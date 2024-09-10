دبي: الطفل عبد الرحمن عياد ..نجم الطهي على "إنستغرام"

والدته، نداء سليمان، تعمل كمنتجة محتوى في قناة تلفزيونية محلية وكانت تدرك إمكانياته. وقالت: "هو شخص مبهج وله طريقة معينة في التحدث. كنت أعلم أنه إذا تغلب على خجله، فإنه سيكون قادراً على التأثير من خلال مقاطع الفيديو. أنا سعيدة لأنه فعل ذلك. في السابق، كنت أقوم بإعداد الكاميرا له، ولكن الآن، يقوم بذلك بنفسه. كما أنه يستمتع بالتجريب كثيراً".