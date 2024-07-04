خطوات لتفادي الازدحام في مطار دبي خلال السفر
جميع حقائبك معبأة وأنت على استعداد للسفر ولكنك تكره أن تقول وداعاً وتخشى الازدحام في المطار! وخلال هذا الازدحام الناتج عن السفر في الصيف، حتى فيلم "جون دنفر" الرائج قد لا يساعد، ولكن إليك بعض النصائح للسفر بشكل أفضل.
أعلنت شركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، عن فترة ذروة كبيرة للسفر تبدأ يوم السبت 6 يوليو، حيث تسافر العديد من العائلات لقضاء العطلة الصيفية. ونصحت شركة الطيران الركاب بمراعاة المواعيد الرئيسية في المطار.
في فترة ذروة السفر هذه، ننصح العملاء المغادرين من دبي مع طيران الإمارات بالتخطيط المسبق وذلك لزيادة حركة المرور على الطرق القريبة من المطار وبسبب مرور المزيد من الأشخاص في المطار عبر دائرة الهجرة، والوقت الذي قد يستغرقه السفر بين ساحات الالتقاء والوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.
التزم بهذه الجداول الزمنية لسفر عائلي خالٍ من التوتر:
في أوقات ذروة السفر، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد المغادرة
تأكد من مرورك عبر الهجرة قبل ساعة ونصف من المغادرة
تأكد من وصولك إلى بوابة الصعود الصحيحة قبل ساعة واحدة من موعد المغادرة
فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن للمسافرين اتخاذها للسفر بدون ضغوط:
إنجاز إجراءات السفر من المنزل - يمكن لعملاء طيران الإمارات استخدام خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل الخاصة بطيران الإمارات في دبي والشارقة، حيث يقوم الوكلاء بإكمال عملية تسجيل الوصول في منزل العملاء أو الفندق أو المكتب، ويأخذون الحقائب إلى الرحلة حتى يتمكنوا من الوصول في وقت لاحق مع حقائب اليد. يجب حجز الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وخدمة تسجيل الوصول من المنزل مجانية لركاب الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز البلاتينية.
استخدم التطبيق أو الموقع الإلكتروني - قم بتنزيل تطبيق طيران الإمارات لحجز الرحلات وتغييرها وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية لمعظم الوجهات والحصول على إشعارات بشأن رحلتك، وحتى التحقق من القائمة الخاصة برحلتك. ويمكن للعملاء أيضاً شراء المقاعد المفضلة ووزن الأمتعة الزائدة مقدماً، وحجز خدمة السيارة مع سائق واختيار الأفلام مسبقاً لمشاهدتها عبر نظام الترفيه الجوي Ice. ويمكن للعملاء أيضاً تسجيل الدخول على موقع UAE.com. ويتم فتح تسجيل الوصول عبر الإنترنت وتسجيل الوصول في التطبيق قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.
تسليم الأمتعة مبكراً - يمكن لعملاء طيران الإمارات ترك الأمتعة في المطار في الليلة السابقة للسفر دون أي رسوم. ويمكن للمسافرين المغادرين من دبي تسجيل الوصول مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة من المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد المغادرة، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى منطقة الهجرة في المطار.
تسجيل الوصول للمطار من مواقع في المدينة:
مركز دبي المالي العالمي - يمكنك توفير الوقت في المطار وتسجيل الوصول في متجر إنجاز إجراءات السفر الواقع في ICD Brookfield Place في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). تمتلك شركة طيران الإمارات موقع ملائم في قلب المنطقة التجارية، حيث يمكن لعملاء طيران الإمارات تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل الرحلة. ويمكن للعملاء تسجيل الوصول في أي وقت من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً يومياً.
عجمان - إذا كنت مسافراً من الإمارات الشمالية، يمكنك أيضاً تسجيل الوصول في محطة حافلات عجمان المركزية من 24 إلى 4 ساعات قبل موعد رحلتك. ويمكن للعملاء تسجيل الدخول في أي وقت على مدار 24 ساعة في اليوم.
كما يمكن لمسافري طيران الإمارات الحصول على آيس كريم مجاني لجميع أفراد العائلة حتى 28 يوليو. كل يوم جمعة وسبت وأحد بين الساعة 12 ظهراً و6 مساءً، و يمكن للعملاء زيارة عربات الآيس كريم المخططة باللونين الأحمر والأبيض في المبنى رقم 3 والاختيار من بين مجموعة من النكهات، بما في ذلك الفانيليا والشوكولاتة ودولسي دي ليتشي وعصير المانجو والليمون.