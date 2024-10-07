دبي: خدمة "إم باركين" لدفع رسوم المواقف بسهولة

يُعد نسيان دفع رسوم مواقف السيارات أثناء التسرع في الخروج من السيارة أمراً شائعاً بين سائقي السيارات، في بعض الحالات، قد يكون عداد مواقف السيارات بعيداً عن الوجهة، مما يسبب إزعاجاً للسائقين.