دبي: المرافق الفاخرة تجذب المشترين وتحدد أسعار العقارات
أصبحت المرافق التي تضاهي الفنادق ذات الخمس نجوم سمة مشتركة بين المشاريع السكنية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من المؤكد أن الموقع هو عامل رئيسي في شراء العقارات في أي مكان في العالم، ولكن المرافق تلعب أيضاً دوراً حاسماً، خاصة في المدن المتقدمة مثل دبي حيث يبحث السكان عن الفلل والأبراج المجهزة بالمميزات والمرافق الحديثة التي تلبي احتياجات نمط حياتهم.
وتلعب هذه المرافق دوراً مهماً في التأثير على المشترين لاتخاذ القرار، فضلاً عن تحديد أسعار العقارات في المشاريع.
ولتلبية الطلب المتزايد، يقوم المطورون بدمج وسائل الراحة في مستويات المنصة، وأسطح المباني، والأرضيات المخصصة، لتحقيق أقصى استفادة من كل مساحة متاحة.
"لقد لاحظنا أيضاً ارتفاعاً في عدد المطورين الذين يدمجون وسائل الراحة الفاخرة كقاعدة في جميع المشاريع الجديدة التي يطلقونها تقريباً. ومن التوجهات المشتركة الملحوظة بين المطورين الذين يطلقون مشاريع جديدة في جميع أنحاء دبي أن الأغلبية تتطلع إلى إضافة وسائل راحة جديدة مثل دور السينما الخاصة وصالات الألعاب.
وقال ليام تشيس، كبير مستشاري التطوير العقاري في مجموعة Allsopp & Allsopp: "إنهم يتطلعون أيضاً إلى إضافة مناطق خارجية مثل أماكن الشواء وملاعب البادل أو أي ملاعب رياضية لدمج الصحة والعافية كجزء من وسائل الراحة المقدمة".
وأكد أن هناك توجهاً أكبر نحو الصحة والعافية مع التركيز بشكل أكبر على الصالات الرياضية والاستوديوهات والمساحات الهادئة للتأمل. وأضاف: "بشكل عام، يحاول المطورون إنشاء عقارات مزودة بوسائل الراحة التي توفر فرصة للهروب من حياة المدينة لفترة وجيزة".
وبحسب تشيس، فإن إحدى المرافق التي تحظى باهتمام كبير من المشترين والمستأجرين هي ملعب البادل. وأكد أن بعض المطورين، بعد ملاحظة اتجاه الطلب المتزايد على المرافق، بدؤوا في تسليط الضوء على عدد المرافق المقدمة في مشاريعهم باعتبارها نقطة البيع الرئيسية.
وأوضح أن "ما نشهده الآن هو اتجاه متنامٍ، إذ لا يزال هناك مستثمرون يفضلون البساطة أو يركزون فقط على الاستفادة من نمو دبي، ويضعون أهمية أقل على عروض التطوير الشاملة".
وسائل الراحة تؤثر على المشترين والأسعار
"تؤثر المرافق بشكل كبير على اختيارات مشتري العقارات. في الواقع، تشير العديد من الدراسات والاستطلاعات إلى أن مجموعة المرافق المخطط لها جيداً يمكن أن تكون عاملاً حاسماً للمشترين المحتملين عند اختيار العقار.
وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية: "تميل العقارات التي تتمتع بوسائل الراحة المرغوبة أن تشهد طلباً أعلى، وبالتالي ارتفاع قيمة العقارات. ووجدت دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين أن 81 في المائة من المشترين يعتبرون وسائل الراحة في الحي عاملاً "مهماً للغاية" في عملية اتخاذ القرار".
ونقلاً عن أحد الاستطلاعات، أشار إلى أن ما يقرب من 9 من أصل 10 – 87 في المائة – من مشتري المنازل على استعداد لدفع المزيد مقابل منزل في حي يوفر وسائل الراحة التي تتوافق مع احتياجات نمط حياتهم.
