"راغافيندرا راثور":دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم الأزياء

لقد تغيرت الموضة الهندية على مر السنين. "أول ما أراه هو أنه كان هناك رسملة من صفر إلى 100 في المائة في غضون عقدين من الزمن". ومع ذلك، يؤكد على أن البلاد ليست ملمة بماهية التصميم الهندي. "إنني أوجه نداءً كاملاً إلى طلاب التصميم الذين هم على وشك التخرج، وهو أن يبدؤوا في تعريف ما هو التصميم الهندي. في الوقت الحالي، لا أحد يعرف عن الأمر، عندما يتعين عليك التعبير عنه في شكل مادي، ما هو التصميم الهندي؟ بمجرد أن تتمكن من الإجابة على هذا السؤال، أعتقد أنك ستبدأ في رؤية ثورة من حيث محاكاة الناس لهذا الأسلوب، لكن الأمر يتطلب شخصاً واحداً لبدء الكرة".