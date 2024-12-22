دبي: تصريح دخول الجثامين مجاناً لإعادة أحبائك المتوفين

خلال هذه الأوقات الصعبة، من المهم أن نعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر إجراءات واضحة وخدمات داعمة لمساعدة الأسر على تجاوز هذه الأوقات الصعبة، بما في ذلك ترتيب خيارات الجنازة والدفن. في دبي، تتوفر خيارات مختلفة لخدمات الجنازة والدفن، بما في ذلك عملية حرق الجثث، والتي تتطلب مستندات ورسومًا محددة.