رائدات أعمال: عانينا من التحيز ونتطلع لتمثيل أكبر

"كلما تولت امرأة منصبًا كبيرًا، يدور نقاش حول من تعرفه، ومن هو والدها، وما إذا كانت موظفة متنوعة"، قالت. "لماذا تغيب النساء عن غرف الاجتماعات؟ أرفض الاعتقاد بأنه لا يوجد عدد كافٍ من النساء الموهوبات والذكيات والمتعلمات القادرات على القيام بهذه المهمة. إن فرض التمثيل يعالج الحواجز النظامية التي يمكن أن تمنع النساء المؤهلات من التقدم. الأمر لا يتعلق باستبدال الأفراد الأكثر استحقاقًا ولكن بضمان حصول جميع المرشحين القادرين على فرص متساوية".