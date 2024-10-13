دفع المخالفات المرورية في عجمان بسهولة وأمان
قد تختلف غرامات المرور في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. سواء كانت مخالفة سرعة، أو نسيان حزام الأمان، أو ركن السيارة عن طريق الخطأ في منطقة محظورة، فإن بعض غرامات المرور في الدولة بسيطة، لكن بعضها الآخر قد يكون له تأثير خطير على سجل القيادة الخاص بك.
وتسلط خطورة هذه الغرامات الضوء على أهمية الالتزام بقوانين المرور، فهي لا تعمل على تعزيز السلامة المرورية فحسب، بل تضمن أيضاً تجربة قيادة سلسة للجميع.
ومع ذلك، إذا وجدت نفسك في يوم من الأيام مضطراً إلى دفع غرامة، فقد تشعر بالإرهاق في البداية. لحسن الحظ، في عجمان، العملية بسيطة للغاية وخالية من المتاعب. سواء كنت مقيماً أو زائراً، فإن فهم كيفية تسوية غراماتك بكفاءة يمكن أن يوفر لك الوقت والجهد.
لتسهيل الأمور، من الأفضل دائماً التحقق من غرامات المرور بانتظام، وخاصة بعد أي حوادث قيادة أو إذا سمعت عن مخالفات محتملة. يتيح لك مراقبتها التعامل مع أي غرامات بسرعة.
إليك دليل حول كيفية دفع مخالفات المرور في عجمان:
موقع شرطة عجمان
لسداد مخالفاتك المرورية في عجمان عبر الإنترنت، قم بزيارة موقع شرطة عجمان، وإليك الطريقة:
قم بزيارة موقع شرطة عجمان (www.ajmanpolice.gov.ae)
انقر فوق "الخدمات الإلكترونية"
انقر فوق "خدمات المرور"
حدد "دفع الغرامات"
قم بالتمرير إلى الأسفل وانقر على زر "بدء الخدمة"
سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة حيث سيُطلب منك تسجيل الدخول
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك للوصول إلى الموقع ودفع الغرامات الخاصة بك
قم بملء المعلومات المطلوبة مثل تفاصيل رخصة القيادة الخاصة بك
تطبيق "عجمان ون"
يمكنك أيضًا دفع مخالفاتك المرورية عبر تطبيق عجمان ون، فقط اتبع الخطوات البسيطة التالية:
قم بتثبيت التطبيق على هاتفك
قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
في لوحة المعلومات، انقر على "شرطة عجمان"
اضغط على "دفع غرامات الشرطة"
قم بإدخال معلوماتك مثل رقم لوحة سيارتك ورقم الترخيص ورمز المرور
اضغط على "عرض الغرامات"
بعد ذلك، سيتم نقلك إلى صفحة الدفع حيث يمكنك اختيار طريقة الدفع المفضلة لديك. بمجرد إتمام عملية الدفع، ستتلقى تأكيدًا من التطبيق والبنك الخاص بك. بعد إتمام عملية الدفع، ما عليك سوى التحقق من التطبيق، وسيظهر لك أنه لم يعد لديك أي غرامات.
موقع وزارة الداخلية
يمكنك أيضًا دفع مخالفاتك المرورية في عجمان من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية، فقط اتبع الخطوات البسيطة التالية:
انتقل إلى موقع وزارة الداخلية (moi.gov.ae)
اضغط على "الخدمات الإلكترونية"
اضغط على "المرور والترخيص"
انتقل إلى "دفع المخالفات المرورية"
اضغط على "بدء الخدمة"
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة "دفع المخالفات المرورية"
قم بملء المعلومات المطلوبة مثل رقم ملف المرور الخاص بك ورقم اللوحة ورقم الترخيص وبطاقة الهوية الإماراتية
سيتم نقلك إلى صفحة الدفع حيث يمكنك اختيار طريقة الدفع المفضلة لديك. بمجرد إتمام عملية الدفع، ستتلقى تأكيدًا من وزارة الداخلية والبنك الذي تتعامل معه.
تطبيق وزارة الداخلية
يمكنك أيضاً دفع مخالفاتك المرورية في عجمان عبر تطبيق وزارة الداخلية، فقط قم بما يلي:
قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بك
اضغط على "دفع المخالفات المرورية"
أدخل معلوماتك مثل رقم لوحة المرور ورقم الترخيص ورقم اللوحة وبطاقة الهوية الإماراتية
اضغط على "عرض الغرامات"
سيتم نقلك إلى صفحة الدفع حيث يمكنك اختيار طريقة الدفع المفضلة لديك. بمجرد إتمام عملية الدفع، ستتلقى تأكيدًا من وزارة الداخلية والبنك الذي تتعامل معه.
موقع بوابة الإمارات للمركبات
- قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بطاقة الإمارات العربية المتحدة أو بريدك الإلكتروني
- انقر فوق "دفع المخالفات المرورية"
- أدخل رقم لوحة سيارتك أو رقم رمز المرور أو رقم رخصة القيادة
- أرسل تفاصيلك
- سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة حيث يمكنك رؤية الغرامات المستحقة عليك
- ادفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم الخاصة بك.