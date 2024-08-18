دبي: خطوات بسيطة لنقل الخدمات إلى منزلك الجديد
هل تنوي الانتقال إلى منزل جديد في دبي؟ هناك بعض الأمور التي يجب عليك القيام بها قبل الانتقال.
أحد هذه الأمور توصيل المرافق، لست بحاجة إلى إلغاء حسابك لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) من المكان الذي تنتقل منه وإنشاء حساب جديد للمسكن الذي تنتقل إليه.
يمكن إتمام هذه العملية ببضع نقرات باستخدام خدمة "Move To" من Dewa. كما أنك لست بحاجة إلى دفع أي وديعة تأمين إضافية إلا إذا كنت تنتقل من شقة إلى فيلا لأن المبلغ يختلف بين الشقق والفلل.
فيما يلي دليل حول كيفية استخدام خدمة "الانتقال إلى":
كيفية التقديم
يمكنك التقديم عبر موقع هيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae وكذلك تطبيق ديوا الذكي
يمكنك أيضاً تقديم الطلب عبر مركز خدمة عملاء ديوا على الرقم 04-6019999. ولكن يجب ملاحظة أن هذه الخدمة متاحة من خلال الرد الصوتي التفاعلي (IVR) فقط في حالة توفر إيجاري، وعدم وجود مبلغ مستحق على الحساب، وتكون خدمة "الانتقال إلى" لنفس نوع العقار دون تغيير في وديعة التأمين (من فيلا إلى فيلا أو من شقة إلى شقة).
يمكنك أيضًا التقديم من خلال شركات إدارة العقارات ومكاتب دائرة الأراضي والأملاك في دبي المعتمدة بمجرد تفعيل إيجاري الخاص بك
متطلبات
رقم حساب العقد للمكان الذي تقيم فيه حاليًا
التاريخ الذي تخطط فيه للانتقال من المبنى
عدد المباني التي تنتقل إليها
رقم إيجاري صالح للعقار الذي تنتقل إليه
إجراء
يجب عليك تسوية أي مستحقات متبقية للمباني الحالية قبل التقدم بطلب للحصول على خدمة "الانتقال إلى"
قد تحتاج إلى دفع وديعة التأمين، إذا لزم الأمر
يمكنك بعد ذلك تقديم طلب الحصول على خدمة "الانتقال إلى"
سوف تحصل بعد ذلك على رقم إشعار عبر الرسائل القصيرة و/أو البريد الإلكتروني الذي يمكنك من خلاله تتبع طلبك
بمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم توصيل إمدادات الكهرباء والمياه إلى المبنى الذي تنتقل إليه
سيتم قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن المبنى الذي تنتقل منه في التاريخ الذي حددته
سوف تحصل بعد ذلك على الفاتورة النهائية للمكان الذي تنتقل منه
رسوم
عند إلغاء التنشيط من المبنى الذي تنتقل منه:
100 درهم لقطع الكهرباء والماء (العدادات الصغيرة)
300 درهم لفصل عدادات الكهرباء والمياه (العدادات الكبيرة)
رسوم المعرفة 10 درهم
رسوم الابتكار 10 درهم
عند التنشيط للانتقال إلى المبنى:
100 درهم لتوصيل الكهرباء والماء (عدادات صغيرة)
300 درهم لتوصيل عدادات الكهرباء والمياه (العدادات الكبيرة)
رسوم التسجيل 10 درهم
وديعة الضمان
لا تحتاج إلى دفع أي وديعة تأمين إضافية إلا إذا كنت تنتقل من شقة إلى فيلا. يختلف مبلغ وديعة التأمين بين الشقق والفيلات.
وديعة التأمين للشقة هي 2000 درهم و4000 درهم للفيلا وعليك دفع الفرق إن وجد
كم من الوقت سوف تستغرق هذه العملية؟
سيستغرق الانتقال 24 ساعة عمل من التاريخ الذي حددته
سيستغرق الانتقال 15 ساعة عمل من تاريخ دفع وديعة التأمين المطلوبة/التحويل