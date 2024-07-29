دراسة: الراتب العادل "عامل حاسم" في ولاء الموظفين

سلط استطلاع جديد الضوء على العلاقة بين ولاء الموظفين والأجور، حيث قال أكثر من نصف المشاركين (54%) إن الراتب الأساسي يشكل جانباً بالغ الأهمية. ويلي ذلك ملاءمة الموظف للوظيفة بنسبة 36%، والمزايا الإضافية التي تقدمها الشركة بنسبة 32%.

جاء ذلك في أحدث استطلاع حول "ولاء الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي أجراه موقع التوظيف "Bayt" و "YouGov". وقد استطلعت الدراسة آراء المشاركين من العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وقد ذكر المستجيبون العوامل التي قد تزيد من ولاء الموظفين. ونصح حوالي 60% من المستجيبين أصحاب العمل بالتركيز على زيادة التقدير والمكافآت، في حين يريد 52% منهم خلق فرص النمو. ويريد حوالي 50% عقد منتديات نقاش منتظمة لفهم شكاوى الموظفين ومعالجتها.

وقال "ظفر شاه"، مدير الحسابات في "YouGov": "كما تشير البيانات، فإن الموظفين الذين يشعرون بالتقدير من خلال الحصول على رواتب عادلة وملاءمة الوظيفة وفرص التطور في العمل هم أكثر ميلاً إلى الشعور بالارتباط بمكان عملهم ... وهذا الشعور بالانتماء والهدف هو ما وهو ما يميز الموظفين المخلصين عن البقية."

وإن أغلبية المشاركين في الاستطلاع ــ 55% ــ يعملون في شركاتهم الحالية منذ أكثر من أربع سنوات. وسوف يختار نحو 38% منهم البقاء في شركاتهم الحالية على المدى الطويل، حتى في مواجهة "عروض أكثر ربحية محتملة" في أماكن أخرى.

وأضاف: "ويترافق هذا الاستقرار مع الرضا في مكان العمل، حيث أعرب ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة موظفين عن رضاهم عن أصحاب عملهم الحاليين. وتشير النتائج إلى أن 33% من الموظفين الحاليين يصنفون أنفسهم على أنهم "مخلصون للغاية" لمؤسساتهم، مع شعور 23% إضافيين بأنهم "مخلصون إلى حد ما"،" حسبما ذكرت شركة "Bayt" عند الكشف عن نتائج الاستطلاع يوم الاثنين، والغالبية العظمى من الموظفين - 81% - "منخرطون بشكل كبير" في عملهم.

ومع ذلك، قال ما يقرب من النصف (48%) إن أحد الأسباب البارزة لعدم شعور الموظفين بالولاء التام يرجع إلى انعدام الثقة في إدارة مؤسساتهم. وأشار حوالي 39% إلى انعدام الأمن الوظيفي باعتباره مصدر قلق.

وقالت علا حداد، المدير العام في شركة "Bayt": "إن فهم ورعاية ولاء الموظفين أمر بالغ الأهمية في التعامل مع المشهد المتنوع للقوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يكشف استطلاعنا عن وجود علاقة قوية بين الثقة في القيادة الإدارية وولاء الموظفين. ومع سعي أماكن العمل إلى التميز، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن شفافية الإدارة والاعتراف بمساهمات القوى العاملة لديها تشكل حجر الأساس لبناء فريق مخلص وملتزم".