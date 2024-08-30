دبي" فرصة أخيرة لتذوق أطباق "ميشلان"بأسعار تنافسية

هذه عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لسكان دبي للاستمتاع بتجربة تناول الطعام في بعض من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار معقولة، حيث ينتهي أسبوع المطاعم الصيفي، الذي استمر لمدة 10 أيام، في 3 سبتمبر.

توفر هذه الفعالية لمحبي الطعام فرصة الاستمتاع بقوائم مميزة في مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان ومطاعم شعبية أخرى بأسعار تتراوح بين 69 درهماً و150 درهماً.