رخصة القيادة في دبي: الخطوات والمتطلبات
هل أنت شاب راشد وبلغت 18 عاماً مؤخراً ولا يمكنك الانتظار لتعلم القيادة؟ أم أنك مقيم منذ فترة طويلة وتفكر في الحصول على رخصة الآن؟ أن تصل متأخراً أفضل من ألا تصل أبداً.
يمكن للمقيمين في دبي الحصول على رخصة القيادة من خلال المدارس المعتمدة، بعد القيام بالتدريب النظري والعملي، واجتياز الاختبارات المطلوبة. في دبي، تتم عملية الترخيص من قبل هيئة الطرق والمواصلات (RTA).
اتبع الخطوات التالية للحصول على رخصة القيادة الخاصة بك:
الخطوة 1 - هل أنت مؤهل؟
للحصول على رخصة القيادة في دبي، يجب عليك:
أن تكون من سكان الإمارة.
أن يكون عمرك 17 عاماً و6 أشهر أو أكثر. سيسمح لك هذا ببدء التدريب، ومع ذلك، سيتم إصدار الرخصة فقط في عمر 18 عاماً.
أن تكون لائقاً طبياً.
أن تكون قد سجلت ونجحت في مدرسة لتعليم قيادة السيارات معتمدة من هيئة الطرق والمواصلات.
أن تكون قد اجتزت جميع الاختبارات المطلوبة.
متطلبات المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة
إذا كان المتقدم يعاني من إعاقة عقلية أو جسدية فيجب فتح ملف التدريب حسب توصيات التقرير الطبي.
ويجب بعد ذلك تحديد عدد من الدورات التدريبية من قبل مدرسة تعليم القيادة بالتنسيق مع إدارة شؤون السائقين حسب نوع الإعاقة المذكورة في التقرير الطبي.
الخطوة 2 - التسجيل في مدرسة لتعليم القيادة معتمدة
وبحسب موقع هيئة الطرق والمواصلات، فإنّ قائمة معاهد القيادة المعتمدة في دبي هي كما يلي:
معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات.
مركز الأهلي لتعليم قيادة السيارات.
مركز دبي لتعليم قيادة السيارات.
مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات.
درايف دبي.
الخطوة 3 – اجتياز اختبار فحص النظر
يجب عليك إجراء فحص النظر من إحدى الجهات المعتمدة في هيئة الطرق والمواصلات. يُسمح، إن أمكن، بأجهزة تحسين الرؤية مثل العدسات اللاصقة والنظارات أو أي وسائل أخرى ذات صلة، في حالة الموافقة عليها.
بمجرد الانتهاء من فحص النظر، سيتم إصدار التقرير الذي يحدد ما إذا كان نظرك يسمح لك بالقيادة.
اجمع المستندات المطلوبة حسب مدرسة تعليم القيادة، وادفع الرسوم المذكورة، وإذا اجتزت اختبار النظر، يمكنك فتح ملفك واختيار الدورة وفقاً لمتطلباتك. تقدم بعض المدارس دورات مرنة مع تدريب غير محدود حتى اجتياز الاختبارات ودورات سريعة للشباب والتدريب على السيارات الفاخرة وغيرها من الدورات.
الخطوة 4 – حضور الدروس النظرية والاختبار
بمجرد اجتياز اختبار النظر وفتح الملف، يجب عليك حضور الدروس النظرية. تغطي الدروس مجموعة من المواضيع بما في ذلك إدراك المخاطر وقوانين المرور ولافتات الطرق وإجراءات السلامة على الطريق.
للتحضير للاختبار النظري، يتوفر لدى المدارس أيضاً خياراً للأفراد لحضور اختبار وهمي.
الاختبار النظري متاح بلغات عدة، ولا يمكنك البدء بالتدريب العملي إلا بعد اجتياز الاختبار النظري.
الخطوة 5 - التدريب العملي والاختبارات
بمجرد اجتياز الاختبار النظري بنجاح، يمكن لطلاب القيادة الآن بدء التدريب العملي. وفقاً لأحد موظفي مركز الاتصال بهيئة الطرق والمواصلات، فإنّ 20 ساعة من التدريب العملي إلزامية لأولئك الذين يتقدمون للحصول على رخصة قيادة جديدة.
بعد الانتهاء من الدروس، هناك اختباران لهيئة الطرق والمواصلات يجب على الطلاب الخضوع لهما، بالإضافة إلى اختبار تقييم من مدرسة القيادة. بالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك اختبارات داخلية أخرى من المدرسة.
اختبار وقوف السيارات التابع لهيئة الطرق والمواصلات - سيتم إجراؤه في الساحة الذكية المخصصة لهيئة الطرق والمواصلات في مدرسة تعليم القيادة. وسيكون الطالب بمفرده في مركبة الاختبار، وسيتم تقييمه من خلال الكاميرات الذكية، ويمكن للطلاب بعد ذلك المتابعة إلى تقييم الطريق الداخلي.
اختبار التقييم - سيتم إجراؤه من قبل مراقب مدرسة القيادة، وسيكون نسخة طبق الأصل من اختبار الطريق النهائي لهيئة الطرق والمواصلات. يقيّم هذا الاختبار معرفة الطالب بإشارات الطريق وقواعد المرور وما إلى ذلك. وبعد اجتياز هذا الاختبار، يمكن للطلاب الانتقال إلى الاختبار النهائي لهيئة الطرق والمواصلات.
اختبار الطريق النهائي لهيئة الطرق والمواصلات - سيتم إجراء هذا الاختبار من قبل أحد مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات على الطريق، وسيكون الاختبار النهائي. سينظر الاختبار في قيادتك العامة والوعي بالمخاطر واليقظة على الطريق واتباع القواعد وما إلى ذلك. وبعد اجتياز هذا الاختبار، يمكنك الحصول على رخصتك.
الخطوة 6 – الحصول على الرخصة
بمجرد حضورك للدروس النظرية واجتياز الاختبار والخضوع للتدريب العملي واجتياز اختبارات هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى تقييم مدرسة القيادة وأي اختبار داخلي آخر حسب مدرسة القيادة، يمكنك الآن استلام رخصة القيادة الخاصة بك.