دبي:"جيه1" وجهة جديدة لعشاق الطعام والترفيه الفاخر

ويرى "سكوت مسيح"، مدير العمليات، وعمر بسيوني، الشيف التنفيذي في باولي، أن دبي منافس قوي على الساحة العالمية في مجال الطهي، حتى مع استمرار المدينة في النضج. ويضيف مسيح، مُشيراً إلى النمو السريع للمدينة والاعتراف الدولي بها: "نرى هذا مع توسع المفاهيم العالمية وازدياد المفاهيم المحلية أيضاً. وقد لفت هذا أيضاً انتباه الطهاة العالميين الذين انتقلوا إلى هنا".