دماء على الخريطة وضمير تحت الأنقاض

لقد خذلني جوجل هذا الصباح. لم يتمكن من تقديم إجابة دقيقة لسؤال بسيط كان يقلقني طوال الليل.
أنا لست ممن يهولون الأمور. الصواريخ الإيرانية التي لا تزال تتساقط على دول الخليج لم ترهبني. ما يزعجني حقاً هو سؤال أعمق: هل سيتعلم الجنس البشري يوماً كيف ينجو ويتعايش بسلام على هذا الكوكب؟
هذا الخاطر يصيبني بالقشعريرة. كم "ترامب" سيتحمل العالم في الأزمان القادمة؟ وهل سيظل هناك "ترامب" في عصر أحفاد أحفادي؟
متحيراً بسؤال جوهري، لماذا يظل البشر في حالة عداء دائم تجاه بعضهم البعض — حاولت التنقيب في الإنترنت لمعرفة عدد الحروب التي خاضها العالم بين عامي 1960 و2026، وهي الفترة التي تمثل عمرى حتى الآن. سألت "جوجل": "كم عدد الحروب التي حدثت بين 1960 و2026؟".
الحقيقة هي أن العالم خاض الكثير من الحروب والصراعات، الكبيرة منها والصغيرة، لدرجة أن حتى "جوجل" بدا وكأنه يرفع يديه عجزاً، غير قادر على تقديم رقم محدد. أجاب المحرك: "بين عام 1960 وأوائل عام 2026، وقعت مئات، إن لم يكن آلاف، النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم — بدءاً من الحروب الدولية واسعة النطاق وصولاً إلى الحروب الأهلية، ومعارك الوكالة، والانتفاضات الإقليمية".
ومع ذلك، قدم تقديراً كاشفاً: عدد النزاعات النشطة القائمة على أساس الدولة في كل عام بين 1960 و2024 تراوح عموماً بين 30 إلى 60 نزاعاً. واعتباراً من أوائل عام 2026، هناك أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً مستمراً حول العالم، تشارك فيها أكثر من 60 دولة وحوالي 120 جماعة مسلحة غير حكومية في نحو 35 دولة.
البحث عن رقم موثوق يقود في النهاية إلى "برنامج أوبسالا لبيانات الصراع" في السويد. خفق قلبي بشدة وأنا أتأمل الرسم البياني لضحايا الصراعات؛ بدا خريطة العالم كجسد مثخن بآلاف الرصاصات، ينزف من كل زاوية. هل هذا هو المكان الذي نسميه بيتاً؟
وهذا يعيدني إلى السؤال الذي سألته لنفسي ولوالدي ومعلمي منذ بدأت قراءة الصحف: لماذا يقتل البشر بعضهم البعض؟
لقد نشأت وأنا أقرأ عن الإبادة الجماعية في كمبوديا، والحروب الأهلية في بيرو وأنغولا وليبيريا والسودان وإثيوبيا، والحرب السوفيتية-الأفغانية، وحرب فيتنام. كانت الصحف تبدو وكأنها تمجد الموت أكثر من كونها تؤرخه.
بحلول ذلك الوقت، كان بلدي يتحول ببطء إلى حقل قتل صغير. قُتل الناس باسم السياسة، والدين، والشرف، والحب، واللون، وما تأكله، وما ترتديه، ومن تصادق، واللغة التي تتحدثها. كل حالة وفاة تعاملت معها في غرفة الأخبار مثل حنوطي على طاولته، كانت تدق مسماراً آخر في نعش إيماني بالإنسانية.
لقد ارتفع التعداد مع تقدمي في السن، ومع تقدم الحضارة. الشيوعية، الإنسانية، الرأسمالية، الاشتراكية، الفاشية، الليبرالية، لم يكن هناك نقص أبداً في "الأيديولوجيات"، ومع ذلك لم يتوقف القتل قط. كلما زاد تعلم البشرية، بدت أكثر بربرية وافتقاراً للتحضر.
