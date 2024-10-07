دبي: خدمة "إم باركين" لدفع رسوم المواقف بسهولة
يُعد نسيان دفع رسوم مواقف السيارات أثناء التسرع في الخروج من السيارة أمراً شائعاً بين سائقي السيارات، في بعض الحالات، قد يكون عداد مواقف السيارات بعيداً عن الوجهة، مما يسبب إزعاجاً للسائقين.
في دبي، توفر هيئة الطرق والمواصلات عدة خيارات لسائقي السيارات لدفع رسوم المواقف دون الحاجة إلى القيام بذلك شخصياً.
من بين هذه الخيارات، تتوفر خدمة دفع الرسوم عن طريق الهاتف المتحرك " إم باركين" (mParking)، وتُقدَّم هذه الخدمة عبر الرسائل النصية القصيرة لمستخدمي خدمات الاتصالات في الإمارات.
إليكم دليل استخدام خدمة "ام باركين" (mParking) في الإمارات.
حجز تذكرة موقف
يمكن لنوعين من المتعاملين التقدم لهذه الخدمة، المتعاملون المسجلون وغير المسجلين. بعد إرسال الرسالة النصية، سيتلقى سائقو السيارات رسالة تأكيد تحتوي على جميع تفاصيل موقف السيارات بما في ذلك فترة الصلاحية.
يجب إرسال الرسالة النصية القصيرة إلى الرقم 7275 (PARK). ويجب أن تكون الرسالة حسب التنسيق التالي:
المتعاملون المسجلون:
< رقم لوحة السيارة>مسافة <رقم المنطقة>مسافة <المدة بالساعات>
مثال: B12345 33C 1
المتعاملون غير المسجلين:
< اسم التعريف الخاص بالمستخدم>مسافة <رقم المنطقة>مسافة<المدة بالساعات>
مثال: Nicky 33C 1
تذاكر نصف الساعة صالحة فقط في المنطقة "أ" (A). ويمكن إرسالها بالتنسيقات التالية: 1/2، 0.5، 0.50، 0.5، 0.50، 30، 30 دقيقة، 30 دقيقة، 30 دقيقة و30 دقيقة.
السيارات المسجلة خارج دبي
<رمز الإمارة متبوعاً برمز اللوحة>مسافة<رقم اللوحة>مسافة<رقم المنطقة>مسافة<المدة بالساعات>
مثال: AUH16 12345 335C 2
بالنسبة لسائقي الدراجات النارية الذين يدفعون رسوم مواقف السيارات، يتغير محتوى الرسائل النصية القصيرة قليلاً. حيث يتعين عليهم إضافة الحرف (B) في بداية الرسالة.
مثال: B SHJ15 12345 335C 1
تجديد التذكرة
عندما يقترب موعد انتهاء صلاحية التذكرة، سيتلقى السائقون رسالة تجديد تذكرهم بالوقت المتبقي. وعادةً ما تصل هذه الرسالة النصية القصيرة قبل 10 دقائق من موعد انتهاء الصلاحية.
لتجديد التذكرة، كل ما على سائقي السيارات فعله هو إرسال رسالة تحتوي على الحرف "Y" إلى نفس الرقم (7275).
نقاط مهمة
يجب على سائقي السيارات التأكد من وجود رصيد كافٍ في هواتفهم المحمولة لتغطية رسوم مواقف السيارات بالإضافة إلى رسوم الخدمة.
يتم فرض رسوم قدرها 30 فلساً من قبل شركة الاتصالات المعنية بالإضافة إلى رسوم مواقف السيارات.
يعتبر التصريح الافتراضي صالحاً فقط في المنطقة التي تم دفع رسومها.
في حالة إرسال رسالة بتنسيق خاطئ، قد يتم فرض رسوم خدمة والتي لن تكون مسؤولية هيئة الطرق والمواصلات.
عند تمديد تذكرة موقف السيارة، سيقوم نظام هيئة الطرق والمواصلات بحساب التكلفة الإضافية وخصم المبلغ تلقائياً.
في حالة فشل نظام مشغل الهاتف المحمول أو حدوث انقطاع طارئ، لن تكون هيئة الطرق والمواصلات مسؤولة عندما يتعلق الأمر بخصم رسوم الخدمة.