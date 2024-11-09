دبي: تسجيل شقتك كبيت عطلات على "إيربي أن بي"

تخيل أنك تعيش في شقة تطل على برج خليفة ونافورة دبي مول، وكل هذا مقابل جزء بسيط من تكلفة الإقامة في فندق وسط المدينة. يمكنك الإقامة في أحد المباني الشاهقة أو الاسترخاء على شواطئ نخلة جميرا - دون الحاجة إلى تناول الإفطار في الساعة 7 صباحًا أو المغادرة في الساعة 10 صباحًا، وذلك بفضل ملاذك المثالي على"إيربي أن بي" Airbnb.
إذن، هل يعتبر موقع "إيربي أن بي" قانونياً في دبي؟ الإجابة هي نعم بكل تأكيد. يُسمح باستئجار منازل العطلات قصيرة الأمد مثل"إيربي أن بي" Airbnb في الإمارة. إذا كنت ترغب في أن تصبح سفيرًا لموقع"إيربي أن بي" Airbnb في دبي وترحب بالضيوف في شقتك في مارينا أو جميرا بيتش ريزيدنس، فما عليك سوى اتباع القواعد التي وضعتها الإمارة.
أولاً وقبل كل شيء، عليك تسجيل عقارك لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DTCM) لتشغيل بيوت العطلات والحصول على تصريح. إن التسجيل للحصول على ترخيص حكومي من شأنه أن يعزز شعور ضيوف Airbnb بالسلامة والأمان. (https://www.dubaidet.gov.ae/en/our-services/for-consuthey' lld-students/apply-for-a-holiday-home-permit).
ويتم ذلك من خلال نظام بيوت العطلات، حيث تقدم منصة دائرة السياحة والتسويق التجاري خدمات متنوعة، بما في ذلك تسهيل إجراءات تسجيل دخول وخروج الضيوف، حيث يتعين على الهيئة تسجيل الشقق والفيلات والموافقة عليها قبل إدراجها للإيجارات قصيرة الأجل.
قم بزيارة موقع أو مكتب دائرة السياحة والتسويق التجاري لتقديم طلب للحصول على الترخيص المطلوب.
تسجيل الدخول إلى البوابة: انتقل إلى بوابة بيوت العطلات وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك (https://hh.dtcm.gov.ae/holidayhomes/Welcome.aspx).
إضافة وحدة: "انقر فوق "إضافة وحدة" وأكمل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك نوع الوحدة، وعدد غرف النوم، والمساحة، والمطور، وأية تفاصيل أخرى ضرورية.
إرسال المستندات الداعمة:
نسخة من سند الملكية
صورة جواز السفر الموقع أو الهوية الإماراتية للمالك
نسخة من الرخصة التجارية إذا كانت الوحدة "المالكة" شركة
صورة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع
خطاب إدارة الممتلكات حسب النموذج القابل للتحميل
فاتورة حديثة صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).
عند إكمال الطلب عبر الإنترنت، أدخل رقم حساب ديوا، وليس رقم العقار.
المراجعة والتقديم: راجع طلبك قبل تقديمه للموافقة عليه.
وقت المعالجة: سيتم مراجعة الطلبات خلال يوم عمل واحد.
بمجرد حصولك على الموافقة عبر البريد الإلكتروني، سيتم إضافة وحدتك إلى لوحة المعلومات الخاصة بك وستكون متاحة للتصنيف الذاتي.
قم بالدفع: بعد تقديم تصنيفك الذاتي، قم بدفع رسوم الترخيص وشهادة التصنيف المطلوبة. بمجرد الدفع، سيتم تحديث حالة الوحدة إلى "موافق عليها".
رسوم ثابتة للتسجيل: 1500 درهم + 10 دراهم رسوم المعرفة + 10 دراهم رسوم الابتكار
المجموع: 1,520 درهم
يتم إصدار تصريح منزل للعطلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن 12 شهرًا. رسوم التصريح هي نفسها بغض النظر عن مدة الصلاحية.
وفقًا للوائح إدارة النقل والمواصلات، يجب تأجير وحدات المنزل لقضاء العطلات بالكامل ولا يمكن مشاركتها مع المالك أو الضيوف الآخرين.