وأضاف أن "الأسر، وخاصة تلك التي لديها أطفال، تولي أهمية كبيرة للوسائل التي تعزز الصحة والسلامة والترفيه. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Zillow، قال 62% من المشترين الذين لديهم أطفال أن الوصول إلى المتنزهات والمرافق الترفيهية يشكل أولوية قصوى".
توفر شركة دانوب العقارية أكثر من 40 مرفقاً في مشاريعها، بما في ذلك حمام سباحة لا متناهي، وجاكوزي، وصالة ألعاب رياضية مائية، وملعب كريكيت، ومنطقة ترامبولين، وتسلق الجدران، وملعب كرة سلة، وكرة الريشة، ومقاعد كابانا، ورعاية أطفال مع خدمة مربية، ومنطقة ألعاب إلكترونية، وغرفة تنس طاولة، ومضمار للركض، ومنطقة سنوكر، ومركز بولينغ، وطبيب عند الطلب، ومركز أعمال والمزيد.
وأكد أن "مجموعة متكاملة من وسائل الراحة يمكن أن تعزز بشكل كبير جاذبية العقار وقيمته، مما يجعله عاملاً رئيسياً في قرارات المشترين".
وقال "شون ماكولي"، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، لصحيفة خليج تايمز إن وسائل الراحة تؤثر بشكل كبير على قرارات مشتري العقارات، وخاصة في أسواق مثل دبي، حيث لا تقتصر التوقعات على شراء منزل ولكن على أسلوب حياة.
وأضاف: "مع مكانة الإمارة كوجهة سياحية فاخرة رائدة، يسعى المشترون إلى أسلوب حياة مترف مع خيارات سكنية تعكس الفنادق الراقية، مع حمامات سباحة وخدمات حراسة البناء. ويكشف تحليلنا أن السكان يبحثون عن منازل تدمج وسائل الراحة بسلاسة في روتينهم اليومي، مما يلغي الحاجة إلى العضويات المكلفة والتنقلات التي تستغرق وقتاً طويلاً".
وأوضح ماكولي أنه مع انتشار العمل عن بعد أو العمل المرن بشكل متزايد، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المنازل التي تسهل أسلوب الحياة الذي يتيح العمل من المنزل.
وأضاف أن "العائلات تبحث أيضاً عن مساكن توفر ميزات صديقة للأسرة مثل مناطق لعب الأطفال والقرب من المدارس. ولا يتيح هذا الترتيب لأصحاب المهن المشغولين العمل بفعالية من المنزل إذا اختاروا ذلك فحسب، بل يسمح لهم أيضاً بمضاعفة الوقت الجيد الذي يقضونه مع العائلة أو المشاركة في الأنشطة الترفيهية. على سبيل المثال، التطورات التي توفرها كمراكز لياقة بدنية حديثة ومرافق سبا وتناول الطعام والتسوق في الموقع مستوى عالٍ من الراحة والرفاهية تجذب المشترين المميزين".
ترتفع الأسعار مع إضافة المطورين للمزيد من المرافق
إن المساكن الغنية بالوسائل الترفيهية تأتي بتكلفة باهظة. فالنفقات المباشرة، مثل بناء حمامات السباحة، والصالات، ودور السينما، ومحاكاة لعبة الجولف، قد تدفع المطورين إلى زيادة أسعار العقارات.
"قد يحتاج المطورون إلى شراء قطع أرض أكبر لاستيعاب وسائل الراحة الواسعة مثل البحيرات الكريستالية أو ملاعب التنس. وهناك أيضاً تكلفة الفرصة لعدم بيع الوحدات في المساحة التي تشغلها هذه المرافق. على سبيل المثال، يمكن بيع المساحة الأرضية المخصصة لصالة السكان وصالة الألعاب الرياضية والسينما كوحدات إضافية.
