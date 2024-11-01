دبي:إجراءات جديدة لاستعادة المفقودات من سيارات الأجرة

على الرغم من الشبكة الواسعة من سيارات الأجرة التي تديرها هيئة الطرق والمواصلات، فإن الهيئة تعثر على عدد كبير من الأشياء المفقودة وتعيدها. يعد الإبلاغ عن عنصر مفقود في سيارة أجرة أمراً بسيطاً إلى حد ما ويمكن القيام به بعدة طرق.