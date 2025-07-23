دبي تُشهر البطاقة الحمراء للمخالفات: لا تجديد تأشيرة دون سداد المخالفات المرورية

ادفع غراماتك أولاً.. دبي تربط إجراءات الإقامة بمخالفات المرور في مرحلة تجريبية.

تعمل سلطات دبي على تجربة نظام يربط دفع المخالفات المرورية بعملية إصدار أو تجديد تأشيرات الإقامة.

وفقاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، طُوّرت هذه المبادرة لتشجيع المقيمين على سداد أي غرامات متبقية. لا يمنع النظام إجراءات الإقامة كلياً، بل يحثّ الأفراد على سداد المستحقات إما بالكامل أو بالتقسيط قبل إتمام معاملات إقامتهم.

قال مسؤول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: "الهدف ليس تقييد حركة الناس، بل تذكير السكان بدفع غراماتهم وضمان سلامتهم على الطريق".

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