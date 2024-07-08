رخصة القيادة في دبي: الخطوات والمتطلبات

بعد الانتهاء من الدروس، هناك اختباران لهيئة الطرق والمواصلات يجب على الطلاب الخضوع لهما، بالإضافة إلى اختبار تقييم من مدرسة القيادة. بالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك اختبارات داخلية أخرى من المدرسة.