دبي: خدمة اختبار الملابس لضمان الجودة والسلامة البيئية

كما يمكن للأشخاص الدفع عبر "الأنصاري للصرافة" إما نقداً أو بشيك، أو استخدام محفظة نقودي الرقمية، أو السحب المباشر، أو عن طريق بطاقة الائتمان، و "آبل باي" (Apple Pay) و"سامسونج باي" (Samsung Pay).