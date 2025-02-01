دليل المغتربين للحصول على التأشيرة الذهبية في الإمارات
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير لتقدمه - من كونها واحدة من أكثر الأماكن أمانًا للعيش إلى امتلاكها واحدة من أكثر السكان تنوعاً عرقياً - مما يجعلها دولة مثالية للكثيرين.
تقدم الدولة مجموعة كبيرة من التأشيرات وتصاريح الدخول لكل من يرغب في زيارة الدولة أو العمل أو الاستثمار فيها. ومن بين التأشيرات الأكثر طلباً التأشيرة الذهبية التي تمتد لعشر سنوات.
وتمنح هذه التأشيرة، على عكس غيرها، مزايا متعددة مثل السماح للشخص بالبقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر وفترة تجديد مدتها عشر سنوات. إذا كنت تفكر في التقدم بطلب للحصول على التأشيرة أو الحصول عليها، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة:
ما هي التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات وكيف تعمل؟
التأشيرة الذهبية هي تأشيرة إقامة طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة. وهي تسمح لحاملي التأشيرة بالعيش والعمل والدراسة في الإمارات العربية المتحدة دون كفيل أو صاحب عمل.
من المؤهل للحصول على التأشيرة الذهبية ؟
هناك فئات عدة من الأشخاص المؤهلين للحصول على التأشيرة الذهبية. ورغم أن بعض المؤهلات قد تختلف في كل إمارة، فإليك الفئات العريضة من الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على هذه التأشيرة:
المستثمرون في الاستثمارات العامة
مستثمرين العقارات
رواد الأعمال
المخترعون
المبدعون في مجالات الثقافة والفن
المديرين التنفيذيين
الرياضيين
متخصصون في الهندسة والعلوم
الطلاب المتفوقين
رواد العمل الإنساني
أبطال الخطوط الأمامية
ومؤخرًا، بدأت دبي في تقديم تأشيرات ذهبية للاعبين المتميزين ومنشئي المحتوى. وفي الوقت نفسه، أعلنت رأس الخيمة أيضًا أنها ستقدم التصريح المرغوب للمعلمين المتميزين. وفي عام 2024، أعلنت أبو ظبي أنها ستقدم التأشيرة لأصحاب اليخوت الفاخرة أيضًا.
إذا كنت محترفًا تتطلع إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية، فانقر هنا للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالأهلية وكيفية التقديم.
ما هو الحد الأدنى للراتب للحصول على التأشيرة الذهبية؟
الحد الأدنى للراتب المطلوب للتقدم بطلب الحصول على التأشيرة الذهبية كمحترف في دبي هو 30 ألف درهم.
وبحسب بعض خبراء الهجرة، يتعين على المحترفين المؤهلين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أن يتقاضوا راتباً شهرياً أساسياً قدره 30 ألف درهم. (اقرأ التقرير الكامل هنا).
كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية ؟
لتقديم طلب للحصول على تأشيرة ذهبية، عليك أولاً التحقق مما إذا كنت تستوفي معايير الأهلية. إذا كان الأمر كذلك، فإن كل نوع من أنواع التأشيرة الذهبية يتطلب تقديم مستندات مختلفة. على سبيل المثال، إذا تقدم شخص ما للحصول على التصريح كمستثمر عقاري، فإليك ما قد يكون مطلوبًا:
- رسالة من إدارة التسجيل العقاري في الإمارة المعنية تفيد بامتلاكه عقاراً أو أكثر لا تقل قيمته عن 2 مليون درهم، وأن العقار غير خاضع لقرض.
إثبات السكن في الدولة (ملكية المنزل أو عقد إيجار المنزل).
يمكن التقدم للحصول على التأشيرة الذهبية بسهولة من خلال التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. ويمكن إجراء هذه العملية من خلال المراكز المخصصة للهيئة أو من خلال موقع الهيئة على الإنترنت.
كم تكلفة التأشيرة الذهبية ؟
وفي عام 2023، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ بتعديل رسوم التصريح لتصبح 1250 درهمًا إماراتيًا. وللاطلاع على تفاصيل الرسوم، انقر هنا للاطلاع على قصتنا الكاملة.
ما هي فوائد الحصول على التأشيرة الذهبية ؟
هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها حامل التأشيرة الذهبية - من القدرة على رعاية نفسه إلى القدرة على البقاء خارج الإمارات العربية المتحدة لفترات طويلة من الزمن.
وفيما يلي بعض الفوائد المذكورة أدناه:
تأشيرة الإقامة القابلة للتجديد: التأشيرة الذهبية قابلة للتجديد لمدة 5 أو 10 سنوات، اعتمادًا على الفئة المقدمة لها.
