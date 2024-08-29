دبي:"جيه1" وجهة جديدة لعشاق الطعام والترفيه الفاخر
تخيل هذا: قدميك على الرمال الدافئة بينما تستمتع بالمأكولات الشهية من أرقى المطاعم، وكل ذلك أثناء الاستمتاع بالترفيه المباشرالذي يجعل مزاجك رائعاً. بينما تستعيد نشاطك تحت قبة السماء، تجد نفسك محاطاً بالمياه الزرقاء الخلابة والشواطئ الرملية، مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ وأحواض السباحة في متناول يدك. ومع اقتراب إطلاق شاطئ J1 "جيه 1" الذي طال انتظاره، فمن المتوقع أن يكون المكان المفضل لقضاء بعض المرح تحت أشعة الشمس.
إلى جانب المتعة والمرح، سيلعب شاطئ "جيه 1" أيضاً دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطهي. ومن خلال استقطاب الطهاة المشهورين ومفاهيم الطهي المبتكرة، لن تعمل هذه الوجهة الشاطئية على تعزيز المشهد الغذائي المتنوع في المدينة فحسب، بل ستعرض أيضاً التزام دبي برفع مستوى قطاع الطهي على الساحة العالمية.
علاوة على ذلك، فإن موقعها الاستراتيجي في جميرا 1 سيعمل أيضاً كنقطة بيع فريدة من نوعها، مما يسمح لها بالاستحواذ على منطقة تفتقر حالياً إلى أجواء الشاطئ الفاخرة النابضة بالحياة والتي توجد في مناطق مثل ويست بالم وجميرا بيتش ريزيدنس.
وقبيل الإطلاق الكبير، نلقي نظرة على الكيفية التي ستساهم بها عروض تناول الطعام الفاخرة في J1 Beach في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للطهي في العالم.
عصر جديد من تناول الطعام الفاخر
سيضم الشاطئ 13 علامة تجارية عالمية عالية الجودة من الريفييرا الفرنسية وتولوم ونيويورك وميامي ولندن وباريس، والعديد منها سيظهر لأول مرة في المنطقة. يقول "شهرام شمسائي"، الرئيس التنفيذي لشركة ميركس للاستثمار، لصحيفة خليج تايمز: "نحن نركز على إنشاء وجهة مميزة حقيقية ستزداد نجاحاً عاماً بعد عام، ليس فقط محلياً ولكن أيضاً دولياً ".
وأضاف قائلاً: "لم يكن المقصود من الفكرة، منذ البداية وحتى توليدها، أن تكون حلاً قصير الأمد. بل إنها تتعلق برؤية طويلة الأمد للمنطقة، تهدف إلى تعزيزها بشكل كبير بما يتماشى مع المشهد الطبيعي لدبي".
مع الترفيه المباشر وسهولة الوصول إلى الشاطئ وتجارب تناول الطعام الفاخرة على الشاطئ، بما في ذلك مجموعات المطاعم ذات المستوى العالمي مثل Bâoli وKaimana Beach وAfrican Queen Dubai، لن يعمل J1 Beach على الارتقاء بمشهد تناول الطعام في المدينة فحسب، بل سيعرض أيضاً التزامه المستمر بالفخامة والابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات.
دمج التقليد مع الابتكار
يشعر "ريكاردو جيراودي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيراودي"، صاحب الرؤية الثاقبة وراء مطعم أفريكان كوين دبي، بالتفاؤل بشأن رحلة المدينة في عالم الطهي. ويقول: "لقد تطورت دبي بشكل هائل على مدار السنوات القليلة الماضية، مع الازدياد الكثيف للعروض المتنوعة في عالم الطهي. ويتجلى التزام المدينة بأن تصبح مركزاً عالمياً للطهي في نسيجها الغني من المطاعم وتجارب الطعام التي تنافس المدن العالمية الأخرى".
ومن المقرر أن يقدم مطعم أفريكان كوين دبي تجربة طعام فريدة تجمع بين التراث الغني لأصوله وأناقة الريفييرا الفرنسية مع الطاقة النابضة بالحياة لمشهد الطهي الحديث في دبي. ويقول جيراودي: "تتمثل رؤيتنا لمطعم أفريكان كوين في دبي في الجمع بين الأناقة الخالدة والتاريخ الغني لأصولنا ومشهد الطهي النابض بالحياة والمبتكر في دبي. ونحن نؤكد على الجودة والاتساق، باستخدام المكونات المحلية والممارسات المستدامة".
