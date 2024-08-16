"دولتشي آند غابانا" تطلق عطراً فاخراً للكلاب

إذا كنت من عشاق العلامات التجارية الفاخرة ولديك رفيق ذو مخلب، فإن "دولتشي آند غابانا" قد أطلقت منتجاً مميزاً لك.

أطلقت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة "دولتشي آند غابانا" عطر "فيفي (Fefe) الفاخر للكلاب، مستوحى من حيوان مصمم الأزياء الملياردير "دومينيكو دولتشي" المحبوب والذي يحمل الاسم نفسه، "فيفي". ووصف هذا العطر بأنه "عطر ناعم وجذاب مصمم لروتين جمالي مرح"، وهو "بخاخ معطر" خالي من الكحول ويُباع بسعر 108 دولارات أمريكية، وهو ما يعادل 400 درهم إماراتي تقريباً.

ووصف الموقع الإلكتروني العطر كالتالي: "مستوحى من الحب غير المشروط لـ "دومينيكو دولتشي" تجاه كلبه الوفي "فيفي"، ويمزج هذا البخاخ المعطر الخالي من الكحول للكلاب بين نوتات الطيب الطازجة والرقيقة من اليلانج يلانج والمسك وخشب الصندل. إنه عطر ناعم وجذاب تم تصميمه لروتين جمالي مرح."

يتميز العطر بمزيج من النوتات المنعشة والرقيقة، بما في ذلك اليلانغ يلانغ والمسك وخشب الصندل. ويتم تقديمه في زجاجة مطلية باللون الأخضر، مغطاة بغطاء معدني أحمر زاهي ومزينة بمخلب مطلي بالذهب عيار 24 قيراطاً.

تنصح "دولتشي آند غابانا" أصحاب الحيوانات الأليفة بوضع العطر عن طريق رشه على أيديهم أولاً، ثم تدليك فراء كلابهم بلطف من منتصف الجسم نحو الذيل، مما يوفر لحيواناتهم الأليفة لحظة من الترف المعطر.

جاءت التعليمات على الموقع كالتالي: "رشّ عطر "فيفي" على يديك أو على فرشاة ثم قم بتدليك أو تمشيط فراء كلبك من منتصف الجسم نحو الذيل لتمنحهم لحظة من الترف المعطر. يمكن أيضاً وضع العطر مباشرة على جسم كلبك مع تجنب منطقة الأنف."

العطر متاح حالياً للطلبات المسبقة على الموقع، يأتي العطر بحجمين XS/S و M/L، مع خيار نقش كلمات مكونة من أربعة أحرف.

تشير صفحة المنتج إلى أن العطر معتمد من برنامج "Safe Pet Cosmetics" الإيطالي المصمم لضمان سلامة الحيوانات. كما تدعي العلامة التجارية أن العطر حصل على موافقة الأطباء البيطريين، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول هؤلاء الأطباء. كما أكدت "دولتشي آند غابانا" أنه "لم يتم إساءة معاملة أي حيوان أثناء هذه الحملة. كانت سلامتهم محمية بالكامل."