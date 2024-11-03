دبي تقدم رعاية زفاف للمواطنين: الشروط والخدمات

ويجب أن يقام حفل الزفاف في قاعات الهيئة، وتتضمن الباقة - التي يطلق عليها "أعراس دبي" - مجموعة من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها. وفيما يلي دليل الخدمات التي تتضمنها الباقة، والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على الخدمة.