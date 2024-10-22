"ديوالي" يضيء سماء دبي من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر
مع اقتراب ديوالي، تُزين دبي شوارعها بالأنوار لتُقدم لسكانها وزوارها مجموعة متنوعة من الاحتفالات والفعاليات الترفيهية. فمن 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024، ستتحول المدينة إلى كرنفال بهيج يحتفي بمهرجان الأضواء. ويمكن للجميع الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المبهرة، والتجارب الثقافية الغنية، والعروض الموسيقية الساحرة، والعروض المسرحية الآسرة، إلى جانب العديد من الأنشطة المجتمعية المجانية خلال موسم ديوالي هذا العام.
وستُضيء عروض الألعاب النارية سماء الوجهات العائلية الشهيرة مثل السيف والقرية العالمية. وستنطلق أولى هذه العروض في الساعة التاسعة مساءً يومي 25 و26 أكتوبر في السيف، تليها عروض أخرى في التوقيت نفسه يومي 1 و2 نوفمبر في القرية العالمية.
ولا تقتصر الاحتفالات على عروض الألعاب النارية فحسب، بل يُمكن للمقيمين والسياح على حد سواء الاستمتاع باحتفالات ديوالي التي ستستمر طوال أسبوع كامل في القرية العالمية من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. وستزخر هذه الاحتفالات بفنون رانجولي الساحرة، والعروض الحية المُفعمة بالحيوية، إلى جانب المزيد من عروض الألعاب النارية المُبهرة. كما يُمكن للزوار قضاء أوقات مُمتعة في التسوق بسوق مهرجان الأضواء ديوالي في جناح الهند، واكتشاف ثقافة الطعام الهندي الغنية من خلال تذوق أشهى الأطباق التقليدية في بازار "تشات"، أو الاستمتاع بتجربة طعام راقية في مجموعة مُتنوعة من المطاعم.
سيُقام مهرجان النور للأضواء في السيف من 25 إلى 27 أكتوبر، وهو فعالية ثقافية مجانية تُنظمها شركة "تيم وورك آرتس" (Teamwork Arts). وسيستمر هذا المهرجان الثقافي لمدة ثلاثة أيام، ويُقدم للزوار تجربة مُبهرة تجمع بين الأضواء الساحرة والعروض الفنية والتجارب التفاعلية والديكورات المُستوحاة من ديوالي. وتتنوع فعاليات المهرجان لتشمل مواكب العرائس والعروض المسرحية والأمسيات الشعرية والعروض الموسيقية وورش العمل في مجال التصميم، إلى جانب فرصة تذوق المأكولات الهندية التقليدية. ويمتد المهرجان على مسافة 1.8 كيلومتر، مما يُتيح للزوار التجول في سوق السيف التقليدي واستكشاف المطاعم والمتاجر المُختلفة.
ولعشاق الموسيقى، ستُقام سلسلة حفلات "ذي انفورجيتبلز" (The Unforgettables) التي تُخلّد ذكرى المُغني الأسطوري "جاجيت سينغ"، بمشاركة تلميذه "توصيف أختر"، وذلك في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الثانوية الهندية حتى 26 أكتوبر.
ويُعد عرض "ميرا: أصداء الحب" من أبرز العروض المسرحية التي ستُقام خلال هذه الفترة، وهو عرض يحتفي بقوة المرأة وحبها، وسيُقام في 26 أكتوبر بمدرسة دبي البريطانية في جميرا بارك، بمشاركة 70 فناناً محلياً. ويُقدم هذا العرض تجربة فنية ساحرة تجمع بين الرقص والمسرح والموسيقى.
أما عشاق الأجواء التقليدية، فيُمكنهم التوجه إلى مهرجان ديباوالي 2024 الذي سيُقام في 26 أكتوبر بأكاديمية اتصالات في دبي، حيث سيضم ألعاباً تقليدية ورقصات شعبية ومعرضاً ترفيهياً وأكشاك طعام متنوعة.
ويمكن لعشاق التسوق قضاء أوقات مُمتعة في معرض ديوالي فييستا الذي سيُقام في 26 أكتوبر بفندق بولمان دبي أبراج بحيرات جميرا، حيث سيُقدم مجموعة واسعة من الملابس الاحتفالية والمجوهرات والإكسسوارات وحقائب اليد وديكورات المنازل ومستحضرات العناية بالبشرة والأعمال الحرفية وغيرها الكثير.
وإضافة إلى ذلك كله، سيشهد مسرح زعبيل في 8 نوفمبر عرض مسرحية "بارف" (Barff)، من تأليف وإخراج "سوراب شوكلا"، والتي تعد بتقديم تجربة مُشوقة ومليئة بالإثارة.