خطوات لتفادي الازدحام في مطار دبي خلال السفر

إنجاز إجراءات السفر من المنزل - يمكن لعملاء طيران الإمارات استخدام خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل الخاصة بطيران الإمارات في دبي والشارقة، حيث يقوم الوكلاء بإكمال عملية تسجيل الوصول في منزل العملاء أو الفندق أو المكتب، ويأخذون الحقائب إلى الرحلة حتى يتمكنوا من الوصول في وقت لاحق مع حقائب اليد. يجب حجز الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وخدمة تسجيل الوصول من المنزل مجانية لركاب الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز البلاتينية.