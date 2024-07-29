دبي: زيادة طلبات إخلاء العقارات مع ارتفاع الإيجارات
يطلب العديد من أصحاب العقارات في دبي من المستأجرين إخلاء عقاراتهم من أجل إدراجها للبيع، أو للاستفادة من الأسعار المرتفعة، أو الانتقال إليها بأنفسهم نظراً لارتفاع الإيجارات.
وقد ارتفعت الإيجارات بمعدل مزدوج الرقم في دبي على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب الطلب المرتفع من السكان الجدد القادمين إلى الإمارة.
قالت "أنيشا ساجار"، مديرة إدارة العقارات في شركة "Allsopp and Allsopp"، إن القانون واضح حيث يمكن للمالك إرسال إشعار إلى المستأجر إذا قرر بيع العقار أو في حال رغب في الانتقال إلى العقار للاستخدام الشخصي.
وأضافت: "لقد لاحظنا زيادة في عدد أصحاب العقارات الذين يتطلعون إلى الاستفادة من السوق الممتازة وإدراج العقارات للبيع بأعداد أكبر. كما شهدنا زيادة في عدد أصحاب العقارات الذين يعودون للسكن في العقارات التي يمتلكونها مع استمرار ارتفاع الإيجارات في جميع أنحاء المدينة."
بالنسبة للمالكين الذين يقررون العودة إلى منازلهم، لا يُسمح لهم بإعادة العقار إلى السوق لإعادة تأجيره لمدة عامين متتاليين.
وفي شهر مارس، قامت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بمراجعة مؤشر الإيجارات الخاص بها لجعل الأسعار تتماشى مع السوق.
إشعارات الإخلاء
ومع ذلك، يقول المطلعون على المجال إن بعض أصحاب العقارات يرسلون إشعارات الإخلاء إلى المستأجرين الذين يدفعون مبالغ أقل من مؤشر بدل الإيجار الصادر عن المؤسسة.
وقال "أنمول دي شروف"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة إلتون": "يقوم بعض أصحاب العقارات في دبي بإصدار إشعارات إخلاء للمستأجرين الذين يدفعون أقل من معدل مؤشر بدل الإيجار. وعلى الرغم من أن المؤشر المحدث الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري يسمح بإجراء تعديلات على أسعار السوق، إلا أن العديد من أصحاب العقارات يفضلون إخلاء المستأجرين لإعادة ضبط اتفاقيات الإيجار وزيادة دخلهم من الإيجار".
أسباب وجيهة
قال "روبرت سيموندز"، مدير التأجير في شركة "بيتر هومز": "يجب أن تكون أسباب إشعار الإخلاء صالحة. وتشمل الأسباب الصالحة رغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه أو احتياج العقار إلى تجديدات كبرى لا يمكن إجراؤها مع وجود المستأجر في الموقع أو رغبة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار بأنفسهم، أو رغبة المالك في بيع العقار. يتطلب إشعار الإخلاء لهذه الأسباب فترة إشعار مدتها 12 شهراً تتم عبر القنوات الصحيحة".
وأضاف أنه "لا يجوز لمالك العقار إخلاء المستأجر لتأجير العقار مرة أخرى بسعر أعلى، والالتفاف على حاسبة زيادة الإيجار".
وقال "أنمول دي شروف" إن الملاك قد يقدمون إشعارات الإخلاء للمستأجرين الذين يدفعون أقل من معدل مؤشر الإيجار، لكن شرعية هذا الإجراء تعتمد على الشروط واللوائح المحددة التي تحددها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف "أنمول دي شروف": "يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية السليمة وأن يكون لديه أسباب وجيهة للإخلاء مثل البيع المخطط للعقار أو الاستخدام الشخصي أو التجديدات الكبيرة. إن عمليات الإخلاء التي تتم فقط بهدف زيادة الإيجار من المرجح أن تكون غير قانونية ما لم تصاحبها أسباب مبررة. من الضروري لكل من الملاك والمستأجرين أن يأخذوا في الاعتبار إرشادات مؤسسة التنظيم العقاري الأخيرة وأن يطلبوا المشورة القانونية إذا لزم الأمر".
الحد الأقصى للزيادة السنوية في الإيجار
وأوضحت "أنيشا ساجار" أنه على الرغم من أن مؤشر الإيجارات يمثل دليل لزيادات الإيجار، فإنه لا يحدد بشكل مباشر حقوق الإخلاء.
وقالت: "إذا كان إيجار المستأجر أقل بكثير من المؤشر، فقد يكون ذلك عاملاً في قرار المالك بتقديم إشعار بالإخلاء. وإذا قرر الملاك القيام بذلك، فإنهم ملزمون بإخطار المستأجرين قبل 12 شهراً كاملة ولن يتمكنوا من إعادة تأجير الوحدة لمدة عامين. من المهم ملاحظة أن الحد الأقصى للزيادة السنوية هو 20 بالمئة وأي زيادة تعتمد على عدد من المتغيرات المتعلقة بالسوق".
زيادة تتماشى مع مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري
وأوضح "روبرت سيموندز" أن معظم الملاك سوف يقومون بمواءمة استراتيجية التسعير الخاصة بهم وفقاً لنشاط السوق المحلي واتباع نصيحة وسيطهم عند زيادة الإيجارات لجعلها تتماشى مع مؤشر الإيجار الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري.
وقال "أنمول دي شروف" إنه في بعض الحالات، قد يرغب أصحاب العقارات في رفع أسعار الإيجارات بما يتجاوز ما يسمح به مؤشر الإيجار، خاصة في المناطق المرغوبة جداً.
وأضاف أن "هذه الزيادات يجب أن تكون مبررة قانونياً ومتوافقة مع لوائح مؤسسة التنظيم العقاري، ومن الشائع بين العديد من أصحاب العقارات إجراء تعديلات على إيجاراتهم وفقاً لأسعار السوق الحالية، وهذا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار السلع بما يتماشى مع الطلب داخل المنطقة التي يعيشون فيها، فقد تكون الإيجارات أعلى من تلك التي نراها ضمن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري".
يمكن أن يختلف مبلغ الزيادة في الإيجار للمستأجرين الجدد بشكل كبير. يحدد الملاك عموماً الإيجارات الجديدة بناءً على ظروف السوق الحالية، مما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة. يمكن أن تكون هذه الزيادة طفيفة أو كبيرة، اعتماداً على عوامل مثل موقع العقار والمرافق المصاحبة والطلب الحالي في المنطقة.