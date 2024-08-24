دليل شامل لزيارة "أكواريوم" الشارقة
يعرف الجميع حوض الأسماك الضخم والشهير في "دبي مول"، ولكن إذا كنت تبحث عن مكان أكثر هدوءًا لمشاهدة الحياة البحرية، ففكر في زيارة حوض أسماك الشارقة.
يضم هذا الحوض المائي ما يقرب من 100 نوع من الكائنات البحرية التي يمكن للزوار زيارتها ومشاهدتها. وتعيش هذه الأنواع البحرية في مياه هذه المنطقة.
يحتوي هذا الحوض المائي المذهل على 20 حوضاً مختلفًا تتميز بأنواع مختلفة من البيئات المائية - مما يتيح لك ولأطفالك فرصة التعلم على نطاق واسع عن الحياة البحرية. يمكنك أيضًا الحصول على رؤية قريبة لهذه الحيوانات من خلال المرور عبر ممر أسفل الحوض المائي.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول زيارة الأكواريوم:
كيفية شراء التذاكر عبر الإنترنت
من السهل للغاية الحصول على التذاكر عبر الإنترنت قبل الذهاب إلى الحوض المائي.
ما عليك سوى التوجه إلى الموقع الرسمي لمتاحف الشارقة (www.sharjahmuseums.ae) والنقر على "شراء التذاكر"، وسيتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى موقع آخر حيث يمكنك تحديد خيار الحوض المائي وشراء التذاكر عن طريق إضافتها إلى سلة التسوق.
سعر التذاكر
تتوفر عدة أنواع من التذاكر. شراء تذكرة لحوض الأسماك يمنحك دخولاً مجانياً إلى متحف الشارقة البحري أيضًا. المرافق المخصصة لكبار السن مجانية.
البالغون (13 سنة فما فوق): 25 درهماً إماراتياً
الأطفال (من عمر 2 إلى 12 سنة): 15 درهماً
مجموعة من البالغين (13 سنة فما فوق) (6 أو أكثر): 15 درهماً إماراتياً
مجموعة الأطفال (من عمر 2 إلى 12 سنة) (6 أو أكثر): 10 دراهم
الرضيع (من سن 0 إلى 1): مجاناً
كبار السن (60 سنة فأكثر): مجاناً
الأشخاص ذوي الإعاقة: مجاناً
الوصول إلى هناك
الوصول إلى هناك سهل إلى حد ما. يقع الفندق على بعد أقل من 10 كم من مركز صحارى، ويمكنك الوصول إليه بالسيارة في غضون 20 دقيقة فقط من المركز التجاري الشهير.
أو يمكنك ركوب العبارة إلى محطة النقل البحري لمتحف الشارقة للأحياء المائية القريبة من ميناء الغبيبة في دبي.