دبي: شروط ومتطلبات رخصة قيادة دراجة نارية
إن رؤية هذه الدراجات النارية وهي تشق طريقها بين السيارات المتوقفة في الزحام وتمر بسرعة كبيرة بين السيارات المتوقفة في الزحام قد تجعل المرء يتساءل: ما مدى الإثارة التي قد يشعر بها المرء عند ركوب الدراجات النارية على الطرق السريعة في دبي مع إطلالات على الأفق أو المنحدرات الصحراوية؟ وإذا قررت أن تخوض هذه التجربة، فإن أول ما يتعين عليك أن تفكر فيه هو الحصول على رخصة قيادة.
قبل أن تفكر في شراء دراجة أحلامك النارية، من الأفضل أن تحصل على رخصة قيادة دراجة نارية أولاً. عملية الحصول على واحدة تشبه الحصول على رخصة القيادة. حتى تكلفة الفصول الدراسية والرسوم الأخرى هي نفسها تقريباً.
ومع ذلك، هناك اعتبارات أخرى تتعلق بمعايير الأهلية وبعض المتطلبات.
يجب أن يكون عمرك 17 عاماً على الأقل حتى تتمكن من التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
قد يتعين على الشابات (أقل من 21 عاماً) اللاتي سيأخذن دروساً مع مدرب ذكر تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهات الراعية لهن.
تشمل المتطلبات ما يلي:
بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول
نسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة سارية المفعول
تقرير فحص نظر
تصريح متعلم من هيئة الطرق والمواصلات (يمكن ترتيب ذلك عن طريق مدرسة القيادة الخاصة بك).
إذا كنت تحمل رخصة دراجة نارية صالحة من بلدان أخرى، فيمكنك إرسال نسخة منها، ووفقاً لشروط معينة، يمكن تقليل ساعات الدراسة الخاصة بك.
يجب على حاملي تأشيرة السائق تقديم تقرير اللياقة الطبية من المراكز المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات.
قد تكون هناك حاجة إلى وثائق أخرى لفئات معينة، مثل الدبلوماسيين وأصحاب الهمم والمقيمين في الإمارات الأخرى.
ماذا تعرف عن الفصول الدراسية
تقدم جميع معاهد تعليم القيادة في الإمارة أيضاً دروساً لراكبي الدراجات النارية، لذا يمكن الاختيار من بين:
معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات
مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات
مركز الاهلي لتعليم قيادة السيارات
مركز دبي لتعليم قيادة السيارات
مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات
قيادة دبي
القيادة المتميزة
جدول الفصول وامتحانات هيئة الطرق والمواصلات لراكبي الدراجات النارية متشابه. هناك دروس نظرية وجلسات تدريبية عملية. عادة ما يتعين على المبتدئين أن يأخذوا 20 ساعة من الفصول الدراسية في الموقع، ولكن أولئك الذين يحملون تراخيص سارية من الخارج قد يحصلون على ساعات أقصر.
خلال الجلسات العملية، يجب على المتعلمين ارتداء أحذية السلامة والقمصان ذات الأكمام الطويلة
تغطي دورات ركوب الدراجات النارية جميع قواعد وأساسيات السلامة - بدءاً من الانعطاف بسرعات عالية والتنقل على الطرق المتعرجة وحتى التعامل مع المنعطفات الحادة من إشارات المرور، والركوب في الشوارع الضيقة، والخروج من مناطق وقوف السيارات في الاتجاه المعاكس.
سيتم اختبار مهارات الدراجين الجديدة خلال سلسلة من التقييمات.
دليل الامتحانات
كما هو الحال في دروس القيادة، فإن الاختبار الأول الذي يجب على راكب الدراجة النارية الطموح اجتيازه هو الاختبار النظري - والذي يغطي قواعد وأنظمة المرور، والركوب بأمان على الطرق السريعة، وتخطيط الطريق، وما يجب القيام به في حالة وقوع حادث.
بعد الامتحان النظري يبدأ التدريب العملي. سيكون التقييم التالي هو الاختبار الداخلي/ساحة هيئة الطرق والمواصلات، والذي يتم إجراؤه عادةً داخل مباني مدرسة القيادة.
على عكس اختبار الساحة الذكية لسائقي المركبات الذي يركز في الغالب على قدرات ركن السيارة، يقوم هذا الاختبار بتقييم كيفية دوران راكبي الدراجات النارية والتنقل في المنحنيات. هناك أيضاً تمارين حول الركوب البطيء، وفرامل الطوارئ، وأحكام سرعة الدوران.
بمجرد اجتياز المتعلم هذا الاختبار الداخلي، يمكنه الانتقال إلى المرحلة التالية. ستشمل بعض مدارس تعليم القيادة بعض التدريب العملي بعد اختبار ساحة هيئة الطرق والمواصلات، بينما تجري مدارس أخرى تقييمات داخلية لمهارات الراكب على الطريق وتتطلب دروساً إضافية إذا لزم الأمر.
فيما يتعلق بمتطلبات هيئة الطرق والمواصلات، سيكون الاختبار التالي الذي يجب اجتيازه هو الاختبار النهائي - حيث سيتم تقييم المتعلمين أثناء السير على الطريق. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم منح الترخيص.