رأس الخيمة: غرامة 20 ألف درهم وسجن لمخالفي لوحات المركبات
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين مرورية صارمة على المستوى الاتحادي، ومع ذلك، فإن لكل إمارة قوانينها الخاصة. ورغم أن هذه القوانين قد تختلف قليلاً بين الإمارات، إلا أنها تفرض عقوبات صارمة بنفس القدر.
تم توجيه السائقين في رأس الخيمة إلى وضع بعض المخالفات المحتملة في الاعتبار والتي قد تودي بهم إلى مشاكل كبيرة. يمكن أن تؤدي هذه المخالفات، سواء ارتكبت بشكل فردي أو بالاشتراك مع مخالفات أخرى، إلى عقوبات تشمل السجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم.
إطلع على الانتهاكات أدناه:
1. تصنيع أو تقليد لوحة أرقام السيارة، أو استخدام لوحة أرقام مصنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو تغيير أو محو معلومات لوحة الأرقام أثناء استخدامها.
3. السماح لشخص ما باستخدام لوحة أرقام السيارة مع علمه أنه قد تم طمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4. نقل لوحة الأرقام من مركبة إلى أخرى دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الترخيص.
5. تركيب لوحة أرقام أو المساعدة أو تسهيل تركيبها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت السلطات عن قائمة بالمخالفات التي قد تؤدي إلى حجز مركبات المخالفين. ونشرت الهيئة هذه الحالات على موقع إنستغرام، مع تعليق "قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2024 بشأن بعض حالات حجز المركبات".