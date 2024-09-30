دبي: خدمة اختبار الملابس لضمان الجودة والسلامة البيئية
هل أنت من الآباء الذين يشعرون بالقلق حيال المواد المستخدمة في ملابس أطفالهم؟ أو ربما ناشط بيئي يواجه التحديات المرتبطة بالملابس التي قد تطلق مواد خطرة في البيئة؟
يقدم لكم المختبر المركزي في دبي (DCL) خدمة اختبار الملابس بأسعار معقولة، والتي يمكن أن تساعدك على طمأنتك.
يوفر هذا المختبر الرائد مجموعة متنوعة من الاختبارات الفيزيائية والكيميائية، تساعد المستهلكين على التأكد من أن أموالهم تُستثمر بحكمة وتتوافق مع توقعاتهم فيما يتعلق بالسلامة والجودة.
الخدمة متاحة للجمهور، وهي تضمن أن الملابس المباعة في دبي تتوافق مع معايير السلامة والبيئة الصارمة، وبالتالي تقليل خطر التعرض الضار للمواد الكيميائية أو المنتجات المصنعة بشكل سيئ.
ما هي الاختبارات المتاحة؟
تتيح هذه الخدمة العامة للمستهلكين التأكد من أن الملابس المعروضة في دبي تتماشى مع معايير البيئة والسلامة الصارمة، مما يقلل من خطر التعرض للمواد الكيميائية الضارة أو المنتجات ذات الجودة المنخفضة. حيث تقدم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من الاختبارات المصممة لتقييم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمنسوجات.
الاختبارات المتاحة:
اختبار لتقييم مرونة المادة، مما يضمن أن القماش يمكن أن يتحمل الاستخدام اليومي دون أن يتلف بشكل سريع.
اختبار للتحقق من مدى مقاومة ألوان الملابس للغسيل والاحتكاك والتعرض للضوء، والتأكد من عدم بهتانها أو انتقالها إلى مواد أخرى.
اختبار لتحديد المواد الخطرة، مثل الفورمالديهايد وبعض الأصباغ، التي قد تشكل مخاطر صحية على المستهلكين. بالإضافة إلى اختبار وجود الأصباغ المحظورة، والتي يمكن أن تطلق مركبات مسرطنة.
أسعار تنافسية
تبدأ الخدمة من 30 درهماً للاختبارات الأساسية، مع اختلاف الأسعار بناءً على نوع وتعقيد الاختبارات المطلوبة. التحليلات الكيميائية الأكثر تفصيلاً أو اختبارات المتانة المتقدمة قد تتطلب رسوماً إضافية.
وفيما يلي بعض الاختبارات المتاحة:
لمعرفة القائمة الكاملة للاختبارات وأسعارها، قم بزيارة موقع بلدية دبي.
كيفية الاستفادة من الخدمة
ينبغي على المستهلكين الراغبين في اختبار ملابسهم اتباع الخطوات التالية:
زيارة موقع بلدية دبي واختيار الخدمات، ثم خدمات الأفراد، ثم اختبار عينات المنتجات الاستهلاكية، ثم قدم الآن، أو تفقد بلدية دبي - قسم المختبر المركزي.
إحضار العينات إلى المختبر أو إرسالها عبر شركة شحن. العنوان هو: قسم المختبر المركزي - مركز سعادة العملاء - المبنى D2 - الطابق الأرضي، رقم "مكاني": 29644 93053.
دفع الرسوم المطلوبة.
استلام تقرير نتيجة الاختبار عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.
يبدأ الاختبار فور سداد الرسوم المطلوبة، ويجب عليك سداد رسوم الاختبار خلال 10 أيام من تقديم الطلب، وفي حالة عدم سداد الرسوم خلال هذه الفترة، يتم إلغاء الطلب تلقائياً.
ساعات العمل الرسمية في مختبر دبي المركزي هي من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحاً إلى 3.30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12 ظهراً.
طريقة الدفع
يمكنكم دفع رسوم الخدمة من خلال تطبيق بلدية دبي أو تطبيق دبي الآن أو عبر بوابة حكومة دبي الذكية.
كما يمكن للأشخاص الدفع عبر "الأنصاري للصرافة" إما نقداً أو بشيك، أو استخدام محفظة نقودي الرقمية، أو السحب المباشر، أو عن طريق بطاقة الائتمان، و "آبل باي" (Apple Pay) و"سامسونج باي" (Samsung Pay).
الشروط والأحكام
يجب مراجعة جميع الشروط والأحكام المتعلقة باختبار عينات المنتجات الاستهلاكية والموافقة عليها من خلال موقع بلدية دبي قبل تقديم الطلب.
يحتفظ المختبر المركزي بالحق في طلب المزيد من العينات إذا دعت الحاجة خلال عملية الاختبار. يجب تقديم العينات الإضافية خلال المدة المحددة، وإلا سيتم إلغاء الطلب.
للاطلاع على القائمة الكاملة للشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، قم بزيارة موقع بلدية دبي.