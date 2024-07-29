خطوات سهلة للمطالبة بتعويض البطالة في الإمارات

أي مستندات مؤيدة قد يطلبها العامل بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتقتصر على حالة ادعاء العامل بأن البيانات الواردة في الطلب غير صحيحة (إلغاء تصريح العمل، شكوى الإلغاء الإداري، شكاوى إلغاء تصريح العمل) شكوى الهروب من العمل، أو الشكوى العمالية المحالة إلى القضاء، ويجوز للمؤمِّن أن يطلب الحكم القضائي النهائي في الدعاوى العمالية)، أو أي قضايا أخرى تقررها الوزارة.