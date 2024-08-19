دبي: خطوات تقديم بلاغ شيك مرتجع للشرطة
سواء كنت رجل أعمال يتلقى الشيكات من عميل أو فرداً يحصل عليها من شركات أو أشخاص آخرين، فإن إصدار شيك مرتجع هو احتمال شائع.
وألغت دولة الإمارات تجريم الشيكات المرتجعة في عام 2022، باستثناء تلك التي تم إصدارها بسوء نية. ويسمح هذا القانون للبنوك بسداد جزء من الدفعات عن طريق الإفراج عن أي أموال متاحة في الحساب المصرفي ما لم يرفض حاملها ذلك.
ويمكن للمستفيدين من الشيك المرتجع إما تقديم تقرير للشرطة وإنهاء القضية بالتراضي أو رفع الأمر مباشرة إلى المحكمة إذا لزم الأمر. ولا يمكن رفع دعوى جنائية إلا في حالات الاحتيال.
ولا تزال بعض حالات الشيكات المرتجعة تخضع للعقاب بموجب القانون. وفي أغلب الحالات، في حالة الاحتيال، يمكن أن تصل الغرامة إلى ما بين 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى حل المسألة من خلال الشرطة، إليكم كيف يمكن للأفراد تقديم تقرير عن الشيكات المرتجعة.
الأهلية
الخدمة متاحة بسهولة عبر الإنترنت على موقع الهيئة، ولتقديم بلاغ، يجب على المستفيدين استيفاء المتطلبات التالية.
يمكن للأفراد (المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزائرين)، والجهات الحكومية (المحلية، والاتحادية، والدبلوماسية) والشركات والمؤسسات التقدم بطلب الحصول على هذه الخدمة.
كان من المفترض أن تقع حادثة الشيك في دبي.
يجب على المستفيدين مراجعة مركز الشرطة الواقع في منطقة الحادثة.
لا يجوز أن تزيد مدة الاستحقاق على خمس سنوات.
لا ينبغي أن يكون السبب وراء الشيك المرتجع هو انتهاء فترة الاستحقاق.
المستندات والمعلومات المطلوبة
عند تقديم البلاغ تطلب النيابة العامة مستندات ومعلومات معينة، وتختلف هذه المستندات والمعلومات باختلاف الأفراد والشركات.
الأفراد (صاحب المعاملة):
صورة الشيك المرتجع
نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية
إشعار البنك بشأن الشيك المرتجع
شركات :
نسخة من الشيك المرتجع
نسخة من رخصة التجارة
إشعار البنك بشأن الشيك المرتجع
خطاب شكوى لإصدار تقرير الشيك من الشركة موجه إلى قسم الشرطة باللغة العربية.
يجب أن يصدر التقرير من مدير الشركة المذكور في الترخيص التجاري أو من أي شخص مخول قانونا.
في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى مستندات إضافية من الأشخاص المخولين قانوناً. وهي:
معرف البريد الإلكتروني صالح
صورة السلطة القانونية مع الوثائق الأصلية
صورة هوية الإمارات (مستلم الشيك)
عند تقديم التقرير، من المهم إضافة المعلومات التالية:
رقم الهوية الإماراتية
رقم الشيك المرتجع
المبلغ المذكور في الشيك
مدة استحقاق الشيك
اسم المستلم
المبلغ المذكور في الشيك المرتجع
تفاصيل العملية
العملية مجانية.
بعد تقديم النموذج، سيحصل المتقدمون على رقم المعاملة والإيصال عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.
يمكن للمتقدمين تنفيذ العملية عبر القنوات الذكية التالية:
موقع شرطة دبي
تطبيق شرطة دبي
مراكز الشرطة الذكية