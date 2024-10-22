"ديوالي" يضيء سماء دبي من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر

ولا تقتصر الاحتفالات على عروض الألعاب النارية فحسب، بل يُمكن للمقيمين والسياح على حد سواء الاستمتاع باحتفالات ديوالي التي ستستمر طوال أسبوع كامل في القرية العالمية من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. وستزخر هذه الاحتفالات بفنون رانجولي الساحرة، والعروض الحية المُفعمة بالحيوية، إلى جانب المزيد من عروض الألعاب النارية المُبهرة. كما يُمكن للزوار قضاء أوقات مُمتعة في التسوق بسوق مهرجان الأضواء ديوالي في جناح الهند، واكتشاف ثقافة الطعام الهندي الغنية من خلال تذوق أشهى الأطباق التقليدية في بازار "تشات"، أو الاستمتاع بتجربة طعام راقية في مجموعة مُتنوعة من المطاعم.