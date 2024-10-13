دفع المخالفات المرورية في عجمان بسهولة وأمان

قد تختلف غرامات المرور في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. سواء كانت مخالفة سرعة، أو نسيان حزام الأمان، أو ركن السيارة عن طريق الخطأ في منطقة محظورة، فإن بعض غرامات المرور في الدولة بسيطة، لكن بعضها الآخر قد يكون له تأثير خطير على سجل القيادة الخاص بك.