دبي: دفع الغرامات المرورية عبر الإنترنت في 4 خطوات

تتكون فئة اللوحات من: خاص، دراجة نارية، شرطة دبي، مركبة تعليمية، سيارة أجرة، مواصلات عامة، تصدير، سلطة قنصلية، سلطة سياسية، بروتوكول، مركبة حكومية، مواصلات خاصة، نقل بيانات، مقطورة، علم دبي، إكسبو 1، إكسبو 2، إكسبو 3، إكسبو 4، إكسبو 5، إكسبو 6، إكسبو 7، تحت الاختبار، استيراد، لوحة تجارية، منظمة دولية، دراجة نارية كلاسيكية وترفيهية.