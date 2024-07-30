دبي تسهل حجز سيارات الأجرة لأصحاب الهمم

إذا كنت من أصحاب الهمم، أو تعرف شخصاً كذلك، فهل تعلم أنه يمكنك حجز "تاكسي أصحاب الهمم"؟ وتم تصميم السيارة لتكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويمكن التعرف عليها من خلال أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة الزرقاء الموجودة على الأبواب الجانبية والنافذة الخلفية.
ولحجز هذه التاكسي، يجب على صاحب الهمم أن يحمل بطاقة "سند"، والتي يمكن للمواطنين والمقيمين والسياح الاستفادة منها.
تطبيقات الهاتف الجوال
تطبيق شركة تاكسي دبي (DTC)
تطبيق سهيل
تطبيق كريم
مركز الاتصالات
مركز اتصال DTC على الرقم 80088088
مركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات على الرقم 8009090
شارع حائل - يمكن أيضاً طلب سيارات الأجرة عند رؤيتها على طرقات دبي
الموانئ
مطار دبي (T1،2،3 وDWC) وميناء راشد
في حالة حجز سيارة أجرة من خلال التطبيق أو مركز الاتصال أو شارع البرد، يكون المبلغ كما يلي:
الأجرة الأساسية – 8 دراهم
سعر الكيلومتر الواحد – 2.23 درهماً
في حالة حجز سيارة أجرة "أصحاب الهمم" عبر المنافذ يكون المبلغ كالتالي:
الأجرة الأساسية – 25 درهماً
سعر الكيلومتر الواحد – 2.23 درهماً
ويمكن لأصحاب الهمم، وخاصة ذوي الإعاقات غير الحركية، حجز سيارات الأجرة العادية من خلال تطبيق مؤسسة تاكسي دبي. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من نفس الخصم بنسبة 50% المقدم على الخدمة المخصصة لأصحاب الهمم، عند إبراز بطاقة سند.