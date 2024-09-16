دبي: تأشيرة الألعاب الإلكترونية الذهبية ومعايير الأهلية

تهدف تأشيرة الألعاب في دبي إلى ترسيخ مكانة المدينة كمدينة رائدة عالمياً في صناعة الألعاب. تم تصميم هذه الإقامة طويلة الأمد لجذب أفضل اللاعبين، وصانعي المحتوى، ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم، مما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للابتكار في مجال الألعاب. تندرج تأشيرة الألعاب، التي تمتد لعشر سنوات، ضمن فئة الثقافة والفنون."