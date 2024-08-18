دبي: خطوات بسيطة لنقل الخدمات إلى منزلك الجديد

يمكنك أيضاً تقديم الطلب عبر مركز خدمة عملاء ديوا على الرقم 04-6019999. ولكن يجب ملاحظة أن هذه الخدمة متاحة من خلال الرد الصوتي التفاعلي (IVR) فقط في حالة توفر إيجاري، وعدم وجود مبلغ مستحق على الحساب، وتكون خدمة "الانتقال إلى" لنفس نوع العقار دون تغيير في وديعة التأمين (من فيلا إلى فيلا أو من شقة إلى شقة).