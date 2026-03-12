دماء على الخريطة وضمير تحت الأنقاض

قصيدة: حتى أنتهي — حلم غزاوي

فلتُمطر، فلتشرق الشمس، فليتساقط البرد، فليثلج الجو، فلتنسِم الريح، فلتصفِر العواصف لا تنادني حتى أنتهي.

فلتذب جبال الألب، فليغلُ بحر إيجة، فليحترق الأمازون، فلتتقد الصحراء، فليسقط "إيفل"، فليمل "بيزا"— لا توقفني حتى أنتهي.

فليمضِ الربيع، فليأتِ الصيف، فلتغرب الشمس، فليبزغ الفجر، فلتزهر الورود، فلتسقط الأوراق— لا تفتقدني حتى أنتهي.

فليفسد طعامي، فليجفُني النوم، فليسقط شعري، فليشِب ذقني، فلتتألم أصابعي، فليحترق قلبي— لا تلمسني حتى أنتهي.

فلتسِل دموعي، فليصب عرقي، فليتصاعد غضبي، فليعظم ألمي، فلتتجمد الكلمات، فليتجلط الصمت— لا تهدئني حتى أنتهي.

فليتحنَّ جسدي، فلتضعف إرادتي، فلتنتحب روحي، فلتنزف جروحي، فلتترنح خطواتي، فلتلهث رئتاي— لا تعانقني حتى أنتهي.

فلتدوِ صرخاتي، فليعلُ عويلي، فليغب بصري، فلتخذلني أذناي، فلتجف شفتاي، فليتغضن جلدي— لا تقبلني حتى أنتهي.

لا تحبني... حتى يتحرر الغزيون، ليعيشوا، ويتعلموا، ويرتاحوا، ويلعب الأطفال، ويصلوا، ويزرعوا زيتون الحب في وطنهم.