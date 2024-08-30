دبي" فرصة أخيرة لتذوق أطباق "ميشلان"بأسعار تنافسية
هذه عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لسكان دبي للاستمتاع بتجربة تناول الطعام في بعض من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار معقولة، حيث ينتهي أسبوع المطاعم الصيفي، الذي استمر لمدة 10 أيام، في 3 سبتمبر.
توفر هذه الفعالية لمحبي الطعام فرصة الاستمتاع بقوائم مميزة في مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان ومطاعم شعبية أخرى بأسعار تتراوح بين 69 درهماً و150 درهماً.
وكجزء من برنامج مفاجآت صيف دبي لهذا العام، تسلط هذه الفعالية الضوء على مشهد الطعام المتنوع والحيوي في المدينة. حيث يقدم مطعم "اس آر دبليو" (SRW) عروض غداء مقابل 95 درهماً إماراتياً وأطباق عشاء مميزة مقابل 150 درهماً إماراتياً، مما يجعله وجهة مفضلة لعشاق الطعام. كما تقدم بعض المطاعم الأخرى قوائم إفطار شهية بسعر 69 درهماً إماراتياً فقط.
من بين هذه المطاعم، "فينس ريستورانتي" الإيطالي في منطقة "جي بي آر"، الذي حظي باستجابة كبيرة من الزبائن خلال الحملة، ونجح في جذب العديد من العملاء الجدد.
مطاعم جديدة لتجربتها
تستمتع "عروبة خالد"، المقيمة في دبي، باستكشاف المطاعم الجديدة في المدينة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت تجربة مطعم "وود فاير 11" (11 Woodfire) الحائز على نجمة ميشلان لأول مرة بفضل قائمة الطعام المميزة التي قدمها بسعر 150 درهماً. وقالت: "سألني أحد الأصدقاء إذا كنت أرغب في تجربة المطعم، وقد كانت فرصة رائعة لتجربته على الرغم من أنني سمعت عنه ولكن لم أتمكن من زيارته من قبل".
وقالت إنها استمتعت بالوجبة كثيراً وتخطط للعودة : "أريد أن أحضر زوجي وأعود إلى هنا، أنا سعيدة لأنني تمكنت من تجربة هذا المكان بميزانية محدودة".
تم اختيار قائمة المطاعم الموسعة بعناية من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وقد لاقت استجابة غير مسبوقة من المطاعم. قالت "سارة سلطان يوسف حسن جناحي"، مدير أول لتخطيط الفعاليات: "لدينا هذا العام أكثر من 60 مطعماً مشاركاً، وهو أعلى عدد من المشاركين لدينا على الإطلاق. تستمر هذه المطاعم في التعاون معنا طوال العام، مما يعكس نجاح وتنوع الفعالية".
ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتجربة مجموعة متنوعة من المأكولات التي تشمل الأطباق الشرق أوسطية، الإيطالية، الهندية، والأوروبية. من بين المطاعم المشاركة في الحملة: "أرابيان تي هاوس"، "ثيبترارا"، "شاميانا"، و"بيفبار دبي". يمكن العثور على القائمة الكاملة للمطاعم على موقع"الطاولة المفتوحة" Open Table، الذي يتيح للزبائن إجراء الحجوزات بكل سهولة.
تتزامن عطلة نهاية الأسبوع هذه مع نهاية مهرجان مفاجآت صيف دبي، الذي يتضمن خصومات تصل إلى 90% على العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء والجمال والإلكترونيات ونمط الحياة في جميع أنحاء دبي.