يتماشى هذا النهج بشكل مثالي مع الاتجاهات الحالية والناشئة في فن الطهي، بما في ذلك الاستدامة، والمصادر المحلية، ودمج التقنيات التقليدية مع النكهات الحديثة.
ويؤكد جيراودي على أهمية تعزيز الإبداع داخل فرق عمله للحفاظ على الميزة الإبداعية للمطعم. ويقول: "نشجع فريقنا على التجربة وتقديم أفكارهم الفريدة. وتعتبر ورش العمل المنتظمة، والعصف الذهني، وتعزيز التواصل المفتوح من الاستراتيجيات الأساسية"، مما يضمن استمرار مطعم أفريكان كوين دبي في تجاوز حدود تناول الطعام الفاخر في J1 Beach.
تجربة طهي متعددة الثقافات
ويرى "سكوت مسيح"، مدير العمليات، وعمر بسيوني، الشيف التنفيذي في باولي، أن دبي منافس قوي على الساحة العالمية في مجال الطهي، حتى مع استمرار المدينة في النضج. ويضيف مسيح، مُشيراً إلى النمو السريع للمدينة والاعتراف الدولي بها: "نرى هذا مع توسع المفاهيم العالمية وازدياد المفاهيم المحلية أيضاً. وقد لفت هذا أيضاً انتباه الطهاة العالميين الذين انتقلوا إلى هنا".
ونتيجة لذلك، سيقدم مطعم باولي تجربة طعام متنوعة تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتعددة الثقافات في دبي. وتتكون قائمة الطعام من مزيج مختار بعناية من تقاليد الطهي العالمية، والمصممة لتلبية احتياجات سكان المدينة المتنوعين مع الحفاظ على تجربة فاخرة وغامرة.
يقول بسيوني: "يتميز المطبخ في باولي بأساس قوي من الخبرة والتقاليد، وهو حجر الزاوية في المطبخ الفرنسي، مع الابتكار في اختيارنا للنكهات والمكونات ودمج لمسة آسيوية في التنفيذ".
يعتقد مسيح وبسيوني أن تعزيز الابتكار في المطبخ أمر بالغ الأهمية لنجاح المطعم. "كانت مهنة الطهي تعتمد دائماًعلى الإرشاد والتوجيه. ومن خلال هذا الإرشاد، نعمل على إنشاء هيكل أقوى من مجرد مطعم"، كما يقولان.
نكهات الجزيرة تلتقي بأشهى الأطباق في دبي
يقول "نيكيل ميهرا"، الرئيس التنفيذي للعمليات في "رويال أوركيد هوسبيتاليتي"، إن دبي بالفعل رائدة في مجال فن الطهي العالمي، ولديها القدرة على تحديد اتجاهات الطهي في جميع أنحاء العالم. ويقول: "إن إدراج مطاعم دبي على قائمة الطهي العالمية، مثل أفضل 50 مطعماً في العالم ودليل ميشلان، هو مؤشر واضح على أننا نتنافس وسوف نقود اتجاهات الطهي العالمية قريباً".
يهدف مطعم "كايمانا بيتش" إلى تقديم منظور جديد لمشهد تناول الطعام في دبي من خلال التركيز على نكهات الجزر والممارسات المستدامة. ويقول ميهرا: "نعتقد أن إضافة لمسة من نكهات الجزر إلى قائمتنا المستوحاة من بولينيزيا والشرق الأقصى الآسيوي ستقدم إضافة فريدة لمشهد الطهي في دبي". ومن خلال الحصول على مكونات مستدامة وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، سيسلط مطعم "كايمانا بيتش" الضوء على الاتجاه العالمي نحو الاستدامة مع تقديم لمسة استوائية مميزة لعروض الطهي في المدينة.
ويؤكد ميهرا أيضاً على أهمية التعلم المستمر والتعرف على اتجاهات الطهي العالمية بالنسبة لفريقه. "نشجع الأعضاء الرئيسيين في فريق الطهي لدينا على السفر معنا وتجربة مفاهيم فريدة، وضمان مواكبتهم للتطورات في الصناعة. إن التجديد والتفكير المستقبلي هو جوهر كل ابتكار في الطهي."
ومع استعداد J1 Beach لافتتاح أبوابه، فإن وجود هذه المجموعات المتميزة من المطاعم يشير إلى عصر جديد لمشهد تناول الطعام الفاخر في دبي. ومع African Queen Dubai وBâoli وKaimana Beach وغيرها من تجارب تناول الطعام الفاخرة التي تقدم كل منها مفاهيمها الفريدة والتزامها بالابتكار، فإن J1 Beach سوف يعزز بلا شك مكانة المدينة كعاصمة عالمية للطعام.