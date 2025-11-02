دبي تفتح طريقاً جديداً لإحضار الوالدين ضمن تأشيرة عام واحد

دبي، المدينة التي تحتل باستمرار قمة القوائم العالمية من حيث السعادة، هي مكان مرغوب للانتقال إليه.
في حين يأتي العديد من المغتربين الشباب إلى المدينة حاملين أحلامهم، فإنهم غالباً ما يتركون عائلاتهم في الوطن لأنهم ينوون الاستقرار في المدينة الكبرى أولاً.
ومع ذلك، بمجرد استقرار المغتربين في المدينة، يرغب الكثير منهم في إحضار والديهم - بسبب نمط الحياة الأفضل والرعاية الصحية والأمان في المدينة.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ستتيح لك هذه التأشيرة التي مدتها عام واحد إحضار والديك إلى دبي كمقيم في المدينة (تفترض المعلومات أدناه أن مقدم الطلب يعمل في البر الرئيسي لدبي):
راتب شهري 10000 درهم وما فوق
منزل مكون من غرفتي نوم مع إيجاري
في البداية، سيكون من الضروري تقديم طلب الحصول على تصريح دخول، وفيما يلي المستندات المطلوبة لذلك:
بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية
نسخة جواز السفر
نسخة من الصفحة الخارجية لجواز السفر
عقد عمل مع راتب
للرعاية:
نسخة من جواز سفر الوالدين
صورة شخصية للوالدين بحجم صورة جواز السفر مع خلفية بيضاء
إثبات العلاقة، والذي يمكن أن يكون إما
أ. شهادة ميلادك موثقة من وزارة الخارجية في بلدك الأصلي، وسفارة الإمارات العربية المتحدة في بلدك الأصلي، ووزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة؛ أو
ب. خطاب إثبات صلة القرابة صادر عن قنصلية بلدك الأصلي وموثق من وزارة الخارجية الإماراتية وقنصلية بلدك في الإمارات العربية المتحدة.
نسخة من شهادة إيجاري - مع منزل يحتوي على غرفتي نوم على الأقل.
كشف حساب بنكي لثلاثة أشهر مع ختم
وديعة التأمين: 5000 درهم
رسوم فتح الملف (مرة واحدة): 283 درهمًا
تصريح الدخول: 440 درهمًا إماراتيًا لكل والد
الفحص الطبي: 322 درهمًا
رقم الهوية الإماراتية: 317 درهمًا
تأشيرة الإقامة: 410 درهم