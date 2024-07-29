خطوات سهلة للمطالبة بتعويض البطالة في الإمارات
يعمل نظام التأمين ضد فقدان العمل غير الطوعي (ILOE) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نظام إلزامي لجميع الموظفين، على تعويض ودعم موظفي القطاعين العام والخاص من خلال توفير مزايا نقدية في حالة فقدان وظائفهم.
إنها شبكة أمان صممتها الحكومة للمقيمين في حالة الاستغناء عنهم. ويتمتع الموظفون الذين يشتركون في البرنامج لأكثر من 12 شهراً متتالياً بالحماية من خلال البرنامج. ومع ذلك، لن يحصل الموظفون على تعويض إذا قاموا بإلغاء إقامتهم ومغادرة البلاد أو تولي وظيفة جديدة.
ويجب على الموظفين أيضاً استيفاء معايير محددة وتقديم الوثائق اللازمة للمطالبة بالمزايا بعد فقدان الوظيفة بشكل غير طوعي. يمكن أن تصبح المطالبة بمزايا ILOE أمراً مربكاً إذا لم يكن العمال على دراية بجميع المتطلبات. فيما يلي قائمة مفصلة بالمستندات المطلوبة، والعملية المتضمنة، والجدول الزمني للمعالجة.
معايير الأهلية
1. لا تقل مدة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن (12) اثني عشر شهراً متتالية، على ألا يكون هناك انقطاع في الاشتراك لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.
2. أن يكون الموظف المؤمن عليه قد قام بسداد كافة الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه في مواعيدها.
3. يجب على الموظف أن يثبت أن سبب البطالة ليس بسبب الاستقالة، يجب أن يشير خطاب صاحب العمل وطلب إلغاء تصريح عمل Mohre إلى "الإنهاء". هذا الخطأ الوحيد يمكن أن يحرم الموظف من استحقاقات فقدان الوظيفة، مما يؤدي إلى تفويت الدعم النقدي الشهري الذي يعد به التأمين.
4. حتى بعد تقديم ما يثبت إنهاء الخدمة، يظل الموظف مؤهلاً إذا لم يكن قد تم فصله من العمل لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
5. يجب تقديم المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو تسوية الشكوى العمالية المحالة إلى القضاء.
6. ألا يكون لدى العامل المؤمن عليه شكوى قائمة تتعلق بالتغيب عن العمل (الهروب).
7. لا يستحق المؤمن عليه التعويض إذا كان هناك احتيال أو خداع في مطالبته، أو إذا ثبت أن المنظمة / صاحب العمل الذي يعمل لديه وهمي.
8. لا ينبغي أن يكون فقدان الوظيفة نتيجة للإضرابات العمالية أو التوقفات غير السلمية، سواء أدت إلى ضرر أم لا.
9. للمطالبة بالتأمين، يجب أن يكون العامل متواجداً بشكل قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
10. لا يجوز أن يكون فقدان العمل نتيجة لأحد الأسباب التالية:
نتيجة للحرب، المعلنة أو غير المعلنة أو أعمال الشغب أو التمرد أو التمرد المسلح أو الثورة أو القوة العسكرية أو المغتصبة أو الغزو أو أعمال عدو أجنبي أو الأعمال العدائية أو الحرب الأهلية أو الاضطرابات المدنية.
نتيجة لتصريف الملوثات أو حدث نووي أو تأثير إشعاعي أو سام أو متفجر أو أي تأثير خطير آخر لأي معدات نووية متفجرة أو جزء من هذه المعدات.
كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتلوث البيولوجي أو الكيميائي الناتج عن الإرهاب أو المساهمة فيه.
نتيجة لإجراء مباشر من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى مصادرة أو تأميم منشأة صاحب العمل أو مصادرة أمواله مما أدى إلى إفلاسه.
نتيجة لوقوع الظروف القاهرة وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985.
