دبي: زيادة طلبات إخلاء العقارات مع ارتفاع الإيجارات

قال "روبرت سيموندز"، مدير التأجير في شركة "بيتر هومز": "يجب أن تكون أسباب إشعار الإخلاء صالحة. وتشمل الأسباب الصالحة رغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه أو احتياج العقار إلى تجديدات كبرى لا يمكن إجراؤها مع وجود المستأجر في الموقع أو رغبة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار بأنفسهم، أو رغبة المالك في بيع العقار. يتطلب إشعار الإخلاء لهذه الأسباب فترة إشعار مدتها 12 شهراً تتم عبر القنوات الصحيحة".