية المعتمدة من قبل DMCA
شهادة حسن سيرة وسلوك أصلية سارية المفعول صادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي
خطاب طلب أصلي من صاحب العمل، موضحًا فيه أن المتقدم يعمل كمدرب رياضات بحرية
إثبات اكتساب مهارات الإنقاذ والإغاثة والإسعافات الأولية في الماء
شهادة تدريب على استخدام الدراجات المائية ومعدات الرياضات المائية أو خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنة
رسوم
رخصة القوارب الترفيهية البحرية – 120 درهمًا
إصدار رخصة قيادة قوارب ترفيهية بحرية – 620 درهم
إصدار رخصة مدرب رياضات بحرية – 1020 درهم