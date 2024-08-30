دبي: مبادرات مبتكرة لتعزيز رفاهية الموظفين

وذكرت "كادوم" أن ردود الفعل من الموظفين كانت "إيجابية للغاية".

وقالت: "أفاد الموظفون بأنهم يشعرون بقدر أكبر من التقدير والدعم والتحفيز. فالمبادرات التي تركز على الصحة العقلية وبيئة العمل المرنة والعافية هي التي أثرت بشكل كبير وملحوظ على رفاهيتهم بشكل عام. فقد أصبحوا يشعرون بالارتباط بشكل أكبر مع الشركة ومع بعضهم البعض، وهذا أمر رائع لبيئة عمل إيجابية ومتجانسة."

ولقياس نجاح هذه المبادرات، تستخدم الشركة مزيجاً من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك استطلاعات مشاركة الموظفين، ومقاييس الصحة، ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، ومستويات الإنتاجية.

وأضافت "كادوم": "إن ثقافتنا وبرامجنا تولد اهتماماً كبيراً من المرشحين المحتملين للوظائف الجديدة، كما كانت مفتاحاً للاحتفاظ بأفضل المواهب لدينا".