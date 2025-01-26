خطوات طلب إعفاء من غرامات تأشيرة الإمارات
تتضمن انتهاكات التأشيرة عادةً انتهاك القواعد التي وضعتها سلطات الهجرة في الإمارات العربية المتحدة. ومن الأمثلة على ذلك انتهاء صلاحية التأشيرة، أو البقاء بعد المدة المسموح بها، أو استخدام تأشيرات مزيفة.
غالبًا ما يتجاوز الزائرون مدة تأشيراتهم عن غير قصد، دون أن يدركوا أنه لا توجد فترة سماح لتأشيرات الزيارة، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات قدرها 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم. ومع ذلك، يُمنح حاملو تأشيرات الإقامة فترة سماح بعد انتهاء صلاحية تصريحهم أو إلغائه. تعتمد مدة فترة السماح هذه على فئة التأشيرة ويمكن أن تتراوح من 30 يومًا إلى ستة أشهر. إذا تجاوز الوافدون فترة السماح، فسوف يتحملون غرامة يومية قدرها 50 درهمًا إماراتيًا عن تجاوز مدة الإقامة.
وتدرك السلطات أن انتهاكات التأشيرة قد تحدث أحيانًا بسبب مواقف معقدة، مثل سوء فهم قواعد الهجرة، أو تأخير الأعمال الورقية، أو الظروف الشخصية غير المتوقعة.
وتتيح خدمة الإعفاء من الغرامات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للأفراد طلب تخفيض أو إعفاء كامل من العقوبات المالية المفروضة على مخالفات قوانين الهجرة. سيساعدك هذا الدليل خلال عملية التقدم بطلب الإعفاء من غرامات التأشيرة في دبي.
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الأهلية للحصول على إعفاء من غرامة التأشيرة
لا تتوفر إعفاءات من غرامات التأشيرة للجميع. إذا أبلغك صاحب العمل عن هروبك، فيمكنك حل الأمر عن طريق تسوية سجلك لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو بالذهاب إلى مكتب الهجرة.
- أن تكون الغرامة المستحقة 4000 درهم فأكثر.
- الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيرة السياحة أو الزيارة أو الإقامة.
— الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم بسبب ظروف غير متوقعة، مثل الطوارئ الصحية، أو فقدان الوظيفة، أو أحداث غير متوقعة أخرى، والذين يمكنهم تقديم وثائق صالحة، قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاء.
- يمكن للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية كبيرة تجعل من المستحيل عليهم دفع الغرامات التقدم بطلب إعفاء.
المستندات
1. صورة من جواز سفر المخالف الذي سيحتوي على صفحة التأشيرة
2. يجب تقديم خطاب يوضح أسباب المخالفة وعدم القدرة على دفع الغرامة، ويجب على الأفراد إرفاق جميع الأدلة الداعمة للأسباب المذكورة لتعزيز قضيتهم.
3. أية مستندات أخرى تطلبها لجنة الغرامات.
خطوات الخدمة
وبحسب موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يمكن للأفراد زيارة مركز خدمة آمر للحصول على الخدمات.
1. قم بزيارة أقرب مركز خدمة عملاء عامر
2. احصل على تذكرة الدور التلقائية، ثم انتظر.
3. تقديم الطلب مستوفيا كافة الشروط والمستندات (إن وجدت) إلى موظف خدمة العملاء.
4. دفع رسوم الخدمة (إن وجدت).
رسوم الخدمة: تبلغ رسوم الخدمة حوالي 390 درهمًا إماراتيًا، على الرغم من أن هذا المبلغ قد يختلف وفقًا لمراكز "آمر" المختلفة.
يمكنك أيضًا التقدم بطلب إعفاء من غرامة التأشيرة شخصيًا في أحد مكاتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. قم بزيارة أقرب مكتب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مع مستنداتك وقم بتقديم طلبك مع المستندات المطلوبة. سيراجع الفريق طلبك وقد يطلب معلومات أو توضيحات إضافية. إذا كان الكفيل فردًا، فسيتم فرض رسوم قدرها 15.75 درهمًا إماراتيًا.
الخدمة المتوفرة في الإدارة العامة - مركز العوير
من الاثنين إلى الخميس: 7.30 صباحًا - 7.00 مساءً
الجمعة: 7.30 صباحًا - 12.00 صباحًا و 2.30 مساءً - 7.00 مساءً
بمجرد تقديم الطلب وجميع المستندات المطلوبة، ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمراجعة الحالة وقد تتواصل معك للحصول على مزيد من المعلومات. ولم تحدد السلطات الوقت المتوقع لإتمام العملية، والذي يعتمد على تعقيدات كل حالة.