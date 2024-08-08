دبي: شروط ومتطلبات رخصة قيادة دراجة نارية

إن رؤية هذه الدراجات النارية وهي تشق طريقها بين السيارات المتوقفة في الزحام وتمر بسرعة كبيرة بين السيارات المتوقفة في الزحام قد تجعل المرء يتساءل: ما مدى الإثارة التي قد يشعر بها المرء عند ركوب الدراجات النارية على الطرق السريعة في دبي مع إطلالات على الأفق أو المنحدرات الصحراوية؟ وإذا قررت أن تخوض هذه التجربة، فإن أول ما يتعين عليك أن تفكر فيه هو الحصول على رخصة قيادة.