دبي: تسجيل شقتك كبيت عطلات على "إيربي أن بي"

تخيل أنك تعيش في شقة تطل على برج خليفة ونافورة دبي مول، وكل هذا مقابل جزء بسيط من تكلفة الإقامة في فندق وسط المدينة. يمكنك الإقامة في أحد المباني الشاهقة أو الاسترخاء على شواطئ نخلة جميرا - دون الحاجة إلى تناول الإفطار في الساعة 7 صباحًا أو المغادرة في الساعة 10 صباحًا، وذلك بفضل ملاذك المثالي على"إيربي أن بي" Airbnb.