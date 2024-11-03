دبي تقدم رعاية زفاف للمواطنين: الشروط والخدمات
هل أنت مواطن إماراتي وتخطط للزواج قريباً؟ يمكن لمواطني دبي الحصول على رعاية زفافهم، وتتحمل هيئة تنمية المجتمع التكاليف. يجب أن يكون لدى الرجل خلاصة قيد وجواز سفر صادرين من دبي، بينما يجب أن تكون الأنثى مواطنة إماراتية تحمل خلاصة قيد.
ويجب أن يقام حفل الزفاف في قاعات الهيئة، وتتضمن الباقة - التي يطلق عليها "أعراس دبي" - مجموعة من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها. وفيما يلي دليل الخدمات التي تتضمنها الباقة، والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على الخدمة.
خدمات الحزمة
كوشا
مأدبة عشاء
التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو
الضيافة المشروبات
ركن العطور
بطاقة دعوة إلكترونية – بطاقات ترحيبية للحضور
نظام ترفيهي صوتي
خصومات وهدايا من الشركاء الاستراتيجيين
الأهلية
للتقدم بطلب رعاية حفل الزفاف، هناك معايير أهلية معينة:
يجب أن يكون لدى الزوج دفتر عائلة وجواز سفر صادر من دبي
- أن تكون الزوجة مواطنة ولها دفتر عائلة
يجب ألا يقل عمر الرجل والمرأة عن 18 عامًا
تلتزم CDA بحضور 250 مدعوًا كحد أقصى في حفل الزفاف
يجب على الزوجين حضور البرنامج التحضيري للزواج الذي تقدمه هيئة تنمية الأسرة
كما يجب على الزوجين الالتزام باختيارات القائمة ومرحلة العروس من القائمة المعتمدة من قبل هيئة تنمية الأسرة
المستندات المطلوبة
- نسخة إلكترونية من عقد الزواج
- نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الإماراتية للزوجة
يمكن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بعد تسجيل الدخول برقم الهوية الإماراتية أو الهوية الوطنية، وبمجرد تأكيد الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية.
بعد تقييم الطلب وقبوله أو رفضه، سيتم أيضًا إخطار العميل بالقرار عبر رسالة نصية، وسيتم إكمال الخدمة خلال 5 أيام عمل.