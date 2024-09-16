دبي: تأشيرة الألعاب الإلكترونية الذهبية ومعايير الأهلية

تهدف تأشيرة الألعاب في دبي إلى ترسيخ مكانة المدينة كمدينة رائدة عالمياً في صناعة الألعاب. تم تصميم هذه الإقامة طويلة الأمد لجذب أفضل اللاعبين، وصانعي المحتوى، ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم، مما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للابتكار في مجال الألعاب. تندرج تأشيرة الألعاب، التي تمتد لعشر سنوات، ضمن فئة الثقافة والفنون."
وتوفر تأشيرة الألعاب في دبي فوائد كبيرة للأفراد وصناعة الألعاب على حد سواء، مما يضع المدينة كوجهة رئيسية لمحترفي الألعاب وصانعي المحتوى والمطورين.
وتُعد تأشيرة الألعاب في دبي إحدى فئات التأشيرات الثقافية متعددة السنوات التي تمنحها دبي للثقافة للكتّاب والمفكرين والمؤلفين والفنانين والمبدعين. تستهدف التأشيرة أصحاب المهارات الإبداعية في ستة قطاعات رئيسية، تشمل التراث الثقافي والطبيعي، الفنون المسرحية والمهرجانات، الفنون البصرية، الكتب والصحافة، الوسائط السمعية والبصرية والتفاعلية، التصميم والخدمات الإبداعية، إلى جانب القطاعات الفرعية المختلفة.
توفر هذه التأشيرة طويلة الأمد الأمن والاستقرار، مما يسمح للأفراد المحترفين ببناء وتطوير حياتهم المهنية داخل قطاع الألعاب المتنامي في دبي.
بفضل الإقامة لمدة 10 سنوات، يتمتع حاملو التأشيرة بفرص الوصول إلى وظائف عالية الأجر وإمكانيات نمو مهني متميزة. كما تفتح الإقامة في دبي الأبواب أمام شبكة واسعة من اللاعبين والمطورين وقادة الصناعة، مع توفير إمكانية الوصول إلى مرافق الألعاب المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة. كل ذلك يساهم في خلق بيئة مثالية للنمو المهني."
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل بيئة دبي الخالية من الضرائب على تعظيم الأرباح لحاملي التأشيرات.
العمر: يجب أن يكون عمر المتقدمين 25 عاماً على الأقل.
الخبرة: خبرة مثبتة في صناعة الألعاب، سواء كلاعب محترف، أو صانع محتوى، أو مطور، أو في أدوار أخرى ذات صلة.
نسخة من جواز السفر
المؤهلات التعليمية
إثبات مساهمات المجتمع
الأدوار الوظيفية
تصاريح الإقامة، بطاقات الهوية الوطنية (إن وجدت)
السيرة الذاتية المهنية للمرشح
يجب على المتقدمين أيضاً تقديم تفاصيل عن عناوينهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأماكن عملهم
يمكن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الألعاب في دبي عبر موقع دبي للثقافة أو عبر الرابط https://dubaigaming.gov.ae/gaming-residency/.
إليك كيفية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة:
قم بالتسجيل وإنشاء حساب على الموقع
املأ نموذج الطلب وقدم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، بما في ذلك السيرة الذاتية المتعلقة بالألعاب ونسخة من جواز سفرك. يجب عليك تقديم روابط لمنصات التواصل الاجتماعي
أكمل نموذج الطلب وأرسله
سيتم مراجعة الطلب وإخطار المتقدمين الناجحين عبر البريد الإلكتروني
بعد الموافقة، سيحصل المتقدمون على شهادة اعتماد الإبداع والموهبة
مع شهادة الاعتماد، يمكن للمرشحين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الألعاب في دبي
إن الحصول على موافقة أو إصدار تصريح من هيئة دبي للثقافة لا يُعتبر موافقة نهائية، بل هو موافقة مشروطة كجزء من الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات أخرى من السلطات المحلية و/أو الاتحادية المعنية بإصدار التأشيرة
تحتفظ هيئة دبي للثقافة بالحق في رفض أي طلب دون توضيح الأسباب.
لن تستقبل هيئة دبي للثقافة أي طلب مقدم من قبل الشركات أو مراكز الخدمة، حيث يتم التقديم من قبل مقدم الطلب شخصياً