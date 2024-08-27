خطوات سهلة لتصريح مواقف مجاني لأصحاب الهمم
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر سياسات جديدة لصالح أصحاب الهمم، بدءاً من تقديم بطاقة "سند" إلى تقديم خصومات على خدمات مثل ركوب سيارات الأجرة في دبي - تم تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير لتسهيل الحياة على أصحاب الهمم.
أحد هذه الأشياء هو تصريح ركن السيارة المجاني، والذي من السهل للغاية التقدم بطلب للحصول عليه، والعملية برمتها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويمكن أيضاً القيام بذلك عبر الإنترنت. لا توجد رسوم لهذه العملية.
ألقِ نظرة على العملية بالتفصيل أدناه. إنها بسيطة وتتكون من خمس خطوات فقط:
الخطوات
1. لإصدار تصريح مواقف، توجه أولاً إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني واختر "إصدار تصاريح مواقف لأصحاب الهمم" من قائمة الخدمات، ثم انقر فوق بدء الخدمة، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب UAE Pass الخاص بك.
2. سيتم نقلك إلى صفحة ويب أخرى - هنا انقر فوق "طلب جديد".
3. هنا، سيُطلب منك ملء تفاصيل مقدم الطلب. كما سيتم سؤالك أيضاً ما إذا كنت تتقدم بالطلب نيابة عن نفسك أم عن شخص آخر.
أ. إذا كنت تتقدم بطلب لنفسك:
سيُطلب منك تحميل تفاصيل بطاقة أصحاب الهمم الخاصة بك. إذا لم يكن لديك بطاقة، فسيُطلب منك تحميل تفاصيلك الطبية.
ب. إذا كنت تتقدم بطلب لشخص آخر:
سيتم الطلب منك تحديد علاقتك بالشخص الذي تتقدم بطلب له وتحميل رقم الهوية الإماراتية الخاص به.
4. بعد ذلك، سيُطلب منك تحديد هوية السيارة. يمكن أن يكون ذلك من ملفك الشخصي (إذا كانت مسجلة باسمك) أو من ملف شخص آخر.
5. بمجرد تحديد الملف الشخصي المناسب، سيُطلب منك تحديد السيارة. بعد ذلك، انقر فوق "إرسال". سيتم الآن معالجة طلبك.