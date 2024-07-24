دبي تعزز الصحة النفسية للموظفين ببرنامج تكلفته 105 ملايين درهم

وقالت "أكانكشا" التي عملت مع مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك العاملين في الخطوط الأمامية والعاملات المنزليات، إنه من المهم منحهم الأساليب اللازمة للتعامل مع التوتر. وأضافت: "نحن نعمل على تثقيفهم بالأساليب اللازمة التي ستساعدهم خلال تلك الأوقات العصيبة التي يعانون فيها من التوتر الشديد، عندها يكونون قادرين على التعامل مع مشاكل الصحة النفسية بشكل استباقي بدلاً من أن ينجرفوا بها، كما أننا قادرون على تغيير عقلية الشركة تجاه هذه القضايا، ولا يحدث الأمر بين عشية وضحاها ولكن يمكن رؤية تغييرات تدريجية".