الإقامة الممتدة خارج الإمارات العربية المتحدة: يمكن لحاملي هذه التأشيرة المرغوبة
في السابق، كان من المطلوب من جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة العودة إلى البلاد خلال ستة أشهر من مغادرتها. وإذا بقي المقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تزيد عن ستة أشهر، فقد تُعتبر تأشيرة إقامته غير صالحة. ومع ذلك، يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية البقاء خارج الدولة لمدة تزيد عن ستة أشهر دون الحاجة إلى إعادة دخول الدولة خلال تلك الفترة الزمنية.
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ما هي مدة صلاحية التأشيرة الذهبية ؟
تعتبر التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات، وبعد انتهاء المدة، يتعين على المقيم تجديد التأشيرة.
لن يكون تجديد التأشيرة ممكنًا إلا إذا استمر مقدم الطلب في تلبية معايير الأهلية للتأشيرة المطلوبة.
ما هي متطلبات الدخل أو الاستثمار للحصول على التأشيرة الذهبية ؟
على الرغم من أن متطلبات الدخل والاستثمار للتأهل للحصول على التأشيرة قد تكون عرضة للتغيير، إلا أن المعايير التالية هي المعايير السارية وقت نشر هذه المقالة:
الدخل : لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، يجب أن يكون لدى المهنيين في مجال الرعاية الصحية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الصناعات راتب شهري قدره 30 ألف درهم إماراتي أو أكثر.
الاستثمار : لكي يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات، يجب عليه استثمار مبلغ 2 مليون درهم إماراتي على الأقل في عقار. ولا يوجد حد أدنى للدفعة المقدمة. أو يمكن للمتقدم أيضاً استثمار مبلغ 2 مليون درهم إماراتي في صندوق استثماري ليكون مؤهلاً للحصول على التأشيرة.
ما هي المدة التي يمكنني البقاء فيها خارج الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة ذهبية؟
لا يجوز لحاملي تأشيرات الإقامة الأخرى البقاء خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، ولكن حاملي التأشيرة الذهبية غير ملزمين بهذه اللائحة ويمكنهم الخروج من البلاد لفترات زمنية طويلة.
هل يمكنني رعاية أفراد عائلتي من خلال الحصول على التأشيرة الذهبية في الإمارات ؟
نعم، مع التأشيرة الذهبية، يمكنك رعاية أفراد عائلتك المباشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل يمكنني كفالة ابني بالتأشيرة الذهبية في الإمارات؟
بفضل التأشيرة الذهبية، يمكنك رعاية ابنك - بغض النظر عن عمره - في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل التأشيرة الذهبية في الإمارات متاحة للمستثمرين؟
نعم، التأشيرة الذهبية متاحة للأشخاص الذين يستثمرون في العقارات أو الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل هناك طريق للحصول على الجنسية من خلال التأشيرة الذهبية الإماراتية؟
لا تمنح دولة الإمارات العربية المتحدة الجنسية الإماراتية للأجانب، ولكنها تقدم أنواعًا متعددة من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد.
لمزيد من المعلومات حول خيارات الإقامة طويلة الأمد – بما في ذلك التأشيرة الزرقاء والتأشيرة الخضراء – انقر هنا.
هل يمكن لحامل التأشيرة الذهبية العمل في الإمارات؟
نعم، يمكن لحاملي التأشيرة الذهبية العمل في الإمارات العربية المتحدة، ولكن يتعين على صاحب العمل إصدار تصريح عمل لهم.
كيف تختلف التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن خيارات الإقامة الأخرى؟
من بين أهم المميزات التي تميز التأشيرة الذهبية هي أنها تتمتع بأطول مدة صلاحية للتأشيرة، حيث يتعين تجديد التصريح كل 10 سنوات.
فضلاً عن فترة الصلاحية، فإنها تسمح أيضاً للمقيمين بالبقاء في البلاد دون عمل، على أساس استثماراتهم.
لماذا قد يتم رفض التأشيرة الذهبية الخاصة بي؟
قد يكون هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب الحصول على التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسباب الثلاثة التالية:
المسمى الوظيفي غير المؤهل: يظل العديد من الأفراد يحملون تسميات تأشيرة غير صحيحة على الرغم من توليهم مناصب عليا.
عدم وجود شهادة مناسبة : قد يتم رفض الطلبات لأن مقدم الطلب لم يكن حاصلاً على شهادة قانونية عندما تقدم لأول مرة بطلب للحصول على تأشيرة عمل. يجب تحديث المسمى الوظيفي ليعكس الدور الإداري الكبير الفعلي قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية.
المسميات الوظيفية : المسميات التي لا تتوافق مع مستوى الأقدمية المطلوب (على سبيل المثال، الأدوار على المستوى التنفيذي أو المناصب المتخصصة مثل الأطباء أو المهندسين) هي سبب شائع للرفض.
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