لقد كان انتقالي من الجامعة إلى غرفة الأخبار مفاجئاً. في يوم كنت أقرأ نظريات الحضارة، وفي اليوم التالي كنت أحصي الجثث. قمت بـ "التحنيط التحريري" لقادة اغتيلوا، من إنديرا غاندي وأولوف بالم إلى شينزو آبي وغيرهم، إلى جانب آلاف البسطاء.
الصحافة بالنسبة لي أصبحت جنازة لا تنتهي. قلبي ينزف مع الجثث. إن مقتل ما يقرب من 20 ألف طفل غزي منذ أكتوبر 2023، والفتيات الـ 168 اللواتي قُتلن بصاروخ "توماهوك" أمريكي أصاب مدرسة "شجرة طيبة" في إيران في 28 فبراير، سيظل يطارد ضمير العالم — ويسرق النوم من عيني.
إيران أيضاً تتحمل نصيبها من المسؤولية. فتصرفاتها التي تشبه القوى الهائجة، واستهدافها لدول مجاورة ليست طرفاً في الصراع، لا يمكن تبريره. ولا يمكن تبرير محاصرة وتلغيم الممرات المائية الحيوية. عندما تتركز السلطة المطلقة في أيدي قلة من المستبدين النرجسيين، يصبح تقدم الحضارة في خطر.
لماذا يستمرون في هذه السياسات بينما نعلم أن تقليص المساعدات من الدول الغنية هو قاتل صامت؟ عندما يحتاج 33.7 مليون سوداني للمساعدات في 2026، ويواجه ثلث سكان الصومال جوعاً حاداً، أجد نفسي أضع قدمي في حذاء المصور "كيفن كارتر" الذي انتحر يأساً بعد صورته الشهيرة للطفل السوداني الجائع والنسر الذي ينتظره.
أعود للسؤال الأساسي: لماذا نستمر في قتل بعضنا؟
ربما الأمر يعود للجذور، للقبلية، للدفاع عن "الإقليم والغذاء". الحروب السياسية اليوم هي نفس حروب الماضي، لكنها تتخفى في أزياء "الأيديولوجيا" أو "المثالية".
فلتُمطر، فلتشرق الشمس، فليتساقط البرد، فليثلج الجو، فلتنسِم الريح، فلتصفِر العواصف لا تنادني حتى أنتهي.
فلتذب جبال الألب، فليغلُ بحر إيجة، فليحترق الأمازون، فلتتقد الصحراء، فليسقط "إيفل"، فليمل "بيزا"— لا توقفني حتى أنتهي.
فليمضِ الربيع، فليأتِ الصيف، فلتغرب الشمس، فليبزغ الفجر، فلتزهر الورود، فلتسقط الأوراق— لا تفتقدني حتى أنتهي.
فليفسد طعامي، فليجفُني النوم، فليسقط شعري، فليشِب ذقني، فلتتألم أصابعي، فليحترق قلبي— لا تلمسني حتى أنتهي.
فلتسِل دموعي، فليصب عرقي، فليتصاعد غضبي، فليعظم ألمي، فلتتجمد الكلمات، فليتجلط الصمت— لا تهدئني حتى أنتهي.
فليتحنَّ جسدي، فلتضعف إرادتي، فلتنتحب روحي، فلتنزف جروحي، فلتترنح خطواتي، فلتلهث رئتاي— لا تعانقني حتى أنتهي.
فلتدوِ صرخاتي، فليعلُ عويلي، فليغب بصري، فلتخذلني أذناي، فلتجف شفتاي، فليتغضن جلدي— لا تقبلني حتى أنتهي.
لا تحبني... حتى يتحرر الغزيون، ليعيشوا، ويتعلموا، ويرتاحوا، ويلعب الأطفال، ويصلوا، ويزرعوا زيتون الحب في وطنهم.
الكاتب:و رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج تايمز