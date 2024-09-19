رائدات أعمال: عانينا من التحيز ونتطلع لتمثيل أكبر
وباعتبارها امرأة عاملة في المملكة المتحدة، تعرضت رائدة الأعمال "إيما بوريت" للتنمر والطرد والاستبعاد من "نادي الأولاد". وفي إحدى المرات، طُردت من مكتب أحد العملاء لأنها "مجرد فتاة سخيفة"، وتلقت تعليقات مثل "ماذا تعرف النساء عن الأعمال التجارية". وهي واحدة من مئات من قائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة اللاتي رحبن بالخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لإلزام تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة.
أسست إيما مبادرتها Women in leadership Deliver (WILD) لتوجيه شغفها بدعم النساء في القيادة ومساعدتهن على تسلق الرتب
وأضافت: "إن تمثيل النساء على مستوى مجلس الإدارة ضعيف على المستوى العالمي. فمع وجود 11% فقط من النساء في الإمارات العربية المتحدة حاليًا، و2% في المملكة العربية السعودية، فإن التحول أمر ضروري. إحصائيًا، يعني وجود المزيد من النساء في القيادة المزيد من الأرباح للشركة. والحقيقة أن الشركات التي تتمتع بتنوع بين الجنسين تكون أكثر عرضة بنسبة 26% للتفوق على منافسيها عندما يتعلق الأمر بالربحية".
وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة خليج تايمز عبر تطبيق واتساب، صوت أكثر من 2500 شخص ضد هذه الخطوة، قائلين إن المناصب يجب أن تعتمد على الجدارة وليس على الجنس.
وأوضحت "فاسودا خانديباركر"، مديرة الذكاء الاصطناعي في شركة" جرانت تومسون"، موقفها قائلة: "لا أقول إنني لا أريد أن يتم تقييمي على أساس جدارتي. أنا أطلب أن تتم دعوتي إلى الطاولة حتى أتمكن من إثبات جدارتي. لسوء الحظ، لم تصلني الدعوة أبدًا".
وقالت الأم لطفلين إنه خلال فترة عملها في أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، تم تجاوزها في الترقية لأنها كانت في "استراحة".
وقالت "كانت العطلة عبارة عن إجازة أمومة لمدة ثمانية أشهر، كنت خلالها أدرس للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إحدى أفضل المدارس في العالم، وأعمل على تطوير مهاراتي استعدادًا لمكان العمل".
التحيزات
وقالت رائدة الأعمال "إيريكا بلازيفيسيوت دويل"، مؤسسة العلامة التجارية Drink Dry في الإمارات العربية المتحدة، إنها كثيراً ما واجهت التحيز في أشكال وأنواع مختلفة.
"لقد واجهت العديد من التحديات في مجالي"، قالت. "ليس فقط بسبب جنسي، ولكن أيضًا بسبب عمري ومظهري. يبلغ طولي 6 أقدام وبوصتين وأنا شقراء. غالبًا ما يفترض الرجال والنساء أنني لست قادرة أو ذكية أو مستعدة مثل الأشخاص الآخرين في الغرفة بسبب التحيز المجتمعي المذكور أعلاه."
وقالت "ماريسكا ستوفل"، وهي مهندسة معمارية ومتخصصة في إدارة المشاريع، إن النساء غالباً ما يواجهن التدقيق الذي لا يواجهه الرجال.
"كلما تولت امرأة منصبًا كبيرًا، يدور نقاش حول من تعرفه، ومن هو والدها، وما إذا كانت موظفة متنوعة"، قالت. "لماذا تغيب النساء عن غرف الاجتماعات؟ أرفض الاعتقاد بأنه لا يوجد عدد كافٍ من النساء الموهوبات والذكيات والمتعلمات القادرات على القيام بهذه المهمة. إن فرض التمثيل يعالج الحواجز النظامية التي يمكن أن تمنع النساء المؤهلات من التقدم. الأمر لا يتعلق باستبدال الأفراد الأكثر استحقاقًا ولكن بضمان حصول جميع المرشحين القادرين على فرص متساوية".
وقالت إنها تعرضت للتجاهل في ما يتصل بدور قيادي لصالح رجل، على الرغم من امتلاكها خبرة ومؤهلات أكبر. وكثيراً ما كانت تُرفض أفكارها في الاجتماعات أيضاً.
وقالت إن "هذه التجارب تسلط الضوء على التحيزات الدقيقة التي يمكن أن توجد في البيئات المهنية".
وبحسب فاسودا، في عصر التكنولوجيا، أصبح من المهم بشكل متزايد معالجة مثل هذه التحيزات.
وأضافت: "كانت أداة التوظيف التي تقدمها أمازون مثالاً رئيسياً على ذلك. فقد أنشأت الشركة نظاماً لتوظيف أشخاص مثل أفضل الموظفين لديها. وكان النظام يقوم بفحص ورفض السير الذاتية التي لا تعكس سمات أفضل الموظفين لديها. ولم يقبل النظام سيرة ذاتية واحدة لامرأة. لقد كان النظام من صنع الرجال، وكان يقوم بفحص المرشحين من الرجال، ثم يقبل الرجال".
الرمزية
وقال قادة الأعمال الذين تحدثوا إلى صحيفة خليج تايمز بالإجماع إنه من المهم أن يتم شغل هذه المناصب بأشخاص يستحقونها وليس مجرد أشخاص عاديين.
"يجب أن يكون هناك فهم بأن هذا لا يعني ببساطة إضافة المزيد من النساء"، قالت إيما. "هذا يجعل النساء يشعرن بأنهن يُضافن إلى العمل لأن التوازن مطلوب وليس لأنهن يعملن على مهاراتهن. هناك أيضًا رمزية، مما يؤثر على الصحة النفسية للمرأة".
وقالت إنها أطلقت أيضًا مبادرة جديدة بعنوان "النساء في مجالس الإدارة" للشركات لتكون قادرة على استقطاب المواهب وتدريب النساء لكي يصبحن "جاهزات لعضوية مجلس الإدارة".
وقالت ماريسكا إن الحصص لابد وأن تخضع للتنظيم السليم. وأضافت: "دعونا نطبقها على النحو السليم. ليس لأنها عصا سحرية قادرة على علاج التمييز على أساس الجنس، بل لأنها ستضيف أصواتاً أكثر تنوعاً إلى طاولة اتخاذ القرارات. وأنا أعتقد حقاً أن الحوار الواحد تلو الآخر هو السبيل إلى تغيير العالم".
وقالت إيريكا إنها تعتقد أن هذا الأمر ليس مهمًا فحسب، بل إنه خطوة "حاسمة" لتحقيق تغييرات دائمة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج "ملموسة" في السياسات.