إذا كنت مستأجرًا، فتحقق من اتفاقية الإيجار قبل إدراج العقار على Airbnb. يحظر العديد من أصحاب العقارات في دبي التأجير من الباطن أو الإيجارات قصيرة الأجل، لذا فأنت بحاجة إلى موافقة مكتوبة لإدارة الإيجار قصير الأجل.
يجب الحصول على شهادة عدم ممانعة من مالك العقار، وهي وثيقة رسمية تمنح الإذن. تسمح شهادة عدم الممانعة للمستأجرين بتأجير العقار للضيوف قصيري الأمد أثناء غيابهم. المستندات المطلوبة من المستأجرين هي:
عقد إيجار مع شرط التأجير من الباطن
شهادة عدم ممانعة من المالك
سند ملكية
صورة جواز سفر المالك أو الهوية الإماراتية
فاتورة كهرباء ومياه حديثة (باسم المالك أو المستأجر)
يتعين على المضيفين الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الصارمة من أجل سلامة الضيوف. ويشمل ذلك توفير أجهزة كشف الدخان وأجهزة إطفاء الحرائق العاملة بكامل طاقتها وتلبية متطلبات السلامة الكهربائية والبنيوية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المضيفين التأكد من أن العقار مفروش بالكامل ومجهز بالمرافق الأساسية، بما في ذلك الاتصالات بهيئة الكهرباء والماء والإنترنت.
عند استئجار شقة، اشرح قواعد المبنى للضيوف. يجب على المضيفين إبلاغ الضيوف لتجنب السلوكيات المشاغبة والأنشطة غير القانونية، مثل تعاطي المخدرات.
بمجرد حصولك على التصريح وتجهيز ممتلكاتك لاستقبال الضيوف، قم بإنشاء حساب Airbnb.
قم بإدراج ممتلكاتك: بعد تسجيل الدخول، انقر فوق "إدراج مساحتك" واستكمل جميع التفاصيل الضرورية، بما في ذلك قواعد المنزل، وقواعد البناء، والأسعار، ووسائل الراحة المقدمة.
تعيين التوفر: تحديث التقويم بالتواريخ المتاحة.
انشر الإعلان: بمجرد تقديم كافة التفاصيل وتحميل الصور، يمكنك نشر إعلانك على Airbnb.
ويدفع أصحاب المنازل رسوم السياحة (الدرهم السياحي)، والتي يتم فرضها على كل غرفة، في الليلة الواحدة، بغض النظر عن عدد النزلاء، وتستند إلى التصنيفات الفئوية التالية:
أ) منزل عطلات فاخر: 15 درهمًا إماراتيًا/غرفة/ليلة
ب) منزل عطلات قياسي: 10 دراهم/غرفة/ليلة
يحظر قانون الإمارات العربية المتحدة السكن المشترك، مما يعني أنه لا يجوز لك استئجار غرفة واحدة فقط على Airbnb أو منصات مماثلة. يجب عليك استئجار الوحدة بالكامل.
الحصول على ترخيص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلزامي قبل الإدراج على Airbnb في دبي
لا تفرض على الضيف أي تكاليف غير تلك المتفق عليها في العقود المبرمة معه
يجب أن يكون العقار مستوفياً للمواصفات والمتطلبات الفنية ومجهزاً بالتجهيزات.
تأكد من أن بيت العطلة نظيف وصالح للسكن
الالتزام بالحد الأقصى لسعة الإشغال المحددة في تصريح منزل العطلة.
تعيين أرقام الاتصال الخاصة بالطوارئ وخدمة الضيوف المتاحة على مدار الساعة (24) ساعة في اليوم، وسبعة (7) أيام في الأسبوع
إدارة جميع احتياجات الضيوف والخدمات فيما يتعلق بتأجير المنازل لقضاء العطلات
اتخاذ تدابير واحتياطات السلامة المعقولة لتوفير بيئة آمنة للضيوف والزوار، وخاصة ضد المخاطر المتعلقة بالحرائق وحمامات السباحة ومرافق الرفاهية
لا تكشف عن معلومات الضيف إلا للجهات الحكومية المعنية أو السلطة القضائية المختصة
لا تقم بالترويج أو وصف أو الإعلان عن بيوت العطلات بطريقة مضللة أو لتحقيق غرض يتعارض مع
حددت دائرة السياحة والتسويق التجاري أكثر من 50 عنصرًا يجب أن تتوافر في الشقة، مثل الخزائن، وأباريق الشاي، وارتفاع معين للمرتبة، وعدد محدد من المناشف لكل ضيف.