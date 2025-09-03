دبي توسع "الممر الذكي" في المطار: إنهاء إجراءات الجوازات في ثوانٍ

أطلق مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، نظام سفر يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات الجوازات في غضون ثوانٍ معدودة.

تخطط سلطات المطار الآن لتوسيع هذا "الممر الذكي" أو "ممر السجادة الحمراء" في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي، مما يجعل النظام متاحاً للمسافرين المغادرين والقادمين في المستقبل القريب.

في لمح البصر

أُطلق هذا النظام بالتعاون مع مطارات دبي، وهو يمكّن المسافرين من إتمام إجراءات الجوازات دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق سفر. يمكن للممر الذكي التعامل مع ما يصل إلى 10 مسافرين في وقت واحد، ويمكن للمسافرين في مطار دبي الدولي إنهاء إجراءات الجوازات في مدة لا تتجاوز 6 إلى 14 ثانية.

وفقاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فإن الممر الجديد هو الأول من نوعه في العالم، حيث يجمع بين أعلى معايير الأمان وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف البيومتري.

ما يفعله "ممر السجادة الحمراء"

من المتوقع أن يساهم هذا الابتكار في تخفيف الازدحام بشكل كبير خلال فترات السفر القصوى، وأن يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لتجارب المسافرين السلسة.

سيسمح "ممر السجادة الحمراء" للعائلات أو مجموعات الأشخاص بالمرور في وقت واحد، مما يضمن مرونة أكبر في الحركة ويعزز تجربة السفر.

سيقلل نظام الذكاء الاصطناعي من التدخل البشري، ويقلص أوقات الانتظار، ويزيد من قدرة المطار مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والدقة.

تم بالفعل إطلاق النظام في مبنى المسافرين رقم 3 لعدد مختار من المسافرين، ويعكس توسيعه ليشمل كلاً من المغادرين والقادمين استراتيجية دبي الأوسع نطاقاً لدمج التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مطاراتها.

وحافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مركز ازدحاماً في العالم لحركة المسافرين الدوليين في عام 2024، وفقاً لمجلس المطارات الدولي. في الوقت الحالي، في مطار دبي الدولي، يحوّل الممر الذكي الجزء الذي كان مرهقاً تقليدياً في السفر الجوي إلى تجربة سلسة، وشبه سهلة، فبضع خطوات فقط، وينتهي المسافرون من إجراءاتهم.