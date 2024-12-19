رأس الخيمة: غرامة 20 ألف درهم وسجن لمخالفي لوحات المركبات

تم توجيه السائقين في رأس الخيمة إلى وضع بعض المخالفات المحتملة في الاعتبار والتي قد تودي بهم إلى مشاكل كبيرة. يمكن أن تؤدي هذه المخالفات، سواء ارتكبت بشكل فردي أو بالاشتراك مع مخالفات أخرى، إلى عقوبات تشمل السجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم.