دبي تقدم خدمة مكافحة الآفات المجانية في المنازل

يمكن للمدارس والدوائر الحكومية أيضاً الاستفادة من خدمة مكافحة الآفات السامة. من المهم ملاحظة أن خدمة البلدية المجانية للأفراد لا تنطبق على بعض المناطق، كما هو موضح لاحقًا في المقال.