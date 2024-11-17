خطوات ومتطلبات كفالة الزوج والأبناء للنساء في الإمارات

وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمرأة أن تكفل تأشيرة إقامة زوجها وأطفالها في الإمارات العربية المتحدة إذا كان راتبها الشهري لا يقل عن 4000 درهم أو 3000 درهم بالإضافة إلى السكن. ومع ذلك، إذا انخفض راتب المرأة عن هذا الحد، فلن تكون مؤهلة لتوفير تأشيرات لأفراد أسرتها.