وأوضح شون ماكولي أن "زيادة التكاليف تتفاوت بشكل كبير حسب حجم المشروع والمرافق المحددة المتضمنة. على سبيل المثال، يمكن لبرج يضم 400 وحدة أن يوزع تكلفة المرافق على عدد أكبر من الوحدات مقارنة ببرج يضم 200 وحدة، مما يجعل من الصعب تقديم نسبة مئوية دقيقة".
وقال رضوان ساجان إنه من الشائع أن يرفع المطورون أسعار الوحدات عندما يقدمون وسائل راحة جديدة.
"ومع ذلك، فإننا نتبع نهجاً مختلفاً. فنحن لا نزيد أسعارنا بناءً على المزايا المقدمة. بل نركز بدلاً من ذلك على توفير قيمة مضافة دون تحميل المشترين التكلفة، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من استثمارك."
ما هي المرافق التي يبحث عنها المشترون؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، شون ماكولي، إنهم لاحظوا طلباً مرتفعاً على المرافق الصحية، مثل الصالات الرياضية المتقدمة واستوديوهات اليوجا الهادئة، والمساحات الترفيهية مثل ملاعب البادل. كما تحظى مسارات الركض ومناطق اللعب الداخلية للأطفال بإقبال كبير.
"أصبحت مساحات العمل المشترك ودور السينما الخاصة ومناطق تناول الطعام المشتركة ضرورية لأولئك الذين يقدرون الوظيفة والتفاعل الاجتماعي. وإدراكاً لهذا الطلب، يستثمر المزيد من المطورين الآن في مشاريع توفر مجموعة من المرافق. وتساهم المرافق الفريدة في تمييز المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز قيم العقارات"، كما قال ماكولي.
وأضاف ليام تشيس من مجموعة Allsopp & Allsopp أن مشتري العقارات يبحثون بشكل أساسي عن خيارات نمط الحياة عند النظر إلى نوع المرافق التي يقدمها المطور.
وقال "يبحث مشترو العقارات بشكل عام عن وسائل الراحة التي تركز على الصحة والعافية مثل غرف التأمل، أو المساحات الهادئة المطلة على الواجهة البحرية للاسترخاء، أو الملاعب الرياضية مثل ساحات البادل أو شبكات الكريكيت. وبصرف النظر عن ذلك، يبحث الكثيرون أيضاً عن سينما خاصة، ومطاعم متصلة بالبرج، ومساج، ومرافق بخار وساونا، وصالات رياضية".
وأضاف تشيس أن المشترين يبحثون عن أكثر من وسائل الراحة التقليدية.
وأضاف أن "المسبح والصالة الرياضية الأساسيين ربما لم يعودا كافيين للحفاظ على قدرة المبنى على المنافسة في السوق. ومن المرجح أن تتوازن الأسعار المرتفعة المرتبطة بالوسائل المحسّنة مع زيادة قيمة العقار ودخل الإيجار. وسوف يكون هذا الإقبال الإضافي حاسماً بالنسبة للمستثمرين، وخاصة عندما يدخل العرض الجديد إلى السوق".
وسائل الراحة الشعبية
وفيما يلي بعض وسائل الراحة الأكثر انتشاراً وحداثة:
الشواطئ الاصطناعية
كبسولات التأمل
القوة العلاجية للبلورات
ميزات الاستدامة
صالة ألعاب رياضية داخلية وخارجية
خدمة مربية الأطفال
طبيب عند الطلب
حديقة الكريستال
مكتبة مختارة
حمام سباحة لا متناهي وجاكوزي
صالة الألعاب الرياضية المائية
ملعب الكريكيت
منطقة الترامبولين
تسلق الجدار
ملاعب كرة السلة وكرة الريشة والبادل
مقاعد الكابانا
منطقة الألعاب وغرفة تنس الطاولة
مسارات الركض
منطقة السنوكر ومركز البولينغ
مركز الأعمال
سينما خارجية
مسرح خاص
استوديو يوغا وعافية
منطقة لعب داخلية للأطفال
محاكيات الجولف
منطقة الشواء