تقديم المطالبات
لتقديم المطالبة، تأكد من إلغاء عقد العمل الخاص بك من قبل صاحب العمل. ستحتاج إلى كل من مستند طلب إلغاء العمل ووثيقة العقد الملغى لهذه العملية.
1. قم بملء نموذج المطالبة وتقديمه إلى منظمة العمل الدولية (ILOE) خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإنهاء.
2. يجب إرفاق المستندات التالية (بصيغة PDF):
وثيقة الفصل موضحاً بها تاريخ وسبب البطالة
التعهد بتقديم نسخة من الحكم القضائي النهائي في حال وجود دعوى عمالية بين العامل وصاحب العمل
نسخة من الهوية الإماراتية
نسخة من شهادة التأمين
وثيقة إلغاء تصريح العمل موقعة من الموظف
وثيقة إلغاء التأشيرة
نسخة من عقد العمل
شهادة الآيبان
رقم هاتف إماراتي صالح
أي مستندات مؤيدة قد يطلبها العامل بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتقتصر على حالة ادعاء العامل بأن البيانات الواردة في الطلب غير صحيحة (إلغاء تصريح العمل، شكوى الإلغاء الإداري، شكاوى إلغاء تصريح العمل) شكوى الهروب من العمل، أو الشكوى العمالية المحالة إلى القضاء، ويجوز للمؤمِّن أن يطلب الحكم القضائي النهائي في الدعاوى العمالية)، أو أي قضايا أخرى تقررها الوزارة.
3. تقوم شركة دبي للتأمين بنفسها وبالنيابة عن شركات التأمين الأعضاء في مجمع التأمين بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة، على أن تكون المستندات المقدمة مستوفية لمعايير الأهلية المقررة. سيقوم المؤمن بتحويل مبلغ المطالبة إلى الحساب المخصص من قبل المؤمَّن له.
العملية
بمجرد قيام العمال بتقديم مطالبة، ستقوم شركة التأمين بمعالجة المستندات؛ قد يختلف الإطار الزمني لهذا التحقق من حالة إلى أخرى. إذا كان كل شيء على ما يرام، فسوف تطلب منظمة العمل الدولية (ILOE) "تقرير سفر" لتأكيد وجود العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب على المرء إنشاء تقرير السفر قبل إلغاء التأشيرة. يمكن إصدار تقرير السفر (حركة الدخول والخروج) من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو من مركز عامر.
يمكن إنشاؤه من خلال تطبيق Dubai NOW. افتح التطبيق، وانقر على فئة "السفر"، ثم حدد "تقرير السفر". قم بتحميل تقرير السفر هذا على منصة ILOE.
في غضون أيام قليلة، ستتلقى إشعاراً يفيد بالموافقة على مطالبتك أو رفضها. بمجرد تقديم المطالبة والموافقة عليها، يتعين على شركة التأمين تحويل مبلغ التعويض إلى حساب المؤمَّن عليه خلال أسبوعين.
تقديم الطلب
لتقديم طلب التعويض، يجب على العمال زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية (ILOE). يجب عليهم الضغط على "تقديم مطالبة"، وإدخال تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية ورقم هاتف صالح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم اتباع الخطوات لإكمال التقديم.
فوائد إيلوي
ينقسم نظام التأمين ضد البطالة إلى فئتين:
الأول يشمل أصحاب الراتب الأساسي الذي يبلغ 16 ألف درهم أو أقل، حيث يتم تحديد قسط التأمين بـ 5 دراهم شهرياً، والحد الأقصى للتعويض الشهري بـ 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتضم أصحاب الراتب الأساسي الذي يتجاوز 16 ألف درهم، حيث يبلغ قسط التأمين 10 دراهم شهرياً والتعويض الشهري بحد أقصى 20 ألف درهم.
ويصرف التعويض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن كل مطالبة، بشرط ألا يكون الموظف قد فصل من عمله لأسباب تأديبية، ولم يستقيل.