دبي: دفع الغرامات المرورية عبر الإنترنت في 4 خطوات
هل تلقيت غرامة بسبب مخالفة مرورية من هيئة الطرق والمواصلات في دبي؟ هل ترغب في التحقق من سجل المخالفات الخاص بك، وتحتاج إلى معرفة الطريقة الصحيحة لذلك؟"
لا داعي للقلق، فقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، تقدماً ملحوظاً في التحول إلى مدينة ذكية عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرقمية.
الآن، يمكن للسائقين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التحقق من غراماتهم المرورية ودفعها بسهولة عبر المنصات الرقمية المتاحة.
بفضل التحول الرقمي في دبي، يمكنك الآن متابعة غراماتك بسهولة والسعي للاستمتاع بتجربة قيادة مريحة خالية من القلق في دبي والإمارات.
فيما يلي دليل سريع حول كيفية التحقق من الغرامات والدفع عبر الإنترنت في أربع خطوات بسيطة.
العملية
يمكنك أولاً التحقق من المخالفات الخاصة بك عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات عبر الرابط (https://traffic.rta.ae/trfesrv/public_resources/revamp/common/public_request_service_info.do?entityId=-1&serviceCode=301&CSRFggw6m1=-fvailc1ux92r)
انقر على "ابدأ".
يمكنك استخدام أربعة خيارات للتحقق من الغرامات وهي: رقم لوحة السيارة أو رقم الترخيص أو رقم الغرامة أو رقم الرمز المروري.
تفاصيل التحقق باستخدام رقم لوحة السيارة
للتحقق باستخدام رقم اللوحة، عليك اختيار أي من الخيارات من شريحة "فئة اللوحة"
هناك، ستحصل على خيارات متعددة للإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة - دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين. تشمل العملية أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي: عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت، بالإضافة لمصر والعراق وليبيا.
بمجرد اختيار أحد الخيارات المتاحة، انتقل إلى الجزء التالي في نفس الصفحة، وهو "فئة اللوحة".
تتكون فئة اللوحات من: خاص، دراجة نارية، شرطة دبي، مركبة تعليمية، سيارة أجرة، مواصلات عامة، تصدير، سلطة قنصلية، سلطة سياسية، بروتوكول، مركبة حكومية، مواصلات خاصة، نقل بيانات، مقطورة، علم دبي، إكسبو 1، إكسبو 2، إكسبو 3، إكسبو 4، إكسبو 5، إكسبو 6، إكسبو 7، تحت الاختبار، استيراد، لوحة تجارية، منظمة دولية، دراجة نارية كلاسيكية وترفيهية.
بعد اختيار أحدها، انتقل إلى الجزء التالي وهو "رمز اللوحة" حيث يمكنك النقر فوق الرمز - K، N، T، W، Z، وما إلى ذلك - حسب "فئة اللوحة"
بمجرد الانتهاء من ذلك، فإن الجزء التالي هو "رقم اللوحة" حيث تقوم بإدخال أرقام اللوحة الخاصة بك.
ثم انقر فوق "بحث"
تفاصيل التحقق باستخدام رقم الرخصة
إذا كنت تقوم بالتحقق من غرامتك من خلال رقم رخصتك، فسيكون عليك المرور بقسمين - "مصدر الرخصة" و"رقم رخصة القيادة"
أدخل مصدر الترخيص - دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، رأس الخيمة وأم القيوين
قم بإدخال رقم رخصة القيادة الخاصة بك ثم اضغط على "بحث"
تفاصيل التحقق باستخدام رقم المخالفة
إذا كنت تقوم بالتحقق من غرامتك من خلال استخدام رقم المخالفة، فسوف يكون عليك المرور بثلاثة أقسام - "رقم الغرامة" و"مصدر الغرامة" و"سنة الغرامة".
أدخل رقم المخالفة ثم اختر مصدر المخالفة — بلدية أبوظبي، دائرة النقل أبوظبي؛ بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات؛ سالك، شرطة دبي؛ بلدية الشارقة، مواصلات الشارقة؛ هيئة تنمية التجارة والسياحة بالشارقة؛ بلدية عجمان، هيئة مواصلات عجمان؛ المرور، الإمارات الأخرى؛ الدائرة المالية، الغرامات في مكاتب الموانئ؛ مركز المنازعات الإيجارية، الجهات المصدرة للضمانات؛ ودول مجلس التعاون الخليجي - دول أخرى.
اختر سنة الغرامة
انقر فوق "بحث"
تفاصيل التحقق باستخدام الرمز المروري
إذا كنت تقوم بالتحقق باستخدام الرمز المروري، أدخل رقم ملف المرور الخاص بك ثم انقر فوق "بحث"
مراجعة النتائج
بمجرد الحصول على التفاصيل اللازمة، يمكنك بعد ذلك مراجعة الغرامة
التأكد
بمجرد مراجعة تفاصيل الغرامة أو الغرامات، يمكنك المتابعة بالنقر فوق "تأكيد"
الدفع
ومن ثم يمكنك المتابعة عن طريق إجراء الدفع
لإتمام الدفع
سوف تحتاج إلى رقم ملف المرور الخاص بك
سوف تحتاج أيضاً إلى تاريخ ميلاد حامل ترخيص السيارة
لإجراء الدفع، سوف تحتاج إلى بطاقة ائتمان صالحة من دول مجلس التعاون الخليجي أو بطاقة خصم صالحة
(يرجى ملاحظة أن المعلومات المذكورة عرضة للتغيير. راجع موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني للحصول على أي تحديثات)