دبي: المرافق الفاخرة تجذب المشترين وتحدد أسعار العقارات

توفر شركة دانوب العقارية أكثر من 40 مرفقاً في مشاريعها، بما في ذلك حمام سباحة لا متناهي، وجاكوزي، وصالة ألعاب رياضية مائية، وملعب كريكيت، ومنطقة ترامبولين، وتسلق الجدران، وملعب كرة سلة، وكرة الريشة، ومقاعد كابانا، ورعاية أطفال مع خدمة مربية، ومنطقة ألعاب إلكترونية، وغرفة تنس طاولة، ومضمار للركض، ومنطقة سنوكر، ومركز بولينغ، وطبيب عند الطلب، ومركز أعمال والمزيد.