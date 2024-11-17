خطوات ومتطلبات كفالة الزوج والأبناء للنساء في الإمارات
هل يجوز للمرأة أن تكفل زوجها أو أبنائها في الإمارات؟ الإجابة هي نعم بكل تأكيد.
إذا كان لديك تصريح عمل في الإمارات العربية المتحدة، فليس الزوج فقط هو الذي يمكنه رعاية أسرته، بل يمكن للنساء أيضاً توفير تأشيرات عائلية. سواء كنت زوجة تبحث عن إحضار زوجها أو أماً ترغب في رعاية أطفالها، فإن العملية بسيطة طالما أنك تستوفي معايير الأهلية.
تشرح هذه المقالة الخطوات والمتطلبات والمعايير الأساسية للمرأة التي ترغب في كفالة زوجها أو أبنائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمرأة أن تكفل تأشيرة إقامة زوجها وأطفالها في الإمارات العربية المتحدة إذا كان راتبها الشهري لا يقل عن 4000 درهم أو 3000 درهم بالإضافة إلى السكن. ومع ذلك، إذا انخفض راتب المرأة عن هذا الحد، فلن تكون مؤهلة لتوفير تأشيرات لأفراد أسرتها.
إذا كنت ترغب في كفالة زوجك أو أبنائك في الإمارات العربية المتحدة، فأنت بحاجة إلى تقديم عدة مستندات، لمعرفة كيفية كفالة الوالدين، انقر هنا .
المستندات المطلوبة
نموذج الطلب: قم بملء النموذج إما عبر الإنترنت أو من خلال أحد مكاتب الطباعة المعتمدة. بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة، يجب تقديم نموذج طلب الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية مع طلب الحصول على تأشيرة الإقامة.
نسخ جوازات السفر: قم بإرسال نسخ جوازات سفر الجميع، بما في ذلك جواز سفرك وجواز سفر أطفالك وجواز سفر زوجك
هوية الإمارات: يجب على الزوجة تقديم نسخة من بطاقة هويتها الإماراتية (هوية الإمارات).
الموافقة الطبية: شهادة الموافقة الطبية للزوج والأبناء فوق 18 سنة
- بيان الراتب: شهادة راتب من جهة العمل موضح فيها الراتب الشهري للزوجة
كشف حساب بنكي: إذا كان لديك كشوف حسابات بنكية، فمن الجيد تضمينها
شهادة الزواج: يجب أن يتم توثيق أو تصديق شهادة زواجك في بلدك الأصلي، وكذلك يجب تصديقها من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهادة الميلاد: شهادة ميلاد الطفل المكفول (مصدقة ومترجمة باللغة العربية)
عدم ممانعة من الزوج: خطاب عدم ممانعة مصدق من الزوج (للنساء المتزوجات) لرعاية الأطفال
عقد العمل: إذا كنت موظفًا، فسوف تحتاج إلى تقديم نسخة من عقد العمل الخاص بك. ويجب أن يتم التصديق على ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. إذا كنت تعمل في منطقة حرة، فسوف تكفي شهادة الراتب من صاحب العمل.
عقد الإيجار وإيجاري: ستحتاج إلى إظهار نسخة من عقد الإيجار وشهادة إيجاري، والتي تثبت أن لديك اتفاقية إيجار سارية المفعول
صور جواز السفر: أخيرًا، ستحتاجين إلى تقديم ثلاث صور بحجم جواز السفر لزوجك وأطفالك.
المناطق الحرة: إذا كنت تعمل في منطقة حرة، فقد تختلف بعض المستندات والمتطلبات قليلاً، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل أو شهادات الراتب.
كيفية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة
يتم عادة تقديم طلب الحصول على إقامة زوجك أو أطفالك إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أو إدارة الجنسية والإقامة أو مكتب الهجرة المختص في الإمارة التي تقيم فيها.
يمكنك تقديم المستندات شخصيًا أو عبر الإنترنت في بعض الحالات، حسب قواعد الإمارة. كما يمكن للمتقدمين زيارة أقرب مركز آمر أو مراكز الطباعة لتقديم طلب الحصول على تصريح إقامة.
اختبار اللياقة الطبية
سيحتاج أفراد أسرتك إلى الخضوع لاختبار اللياقة الطبية في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتضمن فحوصات الدم والأشعة السينية على الصدر للتحقق من أي أمراض معدية (مثل السل). يمكن إجراء الاختبار الطبي في أي من العيادات أو المستشفيات المعتمدة.
هوية الإمارات
لا يمكن للمتقدم التقدم للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلا بعد اجتياز الفحص الطبي. وبمجرد الموافقة على تأشيرة الإقامة، سيحتاج زوجك وأطفالك إلى التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، وهي إلزامية في الإمارات العربية المتحدة. ويُطلب منهم تقديم بياناتهم البيومترية، مثل بصمات الأصابع والصورة.
ختم التأشيرة
بعد إجراء كافة الفحوصات والموافقات الطبية، سيتم ختم تأشيرة الإقامة على جواز سفر زوجك وأطفالك. عادة ما تكون تأشيرات الإقامة العائلية مرتبطة بحالة تأشيرة الكفيل ويمكن إصدارها لفترات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
إصدار تأشيرة الإقامة
بمجرد الموافقة على التأشيرة وختمها، سيصبح زوجك وأطفالك مقيمين رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعايتك.
كم هي رسوم التأشيرة؟
بمجرد تقديم الطلب، سيُطلب منك دفع رسوم معالجة التأشيرة.
قد تختلف رسوم تأشيرة العائلة في الإمارات العربية المتحدة حسب الإمارة ونوع التأشيرة. بالنسبة لدبي، وفقًا لموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تكون رسوم تأشيرة العائلة عادةً على النحو التالي:
رسوم الإقامة: 200 درهم
رسوم المعرفة: 10 دراهم
رسوم الابتكار: 10 دراهم
الرسوم داخل الدولة: 500 درهم
التوصيل: 20 درهم
ملحوظة: تزداد رسوم الإصدار بمبلغ 100 درهم سنويًا عندما تكون مدة الإقامة أكثر من عامين.
رسوم التقديم: 100 درهم
رسوم الإصدار: 100 درهم لكل سنة
رسوم خدمات eChannel: 100 درهم
وبحسب مركز "آمر"، فإن تكلفة رعاية أحد أفراد الأسرة في الإمارات تختلف بحسب تواجده داخل الدولة أو خارجها. وإذا كان أفراد الأسرة داخل الإمارات، فإن التكلفة الإجمالية لرعاية تأشيرة الإقامة الخاصة بهم قد تصل إلى نحو 3500 درهم للشخص الواحد.
ومع ذلك، إذا كان أفراد الأسرة خارج الإمارات العربية المتحدة، فإن تكلفة التأشيرة تكون أقل عمومًا، حوالي 2500 درهم للشخص الواحد. ويمكن أن تغطي هذه الرسوم المعالجة والاختبارات الطبية وغيرها من الخدمات ذات الصلة. ضع في اعتبارك أن التكاليف الإضافية قد تنشأ اعتمادًا على متطلبات محددة أو تغييرات في اللوائح.
هذا دليل عام، ولكن العملية قد تختلف حسب حالتك المحددة والإمارة التي تعيش فيها، لذلك من الجيد دائمًا التحقق مع السلطات المختصة للحصول على أحدث المتطلبات.
كن على اطلاع دائم بأي تغييرات تطرأ على لوائح الإقامة والتأشيرات. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة تنظيم الاتصالات السلطات الرئيسية التي تشرف على شؤون التأشيرات والإقامة.