خطوات طلب إعفاء من غرامات تأشيرة الإمارات

غالبًا ما يتجاوز الزائرون مدة تأشيراتهم عن غير قصد، دون أن يدركوا أنه لا توجد فترة سماح لتأشيرات الزيارة، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات قدرها 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم. ومع ذلك، يُمنح حاملو تأشيرات الإقامة فترة سماح بعد انتهاء صلاحية تصريحهم أو إلغائه. تعتمد مدة فترة السماح هذه على فئة التأشيرة ويمكن أن تتراوح من 30 يومًا إلى ستة أشهر. إذا تجاوز الوافدون فترة السماح، فسوف يتحملون غرامة يومية قدرها 50 درهمًا إماراتيًا عن تجاوز مدة الإقامة.