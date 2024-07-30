دبي تسهل حجز سيارات الأجرة لأصحاب الهمم

إذا كنت من أصحاب الهمم، أو تعرف شخصاً كذلك، فهل تعلم أنه يمكنك حجز "تاكسي أصحاب الهمم"؟ وتم تصميم السيارة لتكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويمكن التعرف عليها من خلال أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة الزرقاء الموجودة على الأبواب الجانبية والنافذة الخلفية.