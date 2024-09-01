رأس الخيمة: خيار مثالي لمنازل العطلات بأسعار معقولة
قال مسؤول تنفيذي كبير في صناعة العقارات إن رأس الخيمة تعد خياراً ثانياً جيداً للأشخاص الذين يبحثون عن منازل للعطلات حيث أن أسعار العقارات على شاطئ البحر هناك لا تزال أرخص بكثير من الأماكن الشعبية الأخرى المطلة على البحر في الإمارات العربية المتحدة.
وشهد سوق العقارات في الإمارة الشمالية، وخاصة جزيرة المرجان، نمواً هائلاً، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق منتجع الألعاب "وين المرجان"، الذي سيفتح أبوابه في عام 2027. ولا تزال المشاريع في جزيرة المرجان تُباع بعد أيام من إطلاقها.
وشهدت الإمارة الشمالية صعوداً سريعاً كوجهة رائدة للمغتربين والمستثمرين العقاريين، حيث أصبحت الآن معترف بها باعتبارها رابع أفضل مدينة في العالم للمغتربين للعيش والعمل بسبب مستويات المعيشة المرتفعة وفرص العمل، وفقاً لتصنيف المدن للمغتربين لعام 2023.
"تعتبر رأس الخيمة منتجًا مختلفًا ومخصصًا للأشخاص الذين يبحثون عن منازل لقضاء العطلات ووجهات شاطئية. إذا كنت ترغب في شراء شقة على الشاطئ في الصف الأول على جزيرة في دبي، فستكلفك أكثر بكثير مما ستكلفه في رأس الخيمة. ستكون المقارنة الجيدة هي منطقة الواجهة البحرية في مارينا. اليوم، تبدأ غرفة نوم واحدة على الواجهة البحرية من 3.8 مليون درهم، في حين أن غرفة نوم واحدة في رأس الخيمة تبلغ حوالي 1.5 مليون درهم. لا تزال نقطة الدخول لمنزل لقضاء العطلات على الشاطئ أقل بكثير هناك. إنه خيار ثانٍ جيد لمن يريد منزلًا ثانيًا في الإمارات العربية المتحدة،" قالت أميرة سجواني، المديرة الإدارية في داماك العقارية.
لا يزال يباع مثل الكعك الساخن
وكانت سجواني تتحدث لصحيفة الخليج تايمز عقب إطلاق أول مشروع في جزيرة المرجان من قبل أكبر مطور خاص في دبي.
يعد برج شورلاين من داماك المكون من 17 طابقًا على جزيرة المرجان مسكنًا شاطئيًا يحمل علامة تجارية تم تصميمه بالتعاون مع مجموعة بابوليكس الفاخرة لأيقونة الفن المعاصر فينسنت فويمر. يقع في موقع متميز في جزيرة 4 على جزيرة المرجان، وستتميز الشقق والشقق المزدوجة المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم بوصول مباشر إلى الشاطئ ووسائل راحة من الدرجة الأولى مثل الحدائق ذات المناظر الطبيعية ومراكز اللياقة البدنية ومسارات الجري وحمامات السباحة ومناطق العافية وبار غروب الشمس وكابانا عائمة.
"نرى أن أسواق الإمارات الشمالية تشهد ازدهارًا أيضًا، وخاصة رأس الخيمة، مع افتتاح منتجع وين قريبًا. لقد حقق المنتجع نجاحًا كبيرًا، لذا أردنا أن نرفع علمنا إلى جانب المطورين المشهورين الذين يتواجدون أيضًا في جزيرة المرجان."
وقالت سجواني إن جميع وحدات المشروع البالغة تكلفته 1.3 مليار درهم إماراتي تواجه المياه، و"تم بيع ما يقرب من 80 في المائة منها ونحن في طريقنا لبيع المشروع بالكامل في غضون 3-4 أيام".
عائد استثمار يصل إلى 80% وعائد إيجاري 10%
وكشفت سجواني أن الشركة ستعلن قريباً جداً عن خطتين ضخمتين جديدتين في دبي.
"سنبدأ في تشييد مباني جديدة في مشروعنا ريفرسايد دبي والتي تم بيعها بالكامل قبل بضعة أشهر. لقد قمنا ببيع الفلل في يوم واحد. لقد كانت أكبر عملية بيع في يوم واحد في تاريخ سوق الإمارات العربية المتحدة بالكامل على الإطلاق. لقد قمنا ببيع وحدات بقيمة 5 مليارات درهم في يوم واحد. سيتم إطلاق الشقق في هذا المجتمع في الربع القادم.
وقالت سجواني: "لقد حقق مشروع داماك هيلز ككل أداءً جيدًا للغاية. فقد حقق الأشخاص الذين اشتروا هناك عائدًا على الاستثمار يصل إلى 80% وعائدًا إيجاريًا يتراوح بين 8 و10%. وقد شهد هذا المجتمع ترقية هائلة في الربع الأول من العام الماضي. واليوم، أصبح هذا المجتمع الأكثر تداولاً في السوق الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها".
وأضافت أن دبي استطاعت بالفعل أن تثبت نفسها كمدينة عالمية تضمن الأمن.
وأضافت "هناك طاقة في السوق وروح المبادرة. وقد اجتذبت الكثير من الناس الذين لم يفكروا قط في دبي في الماضي من أجل الإقامة. ولا أرى أن سوق دبي سيتباطأ حقًا. وسوف يستمر في النمو بوتيرة جيدة لأنها أصبحت مدينة عالمية. ولا تزال أرخص بكثير من هونج كونج ونيويورك ولندن".
وتخطط أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في دبي لإطلاق أول مشروع لها - وهو مشروع سكني - في الولايات المتحدة في ميامي العام المقبل.