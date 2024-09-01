رأس الخيمة: خيار مثالي لمنازل العطلات بأسعار معقولة

"تعتبر رأس الخيمة منتجًا مختلفًا ومخصصًا للأشخاص الذين يبحثون عن منازل لقضاء العطلات ووجهات شاطئية. إذا كنت ترغب في شراء شقة على الشاطئ في الصف الأول على جزيرة في دبي، فستكلفك أكثر بكثير مما ستكلفه في رأس الخيمة. ستكون المقارنة الجيدة هي منطقة الواجهة البحرية في مارينا. اليوم، تبدأ غرفة نوم واحدة على الواجهة البحرية من 3.8 مليون درهم، في حين أن غرفة نوم واحدة في رأس الخيمة تبلغ حوالي 1.5 مليون درهم. لا تزال نقطة الدخول لمنزل لقضاء العطلات على الشاطئ أقل بكثير هناك. إنه خيار ثانٍ جيد لمن يريد منزلًا ثانيًا في الإمارات العربية المتحدة،" قالت أميرة سجواني، المديرة الإدارية في داماك العقارية.