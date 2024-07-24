دبي تعزز الصحة النفسية للموظفين ببرنامج تكلفته 105 ملايين درهم
لم تحصل المحاسبة المقيمة في دبي "ريسا ماري" (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب) على يوم إجازة واحد خلال السنوات الثلاث الماضية من عملها على الرغم من مرضها مرات عدة، بسبب الخوف من تخفيض الراتب، و تعمل الفلبينية -البالغة من العمر 40 عاماً- أحياناً لمدة تصل إلى 10 ساعات يومياً في شركة في القرهود.
في الشهر الماضي، حضرت جلسة مجانية للصحة النفسية عبر الإنترنت وأدركت أنها تعاني من عدة علامات تشير إلى إصابتها بالإرهاق التام. وقالت: "أعاني من صداع منتظم وفي كل مرة تريد زميلتي في السكن الخروج، أشعر أنني لا أستطيع بسبب التعب، في بعض الأحيان أجد صعوبة في النوم ليلاً على الرغم من أنني متعبة، لكنني لا أعرف ما الذي يمكنني فعله للتغلب على هذا الإرهاق، أخشى أن تطردني شركتي إذا أخذت إجازة، وتعتمد عائلتي بأكملها على راتبي".
وأطلقت دبي يوم الاثنين برنامج الصحة النفسية بقيمة 105 ملايين درهم إماراتي، والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات للكشف والتدخل المبكر لمشاكل الصحة النفسية والوقاية منها. ووفقاً للخبراء، فإن هذا من شأنه أن يعطي الشركات الدفعة التي تحتاجها لإعطاء الأولوية للصحة النفسية لموظفيها، وتم إطلاق المبادرة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت "أكانكشا تانجري"، الرئيسة التنفيذية لبرنامج "ريسيت" "Re:Set" لرفاه الموظفين: "لقد لاحظت أن التحول في الثقافة، وخاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية، لا يأتي إلا عندما يتم من السلطات الأعلى إلى الأسفل. وحقيقة أن هذا التوجيه صدر من سمو الشيخ حمدان بن محمد كاف لدفع الكثير من الشركات إلى إعطائه الأولوية".
وتتفق "نينا باسيك"، مديرة الموارد البشرية في مجموعة "سوفرين برو بارتنر" "Sovereign PRO Partner Group"، مع هذا الرأي، وقالت: "من المرجح أن تشجع هذه المبادرة الجديدة الشركات على تحسين شؤون رعاية موظفيها، بما يعكس الخطة الشاملة. ومن المتوقع أن تتطلع المزيد من الشركات إلى تنفيذ برامج رفاهية الموظفين نتيجة لهذه المبادرة الجديدة في دبي".
وقد أوضح أحد خبراء الصحة النفسية سبب أهمية ذلك. قال الدكتور "جورفين رينجر"، أخصائي علم النفس السريري في عيادات "سيج" "Sage": "تبدأ حوالي 62.5 في المائة من مشاكل الصحة النفسية قبل سن 25 عاماً (لذا فإن الكشف والتدخل المبكر هو أمر ضروري. ستكون هذه المبادرة أساسية في زيادة الوعي وخلق حوار جديد - فكلما تحدثنا أكثر عن الصحة النفسية كمجتمع، كلما شعر المزيد من الناس بالقدرة على طلب المساعدة".
أسباب التوتر
وبحسب "أككانكشا"، هناك عدة أسباب تجعل العديد من الموظفين في الإمارات يشعرون بالتوتر. وقالت: "أولاً، إنهم بعيدون عن عائلاتهم. وهناك أيضاً ضغوط مالية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. علاوة على ذلك، إن سوق العمل يتسم بالمنافسة العالية جداً. هناك خوف دائم من أن يتم استبدال العامل، ومع كل هذه العوامل مجتمعة، فإن مستويات التوتر مرتفعة للغاية بين السكان الوافدين".
وفي وقت سابق من هذا العام، أظهرت دراسة أجرتها شركة "سجنا هيلث كير" "Cigna Healthcare" أن 90 في المائة من المشاركين في دولة الإمارات يشعرون بالتوتر، حيث يعاني جميعهم تقريباً من عرض واحد على الأقل من أعراض الإرهاق.
وقالت "أكانكشا" التي عملت مع مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك العاملين في الخطوط الأمامية والعاملات المنزليات، إنه من المهم منحهم الأساليب اللازمة للتعامل مع التوتر. وأضافت: "نحن نعمل على تثقيفهم بالأساليب اللازمة التي ستساعدهم خلال تلك الأوقات العصيبة التي يعانون فيها من التوتر الشديد، عندها يكونون قادرين على التعامل مع مشاكل الصحة النفسية بشكل استباقي بدلاً من أن ينجرفوا بها، كما أننا قادرون على تغيير عقلية الشركة تجاه هذه القضايا، ولا يحدث الأمر بين عشية وضحاها ولكن يمكن رؤية تغييرات تدريجية".
وبحسب البعض، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تزيل بعضاً من وصمة العار. قال "هارجيت باهيا"، المؤسس المشارك والمدير الطبي لعيادة "زوي مي" "ZOI-ME"، وهي عيادة جديدة متخصصة في الصحة المتجددة في دبي: "توجد وصمة عار حول اضطرابات الصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه المبادرة مهمة ليس لمجرد الدعم المالي الذي تأتي به ولكنها أيضاً تسلط اهتمام الدولة والتدقيق العلمي على مجال غالباً ما كان يُساء فهمه أو كان محاطاً بمفاهيم خاطئة".
فوائد مالية
وبحسب "أككانكشا"، فإن الكثيرين لا يدركون ذلك، لكن الاستثمار في الصحة النفسية للموظفين يمكن أن تقلل التكاليف على الشركات في الأمد البعيد. وقالت: "تشير الإحصائيات العامة إلى أن استبدال الموظف سيكلف ما يصل إلى 60 في المائة من رواتبهم السنوية. إذا غادر 10 في المائة من موظفيك، فتخيل كم سيكلف ذلك شركة في الإمارات ، لذا إذا تم الاستثمار في رفاهية الموظفين، فستكون الشركات قادرة على جذب المواهب الجيدة والاحتفاظ بها".
وأوضحت "نينا" كيف يمكن القيام بذلك، وقالت: "إن تقديم اجتماعات فردية لمناقشة الموظف ودوره في العمل يمكن أن يكون زمراً مفيداً وذا قيمة لا تقدر بثمن. لقد شهدت ترتيبات "العمل عن بعد" شعبية متزايدة منذ فترة وباء كوفيد".
وأضافت بأن: "تمكين الموظفين من استخدام ترتيبات العمل المرنة يحسن بشكل كبير من رفاهيتهم. ويمكن أن تتأثر الصحة النفسية للموظفين بشكل كبير عند تشجيعهم على أخذ إجازاتهم السنوية المستحقة. ويمكن أن تكون المبادرات الأصغر الأخرى مثل صناديق اقتراحات الموظفين أو استطلاعات الاستحسان أو فعاليات بناء الفريق، أداة سهلة وفعالة للحصول على آراء صادقة من الموظفين حول تجاربهم وحالتهم العامة".