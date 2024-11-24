دبي تقدم خدمة مكافحة الآفات المجانية في المنازل
هل تشعر بالإحباط من طنين الذباب المستمر في منزلك؟ أو هل تشعر بالنفور من الصراصير الزاحفة في كل مكان؟ في دبي، يمكنك التقدم بطلب للحصول على خدمة مكافحة الآفات المجانية، والتي سيتم إجراؤها بواسطة موظفين معتمدين في منزلك.
يمكن للمقيمين والمواطنين الاتصال ببلدية دبي للحصول على خدمات مكافحة الآفات، على الرغم من أن أنواع الآفات المغطاة بموجب الخدمة تختلف بالنسبة للوافدين والمواطنين.
يمكن للمواطنين الاتصال بالهيئة للحصول على خدمة مكافحة جميع أنواع الآفات التي تهدد الصحة العامة، إلا أن المقيمين لا يستطيعون الاستفادة من خدمة البلدية المجانية إلا في الحالات التالية:
الآفات الصحية العامة الناقلة للأمراض - الذباب والبعوض والقوارض
الآفات السامة – العقارب والثعابين والنحل والدبابير والدبابير والعناكب السامة
يمكن للمدارس والدوائر الحكومية أيضاً الاستفادة من خدمة مكافحة الآفات السامة. من المهم ملاحظة أن خدمة البلدية المجانية للأفراد لا تنطبق على بعض المناطق، كما هو موضح لاحقًا في المقال.
عملية التقديم
ويمكن للمواطنين والمقيمين التقدم بطلب الحصول على هذه الخدمة عبر تطبيق «دبي الآن»، أو مركز الاتصال، أو تطبيق بلدية دبي، أو من خلال برنامج المحادثة الآلي على الموقع الرسمي.
للحصول على خدمة مكافحة الآفات والحشرات في المنزل، قم بملء المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والآفة المستهدفة.
ستصلك بعد ذلك رسالة نصية قصيرة من بلدية دبي تتضمن الطلب وتاريخ مكافحة الآفات. سيكون هذا التاريخ خلال 4 أيام عمل لمكافحة الآفات الصحية العامة وخلال 24 ساعة لمكافحة الآفات السامة.
سيصل موظف بلدية دبي إلى المكان والوقت المحددين لبدء مكافحة الآفات. إذا استمرت الإصابة بالآفات، يمكنك تقديم إشعار ثانٍ بعد 15 يوماً من الإشعار الأول.
نقاط يجب ملاحظتها
إذا رغب السكان في الحصول على خدمات مكافحة الآفات غير السامة، فيمكنهم الاتصال بإحدى الشركات المعتمدة من بلدية دبي، وللوصول إلى هذه القائمة، اتبع الخطوات التالية:
قم بزيارة موقع بلدية دبي، وانقر على "التشريعات والمعلومات" من القائمة الموجودة في أعلى اليسار، والتي تمثلها أيقونة مكونة من ثلاثة خطوط متراصة
ثم انتقل إلى "المعلومات" من القائمة الموجودة على اليسار، وحدد "الصحة والسلامة"
من القائمة المنسدلة، انقر على "قسم مكافحة الآفات الصحية العامة"
يمكنك بعد ذلك الوصول إلى قائمة شركات مكافحة الآفات المعتمدة من المعلومات المقدمة
تأكد من أن الشركة التي تتواصل معها مرخصة لتقديم خدمات مكافحة الآفات، حيث أن سوء استخدام المبيدات الحشرية من قبل الأفراد أو الشركات غير القانونية يضر بصحة الإنسان وسلامته.
يمكن أيضًا مكافحة الحمام عن طريق حبس الطيور في أقفاص. وفي حالة الإصابة، يمكن استخدام المواد المخدرة؛ ويجب اتباع إجراءات خاصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.
وفقاً لموقع بلدية دبي، تعتبر بلاغات مكافحة آفات الصحة العامة حالة طوارئ في الحالات التالية:
إشعارات الآفات السامة، مثل الثعابين والعقارب والدبابير والعناكب (العنكبوت الأحمر والعنكبوت الأرملة السوداء)
الإخطارات الواردة من ممتلكات الحكام والشيوخ
الإشعارات الواردة من الشخصيات المهمة
لا يتم تقديم خدمة بلدية دبي في المنطقة الحرة بجبل علي، حيث تعتبر المنطقة منطقة صناعية واستثمارية حرة تحت إدارة سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة، وتمتلك شركة متخصصة في مكافحة الآفات وهي شركة "إمداد".
كما لا يتم تقديم الخدمة في مناطق الاستثمار والتطوير العقاري، حيث يتوجب على الجهات المعنية التعاقد مع شركات مكافحة الحشرات المعتمدة في دبي.
منع الإصابة بالآفات
يمكن أن تدخل الآفات من خلال الأثاث المستعمل، وملابس الغسيل، ومحلات الدواجن، ووجود الطيور مثل الحمام، والأماكن العامة ووسائل النقل.
ولمنع الآفات من الزحف أو الطيران عبر منازلك، تأكد من أن الأثاث المستعمل خالٍ من الإصابة وقت الشراء.
قم بفحص ملابسك جيدًا قبل جمعها من الغسيل.
تجنب التجمعات والحشود التي تظهر فيها علامات الإصابة بالآفات.
تجنب مناطق المياه الراكدة، فهي بيئة خصبة لتكاثر البعوض.
بعض الحقائق عن الآفات في دبي
هناك 3 أنواع رئيسية من الصراصير في دبي: الصراصير الألمانية الموجودة في المطابخ والحمامات، والصراصير الأمريكية التي تعيش في نظام الصرف الصحي، والصراصير ذات النطاق البني الموجودة في غرف النوم وغرف المعيشة.
يحتاج الفأر إلى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام حتى يموت بعد تناول مبيدات القوارض المضادة للتخثر.
لا يعتبر النمل الأبيض آفة صحية عامة، بل آفة اقتصادية تضر بالممتلكات.