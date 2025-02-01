دليل المغتربين للحصول على التأشيرة الذهبية في الإمارات

لتقديم طلب للحصول على تأشيرة ذهبية، عليك أولاً التحقق مما إذا كنت تستوفي معايير الأهلية. إذا كان الأمر كذلك، فإن كل نوع من أنواع التأشيرة الذهبية يتطلب تقديم مستندات مختلفة. على سبيل المثال، إذا تقدم شخص ما للحصول على التصريح كمستثمر عقاري، فإليك ما قد يكون مطلوبًا: