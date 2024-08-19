دبي: خطوات تقديم بلاغ شيك مرتجع للشرطة

سواء كنت رجل أعمال يتلقى الشيكات من عميل أو فرداً يحصل عليها من شركات أو أشخاص آخرين، فإن إصدار شيك مرتجع هو احتمال شائع.

وألغت دولة الإمارات تجريم الشيكات المرتجعة في عام 2022، باستثناء تلك التي تم إصدارها بسوء نية. ويسمح هذا القانون للبنوك بسداد جزء من الدفعات عن طريق الإفراج عن أي أموال متاحة في الحساب المصرفي ما لم يرفض حاملها ذلك.

ويمكن للمستفيدين من الشيك المرتجع إما تقديم تقرير للشرطة وإنهاء القضية بالتراضي أو رفع الأمر مباشرة إلى المحكمة إذا لزم الأمر. ولا يمكن رفع دعوى جنائية إلا في حالات الاحتيال.

ولا تزال بعض حالات الشيكات المرتجعة تخضع للعقاب بموجب القانون. وفي أغلب الحالات، في حالة الاحتيال، يمكن أن تصل الغرامة إلى ما بين 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى حل المسألة من خلال الشرطة، إليكم كيف يمكن للأفراد تقديم تقرير عن الشيكات المرتجعة.