دبي:إجراءات جديدة لاستعادة المفقودات من سيارات الأجرة
غالباً ما ينسى السكان والسياح أشياء ثمينة مثل هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة - أو حتى مبلغاً كبيراً من المال في بعض الأحيان - في سيارات الأجرة.
على الرغم من الشبكة الواسعة من سيارات الأجرة التي تديرها هيئة الطرق والمواصلات، فإن الهيئة تعثر على عدد كبير من الأشياء المفقودة وتعيدها. يعد الإبلاغ عن عنصر مفقود في سيارة أجرة أمراً بسيطاً إلى حد ما ويمكن القيام به بعدة طرق.
يمكنك ببساطة الاتصال بخط المساعدة على الرقم 800 9090 والإبلاغ عن الشيء الذي فقدته بالإضافة إلى تفاصيل سيارة الأجرة (مثل رقم لوحة الترخيص ووقت الاستلام ووقت المغادرة من السيارة). يمكن أيضاً تقديم تقرير من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو بزيارة إحدى محطات هيئة الطرق والمواصلات.
يُعرض على سائقي سيارات الأجرة الذين يعيدون الأشياء المفقودة أحياناً إكرامية سخية - والتي غالباً ما يرفضونها. ومع ذلك، منذ عام 2023، أصبح لزاماً على هؤلاء السائقين تلقي أجرة الرحلة عند إعادة الأشياء المفقودة.
لذا، بعد أن تفقد شيئاً وتبلغ هيئة الطرق والمواصلات عنه، ستقوم الهيئة بتعقب سيارة الأجرة وإعطائك رقم هاتف السائق للتنسيق معهم.
بمجرد أن تتواصل مع السائق وتطلب منه إعادة السلعة، سيبدأ تشغيل العداد من أي مكان يوجد فيه. بعد وصول التاكسي إلى موقعك، سيوقف السائق العداد ويطلب منك دفع الأجرة.
وأكد أحد وكلاء خدمة العملاء في هيئة الطرق والمواصلات في اتصال مع صحيفة الخليج تايمز أن العميل ملزم بدفع أجرة التاكسي. ولكن هذا ليس هو الحال إذا ذهبت لاستلام الاشياء بدلاً من ذلك.
وتحرص الهيئة على تكريم سائقي الأجرة الذين يعيدون أشياء ثمينة للغاية ومبالغ مالية كبيرة تقديراً لجهودهم. ففي أكتوبر 2024، كرمت شرطة دبي سائق أجرة مصرياً لإعادته أشياء ثمينة بقيمة مليون درهم عثر عليها في سيارته.
كرم العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، حمادة أبو زيد، موظف مؤسسة تاكسي دبي، بشهادة تقدير، مؤكداً أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز الأمن وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.