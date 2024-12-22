دبي: تصريح دخول الجثامين مجاناً لإعادة أحبائك المتوفين
إن التعامل مع فقدان أحد أفراد العائلة أثناء العيش أو السفر في الخارج يمكن أن يكون تجربة صعبة للغاية، خاصة عندما ترغب عائلات المغتربين في الإمارات العربية المتحدة في إعادة أحبائهم إلى دبي.
خلال هذه الأوقات الصعبة، من المهم أن نعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر إجراءات واضحة وخدمات داعمة لمساعدة الأسر على تجاوز هذه الأوقات الصعبة، بما في ذلك ترتيب خيارات الجنازة والدفن. في دبي، تتوفر خيارات مختلفة لخدمات الجنازة والدفن، بما في ذلك عملية حرق الجثث، والتي تتطلب مستندات ورسومًا محددة.
بالنسبة لسكان دبي أو المواطنين الراغبين في إعادة قريبهم أو أحد أفراد عائلتهم المتوفين لدفنهم أو حرق جثثهم في الإمارة، تقدم المدينة تصريح دخول الجثث. يسهل هذا التصريح عملية إعادة قريب متوفى إلى دبي لإجراء مراسم الدفن.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية طلب تصريح دخول الجثة:
الأهلية
هذه الخدمة متاحة لكل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها الراغبين في ترتيب نقل أقاربهم المتوفين إلى دبي.
كيفية التقديم
لتقديم طلب الحصول على تصريح دخول الجثث، يمكنك تقديم طلبك بسهولة من خلال موقع شرطة دبي أو تطبيقها، أو زيارة أحد مراكز الشرطة الذكية في جميع أنحاء المدينة. تجعل هذه الخيارات العملية فعّالة وسهلة الوصول، مما يضمن للأسر التركيز على أمورهم الشخصية خلال هذه الأوقات الصعبة.
موقع شرطة دبي
انتقل إلى موقع شرطة دبي (https://www.dubaipolice.gov.ae/)
انقر فوق "الخدمات"
سيتم توجيهك بعد ذلك إلى علامة التبويب "المعلومات الرئيسية" حيث ستحتاج إلى ملء المعلومات الضرورية مثل بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك، والعلاقة بالمتوفى، وتاريخ الوفاة، ومكان الوفاة
قم بتحميل شهادة الوفاة الموثقة في علامة التبويب المرفقات
حدد رمز الكابتشا
انقر فوق "التالي"
سيتم بعد ذلك إعلامك عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني بشأن حالة طلبك، بالإضافة إلى تعليمات إضافية حول الخطوات التالية التي يجب اتباعها.
تطبيق شرطة دبي
انتقل إلى "الخدمات"
اضغط على "تصريح دخول الجثة"
اختر "تطبيق"
سيتم توجيهك بعد ذلك إلى صفحة "المعلومات الرئيسية"، حيث ستحتاج إلى ملء المعلومات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الإماراتية، وعنوان البريد الإلكتروني، والعلاقة بالمتوفى.
مراكز الشرطة الذكية
يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول الجثة عن طريق زيارة أحد مراكز الشرطة الذكية. توفر هذه المحطات طريقة مريحة وفعالة لإكمال عملية التقديم.
متطلبات
قبل التقدم بطلب للحصول على التصريح، تأكد من أن لديك هذه المستندات الضرورية:
- شهادة وفاة موثقة صادرة من الجهات المختصة خارج الدولة.
إثبات القرابة. في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تقديم إثبات بأنك أحد أفراد الأسرة أو الممثل القانوني للمتوفى.
وقت المعالجة
تتم معالجة الطلب خلال يوم عمل واحد فقط.
رسوم
يتم تقديم هذه الخدمة مجانًا.
شرط مهم
ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من إمكانية البدء في عملية التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع شرطة دبي أو التطبيق، فإن إكمالها يتطلب زيارة شخصية لمركز الخدمة المحدد.
يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة أو ممثلهم القانوني حاضرًا شخصيًا لإتمام الطلب ومعالجة الإجراءات اللازمة.
يمكنك أيضًا الاتصال بشرطة دبي على الرقم 901، أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني على mail@dubaipolice.gov.ae، أو استخدام ميزة الدردشة المباشرة على التطبيق والموقع الإلكتروني للتحقق من موعدك قبل زيارة مركز الخدمة.